【GOKUMIN】寝具メーカーとオーディオブランドが麻布台ヒルズで「音で眠る」体験を約500名に提供

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN」は、2026年3月10日（火）に開催された睡眠啓発イベント「ヒルズハウス Sleep Biz 2026」に出展しました。本イベントは、3月13日の「世界睡眠の日（World Sleep Day）」に先駆けて開催されたもので、睡眠に関する国内外の現状や課題・最新知見の発信を目的として開催され、麻布台ヒルズ入居企業のワーカーや報道関係者など約500名が来場しました。アンカー・ジャパンのオーディオ & ビジュアルブランド「Soundcore」と「GOKUMIN」のコラボレーション展示を通じ、「音×寝具」という新たな切り口で新しい睡眠体験を提案しました。

イベント概要

■イベント名：ヒルズハウス Sleep Biz 2026

■日時：2026年3月10日（火） 17:30～20:30

■会場：ヒルズハウス（麻布台ヒルズ 森JPタワー 33F・34F）

■主催：森ビル株式会社、株式会社NTT DXパートナー

■来場者数：麻布台ヒルズ入居企業のワーカーおよび報道関係者（約500名規模）

プロジェクトの概要

3月13日の「世界睡眠の日（World Sleep Day）」に先駆けて、睡眠に関する国内外の現状や課題、最新知見を発信することを目的として開催。日本睡眠学会理事長による「睡眠障害科」標榜化に関する記者発表や、最新のスリープテック（睡眠×テクノロジー）を実際に体験できる場など睡眠を通じてビジネスパーソンのQOL向上を目指すイベントとして、一般参加者及び報道関係者合わせて約500名が参加しました。

出展の背景

OECDの調査によると、日本の平均睡眠時間は加盟国中で最下位の水準（※）にあり、多くのビジネスパーソンが慢性的な睡眠不足を抱えています。睡眠の質の低下は、集中力や生産性の低下だけでなく、心身の健康リスクにも直結する深刻な社会課題です。一方で、近年はスリープテック市場の拡大やウェルネス意識の高まりを背景に、睡眠改善への関心がかつてないほど高まっています。こうした社会的背景を受け、「GOKUMIN」は、寝具単体にとどまらない新たなアプローチで睡眠の課題解決に貢献したいと考えました。そこで注目したのが、アンカー・ジャパンのオーディオブランド「Soundcore」との異業種コラボレーションです。寝具メーカーとオーディオメーカーという異なる専門領域を持つ2社が手を組むことで、「音×寝具」という従来にない切り口から、五感に働きかける新しい睡眠体験を提示することを目指しました。睡眠環境を"寝具の快適さ"と"音による入眠サポート"の両面から整えるという発想のもと、今回のイベント出展に至りました。

※「OECD Gender Data Portal 2024」より

イベント当日の様子

「3分間の休息体験」プログラムを実施

来場者に睡眠特化型イヤホンとアイマスクを着用いただき、入眠音声に合わせながら「プレミアムグランマットレス」の寝心地を体感いただくことで、短時間でのリラックス導入を実演しました。さらに、自分の体格に合わせて寝心地をカスタマイズできる「プレミアムグランマットレス」と「超無重力ジェルピロー」の利便性を訴求しました。

テーブル展示での人気寝具ラインアップの直接体験

3Dハニカム構造を採用した「超無重力ジェルピロー」や、1枚で3通りの使い方ができる「3WAY POCOMOCOケット」など、人気寝具ラインアップをテーブル展示にてご体験いただきました。来場者が実際に手に取り、素材の質感や機能性を直接確かめられる場を設けることで、GOKUMINが追求する「眠りの質」をリアルにお伝えしました。

アンカー・ジャパンのオーディオ & ビジュアルブランド「Soundcore」とのコラボレーション展示

睡眠特化型イヤホン「Soundcore Sleep A30」（※）とGOKUMINの寝具を組み合わせ、「音×寝具」の両面からアプローチする新しい快眠ソリューションを提示しました。「プレミアムグランマットレス」と「超無重力ジェルピロー」の利便性を訴求するとともに、イヤホンから流れる入眠サウンドと寝具の包容感が融合した、これまでにない睡眠体験をご来場の方々に直接体感いただきました。音と寝具それぞれの強みを掛け合わせることで、異業種コラボレーションならではの新しい快眠アプローチを提示しました。

※Soundcore Sleep A30は医療機器ではありません。本製品から提供されるデータは医療機器として使用することや、医療機器に代替することを目的としたものではなく、いかなる疾病の診断、治療、予防も意図していません。

イベントにて展示した製品

「プレミアムグランマットレス」

三つ折り×2層構造で、寝心地を“27パターン”から試せる「プレミアムグランマットレス」。3分割の配置替えと表裏の使い分けで、自分の体格や好みに合わせて硬さ・当たりを調整できるのが特徴です。折りたたんで省スペースに収納でき、持ち運びや取り扱いもしやすい設計。カラーはホワイト／ブラック、サイズはスリム幅（80cm）～ダブルまで展開しています。日常の睡眠環境をアップデートしたい方におすすめです。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/gmwss-01

「超無重力ジェルピロー」

約610個の3Dハニカム構造ジェルが頭部を全方位から優しく包み込み、まるで無重力空間にいるかのような独特の浮遊感で頭圧を分散する高機能枕です。低反発・高弾性・高反発の調整シートを組み合わせて硬さや高さを1cm単位でカスタマイズできるため、自分にぴったりの寝心地をつくれます。通気性と耐久性に優れた素材採用でムレにくく清潔さもキープし、首や肩にやさしい設計で理想的な眠りをサポートします。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-ugp-bk-01

「コンフォートバンブーベッド」

強靭で弾性に優れた竹素材をすのこ部分に採用し、木材の2～3倍の強度と天然の抗菌性により清潔さと耐久性を両立したベッドフレームです。高強度スチールとのハイブリッド構造が安定感を高め、湿気やカビに強い設計で快適な睡眠環境を実現します。ヘッドボードには2口コンセント付きで、スマホやタブレットの充電も枕元で可能。脚を外してローベッドとして使うこともでき、シンプルで機能的なデザインが日常の暮らしに馴染む一台です。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-cbb-s-wn-01

「調温コントロール掛け布団」

特殊な温度調整機能を持つ素材を中綿に採用し、寝床内の温度を自動でコントロールするオールシーズン対応の掛け布団です。暑いときは余分な熱を吸収し、寒いときは蓄えた熱を放出することで、一晩を通して快適な環境をキープ。日本の寒暖差を考慮した設計で、季節の変わり目にも使いやすい仕様です。軽量かつ通気性にも配慮されており、ムレや寝汗を抑えながら心地よい眠りをサポート。1枚での使用はもちろん、冬場は毛布や他の寝具と重ねても扱いやすく、年間を通して活躍する製品です。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-okf-s-cgy

「3WAY POCOMOCOケット」

毛布・掛け布団カバー・クッションカバーの1枚3役をこなす多機能ケットです。とろけるようなもこもこ素材（ポリエステル100%）が肌に心地よくフィットし、寝室ではあたたかな毛布や布団カバーとして、リビングではクッションカバーとしても活躍します。布団カバーとして使えばズレにくく、毛布のあたたかさをそのままキープ。かさばる毛布の収納問題も解消でき、季節を問わずオールシーズン使える実用性が魅力です。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/t-pcmc-s-bg-01

「NERU BREEZE」

4層フィルター（プレフィルター／高性能分解フィルター／HEPA H13フィルター／活性炭フィルター）を搭載し、花粉・ハウスダスト・PM2.5などの微粒子からニオイまで効率よくキャッチするコンパクト空気清浄機です。省スペースで寝室や書斎にも置きやすく、就寝時に配慮した静音性も魅力。空気環境を整えることで、より心地よい睡眠空間づくりをサポートします。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/glc-ap-w-01

「CICAアイマスク-3Dエアフィット-」

顔の凹凸に沿う3D立体構造を採用し、鼻まわりや頬のすき間までしっかりフィットすることで、光の侵入を効果的に遮るアイマスクです。目元に触れにくい奥行き設計により、まぶたやまつ毛への圧迫感を軽減し、長時間でも快適な装着感を実現。CICA成分を配合した生地が乾燥しがちな目元をやさしく包み込みます。金具を使用しない仕様で就寝時も安心して使用でき、丸洗い可能なため清潔さを保ちながら日常使いから移動時まで幅広く活躍します。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-e3d-bk-01

今後の取り組み

GOKUMINでは、単に寝具を提供するだけでなく、生活環境全体から睡眠の質向上を支えるブランドとして、体験機会の創出と情報発信を強化してまいります。今回のようなイベント出展を通じ、実際に“体験することで理解できる睡眠環境”の価値を伝える取り組みを継続し、寝具・音・空気など多角的な視点から快眠を提案していきます。今後も社会的関心が高まる健康・ウェルネス領域において、日常生活に根差した睡眠改善のヒントを提供し、より多くの方が自分に合った休息環境を整えられるよう、製品開発と啓発活動の両面で取り組みを推進してまいります。

シリーズ累計販売数 200万枚 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2023 最優秀賞」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

関連プレスリリース

●【GOKUMIN】“選べる眠り”という革新。『アルティメイトマットレスPlus』、125通りの寝心地で新登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000036491.html

●【GOKUMIN】枕難民を救う「超無重力ジェルピロー」ついに誕生

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000277.000036491.html

●【GOKUMIN】竹すのこベッド2種が新登場！新生活にぴったりの優れた収納力と抗菌性能で、おしゃれな空間と快適な眠りを実現

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000196.000036491.html

●【GOKUMIN】“寝室の空気から眠りを変える” 快眠発想の空気清浄機「NERU BREEZE」誕生

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000282.000036491.html

●【GOKUMIN】“睡眠の質”が注目される今こそ。光を徹底遮断し、深い眠りへと導く「CICAアイマスク-3Dエアフィット」を新発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000313.000036491.html

GOKUMINの公式SNS

会社概要

- Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/- X：https://x.com/gokumin888- LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/