トライフ向けにパッケージ設計支援AIエージェントを開発

株式会社ヘッドウォータース

AIソリューション事業を手がける株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田 庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、株式会社トライフ（本社：静岡県島田市、代表取締役社長：宮尾 圭一、以下「トライフ」）向けにパッケージ設計支援AIエージェントを開発し、パッケージ製作新サービス「My PUP（マイパップ）」（https://www.try-fu.co.jp/mypuplp/）に実装しました。

「My PUP」では、顧客が用途やイメージを入力すると、AIエージェントが形状・サイズ・デザイン候補を提案します。従来は営業担当やデザイナーが担っていたヒアリングや提案業務の一部をAIが支援することで、提案・設計フェーズを高速化し、顧客がよりスムーズに仕様検討を進められるようになります。

これによりデザイン決定まで約1カ月を要していた検討工程を最短1日に短縮でき、全体納期も最大50％短くなる可能性があります。

- 開発の背景

商品パッケージの製作では、内容物や用途に応じたサイズ設計、紙質の選定、箱形状の検討、デザイン提案など、多くの要素を踏まえた仕様検討が必要となります。

一方で、顧客側では、必要なサイズ感やデザインの方向性が固まらないまま相談が始まるケースも少なくありません。そのため、営業担当がヒアリングを重ね、デザイナーと連携しながら方向性を具体化する必要があり、提案初期の工程に時間を要していました。

トライフは、このようなパッケージ製作における従来のプロセスをITの力によって刷新することを目指し、パッケージ製作新サービス「My PUP」の提供を開始しました。ヘッドウォータースは「My PUP」に実装するAIエージェントの設計・開発を担当しました。

- AIエージェントの仕組み

「My PUP」に実装されたAIエージェントは、ユーザーの用途やイメージをもとに、適したパッケージ形状やサイズ、デザイン候補を提案する仕組みです。

例えば「コスメ商品を入れるパッケージ」といった要望が入力されると、AIがデザインデータベースを参照し、「上品」「可愛い」「高級感」などの特徴を持つ候補を抽出して提示します。

そのため、要望の方向性がまだ明確でない場合でも、サイズ感やデザイン、箱の種類を具体化しながら検討を進めることができ、初期検討の負荷軽減や要望整理の円滑化につながります。

本AIエージェントでは、パッケージデザインデータをAIが解析し、それぞれのデザインが持つ印象や用途などの特徴を言語化してデータベースに登録しています。顧客が入力した用途やイメージと照合することで、条件に適した候補を提案します。なお、本AIエージェントはMicrosoft AzureおよびMicrosoft Foundryを活用したAI基盤上で構築されています。

- 提供価値の向上

今回の取り組みは、顧客の要望整理や仕様検討の初期段階をスムーズにし、「My PUP」全体の提供価値向上につなげるものです。

トライフは「My PUP」を利用する顧客により早く、より具体的な提案を行えるようになり、サービス体験の向上が期待されます。

ヘッドウォータースは、このようなトライフの価値提供をAI開発の面から支援しています。

- 今後の展望

トライフは、ITを活用したサービスによってパッケージ製作のあり方を変革し、業界に新たな価値を提供することを目指しています。

ヘッドウォータースは今後もAIエージェントの開発・実装を通じてトライフの取り組みを技術面から支援し、「My PUP」を利用する顧客への価値提供とAIを活用した業界変革に貢献してまいります。

以上

- 商標について

Microsoft Azure、Microsoft Foundryは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。そのほか、記載されているサービスなどの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

- 会社情報

会社名：株式会社トライフ

所在地：〒427-8505 静岡県島田市横井1-1-1

代表者：代表取締役社長 宮尾 圭一

設 立：1949年２月

URL ：https://try-fu.co.jp/

会社名：株式会社ヘッドウォータース

所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階

代表者：代表取締役 篠田 庸介

設 立：2005年11月

URL ：https://www.headwaters.co.jp/