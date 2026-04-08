【沖縄／ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ】夏期限定クラブサービス『ファミリークルージング』、『ファミリーアペリティフ』を開催

ザ・テラスホテルズ株式会社ファミリークルージング『海さんぽ』

「自然との調和、自然への回帰」をコンセプトに、沖縄で5つのホテルを運営するザ・テラスホテルズ。その中でも、全館クラブサービス付きでワンランク上のもてなしを提供する「ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ（以下、ジ・ウザテラス）」は沖縄県読谷村の海辺に佇むヴィラリゾートです。

「ジ・ウザテラス」では、夏の期間限定で、ご宿泊ゲストを対象に特別なクラブサービスをご提供いたします。無料で楽しめるファミリークルージング『海さんぽ』と、夕日の美しいプールサイドでキャンプ気分を気軽に体験できる『ファミリーアペリティフ』をご用意し、大人から子どもまでお楽しみいただける夏のひと時をお届けいたします。南国リゾートならではのヴィラステイをご満喫ください。

◆ ファミリークルージング ～海さんぽ～

プレジデンシャルヴィラプレミアムヴィラ 2ベッドルーム

ご滞在をより豊かに彩る夏期限定のクラブサービスとして、無料でご利用いただけるクルージングをご用意しました。ホテル近隣の都屋漁港より1日4便出航。ご家族やご友人、大切な方と約40分の爽快な海さんぽをお楽しみください。

【日程】2026年- 5/2(土)- 7/11(土)、18(土)、23(木)、29(水)- 8/7(金)、11(火)、14(金)、20(木)、24(月)【時間】1日4便

〔1〕11：00～11：40

〔2〕12：00～12：40

〔3〕16：00～16：40

〔4〕17：00～17：40

※7/18(土)〔3〕16：00便、8/11(火)〔2〕12:00便の運行はございません。

※出航場所の都屋漁港では10：00から水揚げした魚のセリが行われます。〔1〕便の前にセリの見学もおすすめです。

※〔4〕便は異国情緒漂う北谷町への片道クルーズとなります。到着場所の目の前には系列レストランもございますので、ご予約も承ります。

【料金】無料【定員】30名【集合場所】都屋漁港

※ホテルから車で約15分

※駐車場ご利用可能（無料）

＜注意事項＞

※当日朝8:00までにバトラーサービスまでお申し付けください。

※定時に出発しますのでお乗り遅れのないようご注意ください。

※船酔いがご心配な方は予め酔い止めの服用をおすすめします。

※揺れを伴いますのでヒールの高い靴はお避けください。

※海象状況次第では中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※上記は「ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ」ご宿泊ゲスト限定のご案内とさせていただきます。

◆ ファミリーアペリティフ ～マシュマロキャンプ～

ジ・ウザテラスの芝生広場に小さなキャンプ場が登場。ミニテントでくつろいだり、マシュマロや自家農園の野菜をグリルして味わうなど、気軽にデイキャンプ気分をご体験いただけます。ドリンクを片手に、太陽の下でのんびり過ごすアペリティフのひと時をご堪能ください。

【日程】2026年- 4/25(土)～5/6(水)- 7/18(土)～8/31(月)- 9/19(土)～9/23(水)【時間】16：30～18：00

※17:00からは生演奏もお楽しみいただけます。

【場所】オープンスクエア前 芝生エリア

※上記は「ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ」ご宿泊ゲスト限定のご案内とさせていただきます。

◆お問い合わせ

ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ(https://www.terrace.co.jp/uza/)

TEL:098-921-6111（ホテル代表）

ザ・テラスホテルズ

日本の南、沖縄本島を基盤に展開するザ・テラスホテルズは、1997年にフラッグシップホテルである「ザ・ブセナテラス」をオープン以来、「自然との調和、自然への回帰」をコンセプトに、沖縄の気候風土に即したファシリティーや礼節を重んじた温かなもてなしで、大人のための洗練された空間と、そこにゆったりと流れる時間を演出し、「テラススタイル」と呼ぶ独自のリゾートライフをご提供しております。

https://www.terrace.co.jp/

ザ・ブセナテラス

ザ・ブセナテラス

青く輝く海、亜熱帯の緑、色鮮やかな花々に包まれた地上の楽園。より快適で自然を感じられる空間の客室や美味美食をそろえたレストラン、ブセナならではのもてなしが、極上の休日を彩ります。

https://www.terrace.co.jp/busena/

ザ・テラスクラブ ウェルネスタラソ アット ブセナ

ザ・テラスクラブ ウェルネスタラソ

アット ブセナ

青く輝く南海に包まれたウェルネスリゾート。運動・栄養・休養のバランスのとれたウェルネスプログラムと、「クラブ」ならではのきめ細やかなパーソナルサービスで、大人のための心ほどく休日をお約束します。

https://clubatbusena.terrace.co.jp/

ジ・アッタテラス クラブタワーズ

ジ・アッタテラス クラブタワーズ

ホテル自家農園で採れたハーブや島野菜、地元食材を主役とした美食を味わい、森に抱かれたスパで身体と心を整える。宿泊者限定の空間で、大人だけの静謐な休日を演出します。

https://atta.terrace.co.jp/

ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ

ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ

読谷村の海辺に佇む全室プール付きのプライベートヴィラ。自家農園の恵みをはじめ地元の新鮮な食材を使った美食。洗練されたもてなしと壮大なサンセット。ご家族やパートナーと思い思いの時間をお過ごしいただける、贅沢な空間が広がります。

https://www.terrace.co.jp/uza/

ザ・ナハテラス

ザ・ナハテラス

那覇市の中心部に位置し、観光やビジネスにも優れた利便性を有しながらも閑静な環境がくつろぎの滞在を提供します。南国のラグジュアリーリゾートで過ごす優雅な時間をご堪能ください。

https://www.terrace.co.jp/naha/