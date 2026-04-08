Sargia Inc.、多节点容量リスク転送信号システム「MMRTS」に関する特許を香港で出願

佐治家株式会社Sargia Inc.が開発・運営する取引インフラプラットフォーム「Finger Trader」

Sargia Inc.（本社：日本）はこのたび、独自に開発した「Multi-Node Capacity Risk Transfer Signal System（以下、MMRTS）」に関する技術について、香港において特許出願（出願番号：22025115536.6）を行ったことを発表しました。

MMRTSは、複数の独立したノード間においてリスク転送信号を生成・検証するための技術基盤であり、分散型環境における取引信号の信頼性と透明性を向上させることを目的としています。

従来の取引システムでは、注文や取引信号が単一の経路で処理されることが多く、信号遅延、片側のみの注文記録、データ不整合などの課題が存在していました。

MMRTSでは、複数ノード間で生成されるミラー信号（Mirrored Signal）と確認信号を組み合わせることで、信号の整合性を検証し、取引記録の信頼性を高める仕組みを構築しています。

また、本システムでは、各信号に対してタイムスタンプおよびデバイス署名を付与し、改ざんが困難な形で履歴を保存する設計が採用されています。これにより、後から取引履歴を検証可能な技術基盤を構築することを目指しています。

Sargia Inc.は、デジタル時代における新しいビジネスインフラの構築を目指し、信号伝達技術や分散型データ処理システムの研究開発を進めています。今回の特許出願は、同社が取り組む技術開発の一環となります。

今後もSargia Inc.は、グローバル市場における次世代インフラ技術の研究開発を継続していく予定です。