【金沢】没後40年 写真の中の鴨居玲 -内なるCamoy 外なるCamoy-。未発表写真を含む90点のポートレートと油彩画が共鳴する特別展を4/25~5/24に開催

石川県詳細を見る :https://www.ishibi.pref.ishikawa.jp/exhibition/kamoi_p/

石川県立美術館（金沢市）は、2026年4月25日（土）から5月24日（日）まで、没後40年記念展の第2弾として「写真の中の鴨居玲 -内なるCamoy 外なるCamoy-」を開催します。本展は、生涯をかけて「人間とは何か」を問い続けた画家・鴨居玲（1928-1985）の素顔に迫る特別展です。フォトグラファー富山栄美子が15年以上にわたり撮り続けたポートレートの中から約90点（未発表を含む）と、鴨居の代表的な油彩画・素描など約40点を一堂に展示。「作品はすべて自画像」と語った画家の内面と、ファインダー越しに捉えた生身の表情から、「内なるCamoy 外なるCamoy」をご覧いただきます。

本展の核となるのは、1971年にスペインで鴨居玲本人がフォトグラファー・富山栄美子へ語った「これからは私だけを撮り続けてもらえないだろうか」という一言から始まった、15年以上にわたる「生」の記録です 。ファインダーが捉えたのは、人好きのする華やかな容貌の裏で、常に行き詰まり、希死の念にさいなまれていた孤独な魂の姿でした 。気取った微笑みから深い苦悩の表情まで、未発表を含む約90点のポートレートと約40点の作品を重ね合わせることで、「作品はすべて自画像」と語り、生涯をかけて「人間とは何か」を問い続けた画家のパーソナリティの深層へと迫ります。

会期中は、ギャラリートークや土曜講座に加え、館内カフェ「ル ミュゼ ドゥ アッシュ KANAZAWA」でのコラボスイーツ販売など、鴨居玲の世界観を多角的に体感できる関連事業も展開いたします。

■展覧会概要

展覧会名：

没後40年 鴨居玲展 第2弾「写真の中の鴨居玲 -内なるCamoy 外なるCamoy-」

会期：2026年4月25日（土）～5月24日（日）

休館日：会期中無休

時間：9:30～18:00（※展示室への入室は17:30まで）

会場：石川県立美術館 1階企画展示室（石川県金沢市出羽町2-1）

観覧料：一般800（600）円、大学生600（500）円、高校生以下無料

- 2階コレクション展観覧料を含む- （ ）内は65歳以上の方、または20名以上の団体料金- 身体障がい者・精神障がい者保健福祉・療育手帳をお持ちの方、またはミライロIDを提示の方および付き添いの方1名は観覧無料- 没後40年展第1弾（2月11日～3月15日、石川県立美術館）の観覧券に付帯していたセット割引券で、本展に団体料金で入場できます

主催：石川県立美術館、北國新聞社

協力：公益財団法人日動美術財団

後援：NHK金沢放送局、MRO北陸放送、テレビ金沢、HAB北陸朝日放送、石川テレビ放送

■お問い合わせ

石川県立美術館

〒920-0963 石川県金沢市出羽町2-1

電話：076-231-7580

FAX：076-224-9550

Mail：ishibi@pref.ishikawa.lg.jp

担当：竹内（普及課）