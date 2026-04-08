【東急Sレイエス フットボールスクール 池袋】監督制ゲーム大会260504

東急スポーツシステム株式会社

東急Sレイエス フットボールスクール 池袋では、久保コーチと神田コーチがコーチのプライドを掛けた真剣勝負として『監督制ゲーム大会』を開催いたします。

申込者をそれぞれのチームに分けて、共に勝利を目指して真剣勝負を行います！

ぜひコーチと一緒に熱い戦いをしませんか！？

皆様のご参加をお待ちしております。

■内容

参加者を各監督のチームに分けて、勝利を目指してゲームを行います。

■対象

小学1～4年生の会員・非会員

■スケジュール

○5月4日(月祝)

・12:00～14:00 U-8(小学1・2年生)

・14:00～16:00 U-10(小学3・4年生)

■定員

各16名

※最少催行人数：各8名(開催1週間前判断)

■場所

アディダスフットサルパーク池袋

・住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7

ヤマダデンキLABI池袋本店6F／屋上

アディダスフットサルパーク池袋内

※JR線「池袋駅」より徒歩3分

・電話番号 03-5953-2270

・営業時間 【平日】15:00～23:00【土日祝】10:30～23:00

・休館日 年末年始・臨時メンテナンス時など

■料金(税込)

・会員 1,980円／回 ⇒ 1,760円／回(蹴祭キャンペーン)

・非会員 2,200円／回 ⇒ 1,980円／回(蹴祭キャンペーン)

※非会員の方は会員のお友達と一緒に参加すると、会員価格でご参加いただけます。

※事前にオンライン決済にてお支払いください。

■持ち物

・運動できる格好

・シューズ(スパイク以外)

・飲み物

・タオル

■チャレンジポイント

池袋会員限定のチャレンジポイント対象イベントで、今回は蹴祭キャンペーンとして2ポイントを付与いたします。

≫詳細はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/campaign/every_year/challenge_point.html)

■その他

・荒天時は開始1時間前に中止または実施の判断をいたします。

天候不良の場合は、スクールHPにてご確認ください。

・本イベントのクラス空き状況は学年により異なり、定員に達しているクラスはキャンセル待ちとなります。

・キャンセルの際は、必ずマイページよりお申込みをお願いいたします。

・前日20時以降のキャンセルは、キャンセル料として全額お支払いとなります。

・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。

■お申込み

※初めて当スクールのプログラムに参加される非会員の方は、下記のボタンをクリックするとマイページ登録のページに進みますので、まずはマイページ登録とお子様の情報及びクレジットカードのご入力をお願いいたします。

マイページ登録後、予約ボタンよりお申込みください。

・マイページ登録済みの方(会員・非会員)

お申込みはこちら :https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/reserve/schedule/7/11/?date_from=2026-05-04

・マイページ登録がなく初めて参加する方(非会員)

ご登録はこちら :https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/register/?_gl=1%2a1nlikfq%2a_gcl_au%2aMjAxOTQ0NjgyNy4xNzU1MDQ3NDc3%2a_ga%2aMTAyMzQzNTY1My4xNzU1MDQ3NDc3%2a_ga_LHTSP0G23K%2aczE3NTc2Mzg4NjgkbzE5JGcxJHQxNzU3NjQzNTM0JGo2MCRsMCRoMA..#_ga=2.190254306.818006561.1757638865-1023435653.1755047477

■お問い合わせ

お問い合わせはこちら :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/contact.html

■詳細URL

https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2026_year/coach_live_game_tournament_260504.html