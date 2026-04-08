TVアニメ「拷問バイトくんの日常」より新商品が発売！
TVアニメ「拷問バイトくんの日常」より版権イラストを使用した商品を多数展開しております！
この機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4563
【注文受付期間】
・2026年4月8日(水)18:00～4月23日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年6月上旬～下旬以降順次発送
【製品情報】
インスタントフォト風ブロマイド
(ランダム)
価格：550円（税込）
種類数：全10種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ホログラムカンバッジ(ランダム)
価格：660円（税込）
種類数：全8種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルキーホルダー(ランダム)
価格：825円（税込）
種類数：全4種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルヘアクリップ
価格：各660円（税込）
種類数：全4種
アクリルネームプレート
価格：各770円（税込）
種類数：全4種
ホログラムキーホルダー
価格：各990円（税込）
種類数：全4種
SNS風アクリルキーホルダー
価格：各1,375円（税込）
種類数：全4種
アクリルカラビナ
価格：各1,320円（税込）
種類数：全4種
つながるアクリルフィギュア
価格：各1,760円（税込）
種類数：全4種
フォトフレームキーホルダー
価格：各1,980円（税込）
種類数：全4種
デカアクリルスタンド
価格：各2,200円（税込）
種類数：全2種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4563
【注文受付期間】
・2026年4月8日(水)18:00～4月23日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年6月上旬～下旬以降順次発送
【権利表記】
(C)次見やをら・白泉社/「拷問バイトくんの日常」製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売