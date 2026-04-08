「十和田市春まつり」は今年、4月18日から5月5日まで開催。一部の行事が早まる桜の開花予想に合わせて、前倒し実施！

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉

「日本の道・100選」に選ばれている十和田市官庁街通り。156本の桜が作った並木が1.1キロメートルに続き、松とのコントラストや、現代アートの作品とのコラボレーションが好評な桜の名所でもあります。その官庁街通りの周辺では、恒例行事の十和田市春まつりが桜の季節に開催され、毎年多くの方を迎えております。

2026年は早春以来の気温変化の傾向によって、官庁街通り周辺の桜の開花が平年より早まる見込みです。4月18日（土）から5月5日（火・祝）まで開催する予定の「令和８年度 稲生川上水168周年記念 十和田市春まつり」ですが、市役所本館展望テラスの開放や夜桜のライトアップなどの行事は、前倒して4月10日（金）より実施することをお知らせいたします。

イベント名

(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉

令和８年度 稲生川上水168周年記念 十和田市春まつり

開催期間

2026年4月18日（土）～5月5日（火・祝）

※大雨警報、暴風警報等によって、中止または内容変更となる場合がございます。

会場

十和田市官庁街通り周辺、中央駐車場、中央公園緑地

ホームページ

https://towada-harumatsuri.info/

共催

十和田市、十和田商工会議所、一般社団法人十和田奥入瀬観光機構、太素顕彰会

催事

■市役所本館展望テラス開放

期日：4月10日（金）～

※桜の落花状況により終了日を決定

時間：9:00～20:00

場所：十和田市役所本館3階

お問合せ：十和田市観光課

TEL0176-51-6771

■「飾らない十和田(https://www.towada.travel/kazaranai-towada)」を飾る展

期日：4月10日（金）～

※桜の落花状況により終了日を決定

時間：9:00～20:00

場所：１.十和田市役所本館3階展望テラス入口

２.十和田市役所本館1階 ※土日祝日のみ

お問合せ：（一社）十和田奥入瀬観光機構

TEL0176-24-3006

■夜桜のライトアップ

期日：4月10日（金）～

※桜の落花状況により終了日を決定

時間：18:00～21:00

場所：十和田市官庁街通り、中央公園

お問合せ：十和田市観光課

TEL0176-51-6771

■露店

期日：4月10日（金）～

※桜の落花状況により終了日を決定

時間：10:00～21:00

場所：十和田市中央公園緑地

お問合せ：十和田青空商店組合

TEL090-9743-6496

■さくら観光案内所

期日：桜の開花に合わせて開設

時間：9:00～15:00

場所：十和田市桜の広場

お問合せ：（一社）十和田奥入瀬観光機構

TEL0176-24-3006

■鯉のぼり展示

期日：桜の開花に合わせて実施

場所：十和田商工会館前

お問合せ：三本木小唄普及委員会

TEL0176-24-1111

■第21回十和田市環境緑化まつり

期日：4月17日（金）～26日（日）

※開催期間変更する場合あり

時間：9:00～16:30

場所：十和田市中央公園緑地

お問合せ：十和田市都市整備課

TEL0176-51-6737

■舞台行事

期日：4月18日（土）、19日（日）

時間：10:00～

場所：十和田市中央駐車場特設ステージ

お問合せ：十和田商工会議所

TEL0176-24-1111

(C)︎十和田流鏑馬観光連盟

■とわだ自慢市

期日：4月18日（土）、19日（日）

時間：10:00～17:30

場所：十和田市中央駐車場

お問合せ：十和田商工会議所

TEL0176-24-1111

■フリーマーケット

期日：4月18日（土）、19日（日）

時間：10:00～15:00

場所：十和田市駒っこ広場

お問合せ：フリーマーケット事務局

TEL090-3368-2840

■第23回桜流鏑馬(https://towada-yabusame.com/sakura/)

期日：4月18日（土）、19日（日）

時間：10:00～14:00

場所：十和田市中央公園やぶさめ会場

お問合せ：十和田流鏑馬観光連盟

TEL0176-26-2945

■ふれあい乗馬体験

期日：4月18日（土）、19日（日）

時間：10:00～14:00

場所：十和田市中央公園緑地

お問合せ：十和田流鏑馬観光連盟

TEL0176-26-2945

■桜の呈茶会

期日：4月18日（土）

時間：10:00～13:00

場所：十和田市中央駐車場

お問合せ：十和田商工会議所

TEL0176-24-1111

■稲生川ウォーク2026

期日：4月19日（日）

※要事前申し込み(https://www.towada.or.jp/news/event-seminar/2340)

■ウマいしょうレース

期日：4月26日（日）

※雨天時は中止

時間：10:00～12:00

場所：十和田市中央公園緑地

お問合せ：十和田青空商店組合

TEL080-3332-1068

■桜と打ち上げ花火

期日：4月28日（火）

※雨天時は4月29日（水・祝）

又は5月3日（日・祝）に延期

時間：19:00～

場所：十和田市中央公園緑地

お問合せ：十和田青空商店組合

TEL090-9743-6496

(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉