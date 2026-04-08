TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 ダイカットステッカーの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
◆Instagram
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2の新商品を受注開始いたしました。
▼ダイカットステッカー
喜多川海夢/喜多川海夢 デフォルメver.
■サイズ：約75mm
■素材：塩ビ
■耐水対光仕様
■フルカラー印刷
(C)福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
■関連リンク
購入ページ https://www.charaon.jp/SHOP/130421/252181/list.html
きゃらON！ https://www.charaon.jp/
◆Xアカウント
きゃらON！ https://twitter.com/CharaON_tweet
きゃらON！女子部 https://x.com/CharaON_jyoshi
アズメーカー https://www.instagram.com/azumaker/