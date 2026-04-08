【完売御礼】人々の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMEL『CAMEL63号 テラガーデン EXPO LIVING / ドバイ不動産　完売』

株式会社グローバルクラウドエステート人々の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMELは株式会社グローバルクラウドエステート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：河野 勇樹）が運営する不動産特定共同事業法に基づいた不動産クラウドファンディングです。

【CAMEL63号 テラガーデン EXPO LIVING / ドバイ不動産 概要】

株式会社グローバルクラウドエステー トのCAMEL63号ファンドとして、世界中の投資家から注目されている都市・ドバイの「Terra Gardens EXPO Living 」を投資対象に運用を行うものです。

2021年に192カ国、約2,410万人が来場したドバイ万博開催に伴い開発されたエリアに建つアパートメントです。開通済みのメトロの駅までは徒歩10分ほど、本物件を手掛けるドバイ最大手デベロッパー「EMMAR」のショッピングモールも2027年開業予定。エキスポのパビリオンが建っていた区画もオフィスビルや住居に転用されたり、大型ホールは現在の国際展示場の移転先として稼働。一部のパビリオンは見学可能と万博開催後でも多くの人が集まる場として開発が進められています。

ポイント１. ドバイ万博のインフラを活用した開発計画

ドバイ万博のインフラをベースに住宅、ショッピングモール、学校に加え、展示場など暮らしだけでなく人が集まる場として開発が進んでいます。



ポイント２. 都市マスタープラン 2040の重点地区

万博開催地区は、2023年に365万人の人口を2040年には580万人に拡大する 都市計画の都心地区に指定されており、 推進力の高い開発が期待されます。



ポイント３. 経済特区 「ドバイサウス」

この物件が位置するエリアは「ドバイサウ ス」に 属しており、 アール・マクトゥーム国際周辺の物流や航空宇宙産業商業、 展示会などの活動を支援する経済特区 ( フリ ーゾーン ) に指定されていま す。



【事業概要】

不動産特定共同事業法を活用し、一口20,000円程度からの少額な投資金額で、不動産投資ができるクラウドファンディング「CAMEL」を展開しています。

申し込み手続きから投資まで、全てWEB上で利用できる不動産特化型クラウドファンディング。

不動産投資を身近なものとして取り組んでいただけるようサービスを提供していきます。





【CAMELの特徴】

１.少額で手軽に始められる！

CAMELなら1口20,000円からでも不動産投資ができます。 通常の不動産の購入に必要なローン審査や複雑な契約手続きも必要ありません。

元本割れリスクも少ないので手軽に不動産投資を始められます。

２.WEB上で投資ができる！

CAMELは、会員登録からファンドへの出資、運用状況の確認まで全てWEB上で行えるようになって います。

場所や時間を問わず、好きな時に好きなところからCAMELを利用できます。



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【募集中商品】

CAMEL65号 土浦大畑データセンター

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【CAMEL 公式Instagram】

会社情報や新商品情報、ドバイ情報・ラスアルハイマ情報などいろんな情報を発信しています。

見て下さる方のお役に立てる情報発信をしていますのでフォロー・いいねお待ちしてます。

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など、詳細は順次公開していますので、お楽しみに！

【会社概要】

社名：株式会社グローバルクラウドエステート

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区小川町7番地4 アービラ川崎3階

代表取締役：河野 勇樹

事業内容：事業内容不動産特定共同事業

不動産（売買・賃貸・管理及び仲介）

経営コンサルティング業

設立：2012年1月

HP：https://fundcamel.com/(https://fundcamel.com/)

問い合わせ先：0120-853-936

担当：武田