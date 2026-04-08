世界最強の国・地域を決めるeスポーツ大会「Esports Nations Cup」の競技タイトルに、『ストリートファイター6』が採択！

株式会社カプコン

株式会社カプコンは、2026年にサウジアラビアで初開催される世界最強の国・地域を決めるeスポーツ大会「Esports Nations Cup」（以下、ENC）において、当社の対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』が競技タイトルとして採択されたことをお知らせします。

Esports Foundationにより初開催されるENCは、世界各国から選出された代表チームが16種類のゲームタイトルを通じて「世界最強」を競い合う、国・地域対抗型のeスポーツ大会です。2年ごとの開催を予定しており、第1回大会は2026年11月にサウジアラビア・リヤドで開催されます。

『ストリートファイター6』は、2023年の発売以降、全世界累計販売本数が600万本を突破した対戦格闘ゲームです。複雑なコマンド入力を行わずに必殺技を繰り出せる新操作モード「モダンタイプ」の搭載や、視覚情報を用いないゲーム体験を補助する「サウンドアクセシビリティ」の強化などにより、幅広いプレイヤー層に向けた新世代の格闘ゲームとして、グローバルに展開しています。世界の大舞台で繰り広げられる『ストリートファイター6』の激闘に、どうぞご期待ください。

今後も当社は、『ストリートファイター6』のグローバル競技シーンにおける存在感を一層高めるとともに、さらなる活性化を図ってまいります。