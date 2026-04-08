「十和田市春まつり」は今年、4月18日から5月5日まで開催。一部の行事が早まる桜の開花予想に合わせて、前倒し実施！
(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉
「日本の道・100選」に選ばれている十和田市官庁街通り。156本の桜が作った並木が1.1キロメートルに続き、松とのコントラストや、現代アートの作品とのコラボレーションが好評な桜の名所でもあります。その官庁街通りの周辺では、恒例行事の十和田市春まつりが桜の季節に開催され、毎年多くの方を迎えております。
2026年は早春以来の気温変化の傾向によって、官庁街通り周辺の桜の開花が平年より早まる見込みです。4月18日（土）から5月5日（火・祝）まで開催する予定の「令和８年度 稲生川上水168周年記念 十和田市春まつり」ですが、市役所本館展望テラスの開放や夜桜のライトアップなどの行事は、前倒して4月10日（金）より実施することをお知らせいたします。
(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉
イベント名
令和８年度 稲生川上水168周年記念 十和田市春まつり
開催期間
2026年4月18日（土）～5月5日（火・祝）
※大雨警報、暴風警報等によって、中止または内容変更となる場合がございます。
会場
十和田市官庁街通り周辺、中央駐車場、中央公園緑地
ホームページ
https://towada-harumatsuri.info/
共催
十和田市、十和田商工会議所、一般社団法人十和田奥入瀬観光機構、太素顕彰会
催事
■市役所本館展望テラス開放
期日：4月10日（金）～
※桜の落花状況により終了日を決定
時間：9:00～20:00
場所：十和田市役所本館3階
お問合せ：十和田市観光課
TEL0176-51-6771
■「飾らない十和田(https://www.towada.travel/kazaranai-towada)」を飾る展
期日：4月10日（金）～
※桜の落花状況により終了日を決定
時間：9:00～20:00
場所：１.十和田市役所本館3階展望テラス入口
２.十和田市役所本館1階 ※土日祝日のみ
お問合せ：（一社）十和田奥入瀬観光機構
TEL0176-24-3006
■夜桜のライトアップ
期日：4月10日（金）～
※桜の落花状況により終了日を決定
時間：18:00～21:00
場所：十和田市官庁街通り、中央公園
お問合せ：十和田市観光課
TEL0176-51-6771
■露店
期日：4月10日（金）～
※桜の落花状況により終了日を決定
時間：10:00～21:00
場所：十和田市中央公園緑地
お問合せ：十和田青空商店組合
TEL090-9743-6496
■さくら観光案内所
期日：桜の開花に合わせて開設
時間：9:00～15:00
場所：十和田市桜の広場
お問合せ：（一社）十和田奥入瀬観光機構
TEL0176-24-3006
■鯉のぼり展示
期日：桜の開花に合わせて実施
場所：十和田商工会館前
お問合せ：三本木小唄普及委員会
TEL0176-24-1111
■第21回十和田市環境緑化まつり
期日：4月17日（金）～26日（日）
※開催期間変更する場合あり
時間：9:00～16:30
場所：十和田市中央公園緑地
お問合せ：十和田市都市整備課
TEL0176-51-6737
■舞台行事
期日：4月18日（土）、19日（日）
時間：10:00～
場所：十和田市中央駐車場特設ステージ
お問合せ：十和田商工会議所
TEL0176-24-1111
(C)︎十和田流鏑馬観光連盟
■とわだ自慢市
期日：4月18日（土）、19日（日）
時間：10:00～17:30
場所：十和田市中央駐車場
お問合せ：十和田商工会議所
TEL0176-24-1111
■フリーマーケット
期日：4月18日（土）、19日（日）
時間：10:00～15:00
場所：十和田市駒っこ広場
お問合せ：フリーマーケット事務局
TEL090-3368-2840
■第23回桜流鏑馬(https://towada-yabusame.com/sakura/)
期日：4月18日（土）、19日（日）
時間：10:00～14:00
場所：十和田市中央公園やぶさめ会場
お問合せ：十和田流鏑馬観光連盟
TEL0176-26-2945
■ふれあい乗馬体験
期日：4月18日（土）、19日（日）
時間：10:00～14:00
場所：十和田市中央公園緑地
お問合せ：十和田流鏑馬観光連盟
TEL0176-26-2945
■桜の呈茶会
期日：4月18日（土）
時間：10:00～13:00
場所：十和田市中央駐車場
お問合せ：十和田商工会議所
TEL0176-24-1111
■稲生川ウォーク2026
期日：4月19日（日）
※要事前申し込み(https://www.towada.or.jp/news/event-seminar/2340)
■ウマいしょうレース
期日：4月26日（日）
※雨天時は中止
時間：10:00～12:00
場所：十和田市中央公園緑地
お問合せ：十和田青空商店組合
TEL080-3332-1068
■桜と打ち上げ花火
期日：4月28日（火）
※雨天時は4月29日（水・祝）
又は5月3日（日・祝）に延期
時間：19:00～
場所：十和田市中央公園緑地
お問合せ：十和田青空商店組合
TEL090-9743-6496
(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉