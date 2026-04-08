自分に合った「良い酔い」を記録するWebメディア『bacchante』が創刊

株式会社孫七企画bacchanteサイトトップ

株式会社孫七企画（本社：滋賀県 代表：山本龍成）は、Webメディア『bacchante（バッカンテ）』を2026年4月に創刊いたしました。

本メディアは、自分に合った「良い酔い」を記録し共有するWebメディア。酔いを“誰かの正解”ではなく、“自分に合う選択”として楽しむためのグルメメディアです。

■「bacchante」創刊の背景と概要

現在はSNSの普及により、飲食に関する情報は溢れています。一方で、「情報はあるのに選べない」という状態も増えています。



・何が良いかわからない

・周囲の評価に引っ張られる

・自分の感覚に自信が持てない

現在のグルメメディアは、「映え」「評価」「価格」といった基準による“点の情報”が中心であり、「自分に合うかどうか」という視点は置き去りにされています。

bacchanteはこの課題に対し、「どこに行くか」ではなく「どんな状態で過ごしたいか」を起点に、時間の過ごし方を選ぶためのメディアとしてリリースいたしました。

■「良い酔い」文化を創造する

「良い酔い」を記録するという考え方

bacchanteは、自分に合った「良い酔い」を、誰かの「良い酔い」のために記録するメディアです。

ここでいう“酔い”とはアルコール量ではなく、味・空気・会話などを通じて感覚が開き、本来の自分に戻れる瞬間を指します。

飲食店の情報を並べるのではなく、編集部やコラムニストが実際に体験した“良い酔い”を記録し、その蓄積によって読者それぞれの選択のヒントを生み出します。



酔いを「消費」ではなく「自己編集」へ

bacchanteは、 酔いを“消費”ではなく“自己編集”として捉え直します。

その日の気分や人との距離、思考の状態に応じて、 自分に合った時間の過ごし方を選ぶ。

そうした選択の積み重ねが、 自分らしい時間の使い方をつくると考えています。

◼️正解ではなく、納得で選ぶための編集

編集方針｜比較しない、評価しない

bacchanteは以下の編集方針を掲げます。

・人の正解ではなく、自分の正解で語る

・良い酔いを、ただ集める

・選択肢を比較しない

ランキングや評価ではなく、あくまで“個人の選択”を尊重し、読者の感性を守るメディアを目指します。

主なコンテンツ

bacchanteでは、以下の視点から“良い酔い”を記録します。

・シーン別の過ごし方提案

・選択の背景を辿るストーリー

・五感で味わう体験記事

・お酒と何かを掛け合わせたペアリング

・独自の価値観を持つ人のコラム

これらを通じて、読者が自分の感性に気づき、自分で選択できる状態へと導きます。

bacchanteの記事カテゴリーBacchante編集長：中村華帆編集長のコメント編集長のコメント

はじめまして。bacchante編集長の中村華帆です。



このたび、bacchanteを公開できたことを心から嬉しく思っています。

昨年から復刊に向けて動き始め、試行錯誤を重ねる中で、当初のイメージから大きく変化しましたが、今はこの形になったことに納得しています。

とはいえ、まだスタート地点に立ったばかりです。

期待と同時に、少しの不安も抱えながら、この一歩を踏み出しています。



bacchanteは、単にお店の情報を集めるためのメディアではありません。

「どこに行くか」ではなく、「今の自分はどんな状態で、どんな時間を選びたいのか」と向き合うための場所です。

自分の感覚に従って選び時間を過ごしたあとには、ふとした瞬間に思い出すような余韻が残ります。その余韻こそが、私たちにとっての「良い酔い」です。このメディアでは、その「良い酔い」を記録し、共有していきます。

ひとつひとつの選択が積み重なり、誰かの新しい選び方のきっかけになる。そんな場所を目指しています。



「正解」ではなく、「自分に合う」を選べる人が増えていくことを願って。ぜひ皆さんと一緒に、bacchanteを育てていけたら嬉しいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

◼️bacchanteについて

bacchanteは、2012年に双葉社より創刊された雑誌を起点とし、2026年4月にWebメディアとして新たに再始動いたします。

当時のbacchanteは、“美酒美飲”という価値観のもと、女性のための新しい飲み方の提案をしてきました。今回の復刊では、その思想を受け継ぎながらも、現代の情報環境に合わせた形へと再構築しています。過去の思想へのリスペクトと、現代における再定義。bacchanteは、これからの時代における新しい酔いの選び方の判断軸を提示していきます。



今後は、Webメディアを軸に、書籍、プロダクト、イベント、ブランドとの共創などを通じて、「良い酔い」の記録を文化として広げていくことを目指します。

当時のbacchante2号目の表紙

メディア概要

メディア名：bacchante

創刊日：2026年4月7日

HP：https://bacchante.jp/

運営：株式会社孫七企画



会社概要/お問い合わせ先

株式会社孫七企画

所在地：滋賀県／東京都

代表者：山本龍成

TEL：09039451398

MAIL：info@magoshichi.com