『魔法少女ノ魔女裁判』のキャラクターたちをモチーフにしたコンセプチュアルクラフトコーラが登場！

株式会社アクリルコンプレックス

株式会社アクリルコンプレックス（本社：東京都江戸川区）は、様々なタイトルやキャラクターをモチーフにしたオリジナルクラフトシロップを展開するドリンクブランド「キャラシロップ」より、『魔法少女ノ魔女裁判』のキャラクター6人をモチーフにしたコンセプチュアルクラフトコーラの予約を開始いたしました。

桜羽エマ/二階堂ヒロ/宝生マーゴ/紫藤アリサ/沢渡ココ/氷上メルル（全6種）

商品詳細：https://www.cradri.com/pages/manosaba

初回予約締切：5月7日（木）23:59

発送：2026年6月下旬より随時発送

※各商品送料別。6,000円（税込）以上同じカートでお買い上げのお客様は送料無料となります。

※初回予約締切後、「7月下旬発送分」の予約開始を予定しております。

『魔法少女ノ魔女裁判』 コンセプチュアルクラフトコーラ（全6種）

本商品は『魔法少女ノ魔女裁判』に登場するキャラクターたちの内面や魔法をモチーフにしたクラフトコーラです。ラベルはもちろんキャップシールにまで作品の世界観を施し、観賞品としてもお楽しみに頂ける逸品です。

桜羽エマ：優しい香りと淡い甘さの桜コーラ

二階堂ヒロ：甘さ控えめ、何にでも合う優等生コーラ

宝生マーゴ：喉に優しい百花蜂蜜を使った喉ケア系コーラ

紫藤アリサ：ハッカや生姜が効いたぽかぽかスパイシーコーラ

沢渡ココ：ココナッツの香りが溢れ出す、主張強めのミルキィコーラ

氷上メルル：薬膳ハーブをブレンドして作られた癒し系コーラ

より詳細な紹介やオススメの飲み方は予約ページで公開中です。

是非、飾って、飲んで、本商品をお楽しみください。

商品詳細：https://www.cradri.com/pages/manosaba

―お召し上がり方―

本商品はクラフトコーラの原液です。

炭酸水やお湯、ミルクなどで3～5倍に希釈してお召し上がりいただくほか、アイスやヨーグルトにかけても美味しく召し上がっていただけます。

『魔法少女ノ魔女裁判』 処刑ボタングラス

「処刑ボタン」のデザインをあしらったロックグラスです。

ぐーっと飲み物を注いでいただけますと……。

価格：1,650円（税込）

サイズ 口径70mm / H70mm

※電子レンジ使用不可、食器洗浄機使用不可

商品情報一覧

キャラシロップ

様々なタイトルやキャラクターをモチーフにしたオリジナルクラフトシロップを展開する株式会社アクリルコンプレックスのブランドです。

公式X: https://twitter.com/acrylcomplex

CRADRI(クラドリ)

CRADRIは、Uプロダクツが挑戦する「シロップ100景プロジェクト」から生まれた新しいクラフトシロップブランドです。

ひとつひとつのレシピに物語を込め、自然素材の持ち味を大切に仕上げています。100種類のシロップを開発するという挑戦の先に、もっと自由に、もっと楽しくシロップを選べる世界を広げていきます。