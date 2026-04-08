東京R不動産、新築戸建プロダクトをリリース

株式会社スピーク外観イメージ

■ 背景と概要

近年、建築費・土地代の高騰により、「自分らしい家を持つ」ことへのハードルが年々上がっています。東京R不動産は「欲しい選択肢がないなら、つくるしかない」という思いから、グループの設計チームSPEACおよび相羽建設とともに、新たな新築戸建プロダクトを開発しました。

目指したのは以下の3点です。「現実的な価格帯」「間取りも内装も自分好みにカスタマイズできる」「家の外の豊かさを室内に最大限取り込めるデザイン」。建設費を抑える施工の工夫を重ねながら、こだわりを詰め込みました。

土間リビングのイメージ

■ プロダクトの特徴

【1】内と外をつなぐ、大きな土間と窓

庭に面した約10.5畳の大きな土間と大開口の窓が最大の特徴。光・風・緑を室内に引き込み、リビング・ダイニングとして、あるいは仕事場、趣味の空間、小さなお店としても使える、外とつながる豊かな暮らしを実現します。

【2】暮らしに合わせて自由にカスタマイズ

ベースはラフな木の素材感が楽しい「素地空間」。そのまま住めるシンプルさでありながら、間取りや仕上げ、外壁やサッシなど、多彩な選択肢から自分好みの一軒に仕上げられます。東京R不動産が20年以上に渡って培った「リノベーション」のエッセンスや住み手のニーズをふまえて開発しました。

【3】相羽建設の家づくりへのこだわり

パートナーの相羽建設株式会社は、自然素材を用いた注文住宅を長年手がけ、大工育成からアフターメンテナンスまで一貫して担う工務店。10年以上にわたり複数の分譲住宅地を手がけ、程よいコミュニティと緑豊かな街並みを育ててきた実績があります。

■ 第一弾：柳沢プロジェクト（西東京）

本プロダクトの初展開地として、西東京市にて「柳沢プロジェクト」が購入者募集中です。2,000本の木を植え、17軒の家が集まることで塀や柵のない一体的な緑の街並みをつくる計画で、「みんなでひとつの庭に住む」ような、都市郊外での新しい暮らし方を提案します。

URL: https://www.instagram.com/new_new_field/

柳沢プロジェクト

▶ モデルハウスオープンデー

日時：2026年4月18日（土）10:30～17:30 ／ 参加費：無料（各プログラム要予約）

場所：東京都東村山市秋津町3-3（最寄り駅：所沢駅よりシャトルバスあり）

当日は１.柳沢プロジェクト予定地の見学会（バスツアー）２.相羽建設の住まい手によるトークセッション３.住宅地をめぐるバスツアーを実施。モデルハウスのみの自由見学も可能です。

URL: https://www.realtokyoestate.co.jp/column.php?n=2231

▶ オンライントークイベント（無料・Zoom）

4月9日（木）19:30～20:30「R不動産が戸建てプロダクト、つくりました。その中身、公開します！」（後日アーカイブを公開予定）

URL: https://www.realtokyoestate.co.jp/column.php?n=2233

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【会社概要】

会社名：株式会社スピーク（東京R不動産） ／ ウェブサイト：https://www.realtokyoestate.co.jp/

事業内容：不動産の企画・仲介・販売、建築・リノベーションの設計、地域再生コンサルティング等

本リリースに関するお問い合わせ：広報担当 E-mail：press@realtokyoestate.co.jp