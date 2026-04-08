「十和田市春まつり」は今年、4月18日から5月5日まで開催。一部の行事が早まる桜の開花予想に合わせて、前倒し実施！

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一般社団法人十和田奥入瀬観光機構

(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉

「日本の道・100選」に選ばれている十和田市官庁街通り。156本の桜が作った並木が1.1キロメートルに続き、松とのコントラストや、現代アートの作品とのコラボレーションが好評な桜の名所でもあります。その官庁街通りの周辺では、恒例行事の十和田市春まつりが桜の季節に開催され、毎年多くの方を迎えております。


2026年は早春以来の気温変化の傾向によって、官庁街通り周辺の桜の開花が平年より早まる見込みです。4月18日（土）から5月5日（火・祝）まで開催する予定の「令和８年度 稲生川上水168周年記念 十和田市春まつり」ですが、市役所本館展望テラスの開放や夜桜のライトアップなどの行事は、前倒して4月10日（金）より実施することをお知らせいたします。



(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉

イベント名


令和８年度 稲生川上水168周年記念 十和田市春まつり


開催期間


2026年4月18日（土）～5月5日（火・祝）


※大雨警報、暴風警報等によって、中止または内容変更となる場合がございます。


会場


十和田市官庁街通り周辺、中央駐車場、中央公園緑地


ホームページ


https://towada-harumatsuri.info/


共催


十和田市、十和田商工会議所、一般社団法人十和田奥入瀬観光機構、太素顕彰会



催事

■市役所本館展望テラス開放


期日：4月10日（金）～


　　　※桜の落花状況により終了日を決定


時間：9:00～20:00


場所：十和田市役所本館3階


お問合せ：十和田市観光課


　　　　　TEL0176-51-6771



■「飾らない十和田(https://www.towada.travel/kazaranai-towada)」を飾る展


期日：4月10日（金）～


　　　※桜の落花状況により終了日を決定


時間：9:00～20:00


場所：１.十和田市役所本館3階展望テラス入口


　　　２.十和田市役所本館1階　※土日祝日のみ


お問合せ：（一社）十和田奥入瀬観光機構


　　　　　TEL0176-24-3006



■夜桜のライトアップ


期日：4月10日（金）～


　　　※桜の落花状況により終了日を決定


時間：18:00～21:00


場所：十和田市官庁街通り、中央公園


お問合せ：十和田市観光課


　　　　　TEL0176-51-6771



■露店


期日：4月10日（金）～


　　　※桜の落花状況により終了日を決定


時間：10:00～21:00


場所：十和田市中央公園緑地


お問合せ：十和田青空商店組合


　　　　　TEL090-9743-6496



■さくら観光案内所


期日：桜の開花に合わせて開設


時間：9:00～15:00


場所：十和田市桜の広場


お問合せ：（一社）十和田奥入瀬観光機構


　　　　　TEL0176-24-3006



■鯉のぼり展示


期日：桜の開花に合わせて実施


場所：十和田商工会館前


お問合せ：三本木小唄普及委員会


　　　　　TEL0176-24-1111



■第21回十和田市環境緑化まつり


期日：4月17日（金）～26日（日）


　　　※開催期間変更する場合あり


時間：9:00～16:30


場所：十和田市中央公園緑地


お問合せ：十和田市都市整備課


　　　　　TEL0176-51-6737



■舞台行事


期日：4月18日（土）、19日（日）


時間：10:00～


場所：十和田市中央駐車場特設ステージ


お問合せ：十和田商工会議所


　　　　　TEL0176-24-1111





(C)︎十和田流鏑馬観光連盟

■とわだ自慢市


期日：4月18日（土）、19日（日）


時間：10:00～17:30


場所：十和田市中央駐車場


お問合せ：十和田商工会議所


　　　　　TEL0176-24-1111



■フリーマーケット


期日：4月18日（土）、19日（日）


時間：10:00～15:00


場所：十和田市駒っこ広場


お問合せ：フリーマーケット事務局


　　　　　TEL090-3368-2840



■第23回桜流鏑馬(https://towada-yabusame.com/sakura/)


期日：4月18日（土）、19日（日）


時間：10:00～14:00


場所：十和田市中央公園やぶさめ会場


お問合せ：十和田流鏑馬観光連盟


　　　　　TEL0176-26-2945



■ふれあい乗馬体験


期日：4月18日（土）、19日（日）


時間：10:00～14:00


場所：十和田市中央公園緑地


お問合せ：十和田流鏑馬観光連盟


　　　　　TEL0176-26-2945



■桜の呈茶会


期日：4月18日（土）


時間：10:00～13:00


場所：十和田市中央駐車場


お問合せ：十和田商工会議所


　　　　　TEL0176-24-1111



■稲生川ウォーク2026


期日：4月19日（日）


※要事前申し込み(https://www.towada.or.jp/news/event-seminar/2340)



■ウマいしょうレース


期日：4月26日（日）


　　　※雨天時は中止


時間：10:00～12:00


場所：十和田市中央公園緑地


お問合せ：十和田青空商店組合


　　　　　TEL080-3332-1068



■桜と打ち上げ花火


期日：4月28日（火）


　　　※雨天時は4月29日（水・祝）


　　　　又は5月3日（日・祝）に延期


時間：19:00～


場所：十和田市中央公園緑地


お問合せ：十和田青空商店組合


　　　　　TEL090-9743-6496



(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉