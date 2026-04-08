【東急Sレイエス フットボールスクール 池袋】監督制ゲーム大会260504

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東急スポーツシステム株式会社


　東急Sレイエス フットボールスクール 池袋では、久保コーチと神田コーチがコーチのプライドを掛けた真剣勝負として『監督制ゲーム大会』を開催いたします。


　申込者をそれぞれのチームに分けて、共に勝利を目指して真剣勝負を行います！
　ぜひコーチと一緒に熱い戦いをしませんか！？
　皆様のご参加をお待ちしております。



■内容


　参加者を各監督のチームに分けて、勝利を目指してゲームを行います。



■対象


　小学1～4年生の会員・非会員



■スケジュール


○5月4日(月祝)


・12:00～14:00 U-8(小学1・2年生)


・14:00～16:00 U-10(小学3・4年生)



■定員


　各16名


※最少催行人数：各8名(開催1週間前判断)



■場所


　アディダスフットサルパーク池袋


・住所　　　〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7


　　　　　　ヤマダデンキLABI池袋本店6F／屋上


　　　　　　アディダスフットサルパーク池袋内


　　　　　　※JR線「池袋駅」より徒歩3分


・電話番号　03-5953-2270


・営業時間 【平日】15:00～23:00【土日祝】10:30～23:00


・休館日　　年末年始・臨時メンテナンス時など



■料金(税込)


・会員 1,980円／回 ⇒ 1,760円／回(蹴祭キャンペーン)


・非会員 2,200円／回 ⇒ 1,980円／回(蹴祭キャンペーン)


※非会員の方は会員のお友達と一緒に参加すると、会員価格でご参加いただけます。


※事前にオンライン決済にてお支払いください。



■持ち物


・運動できる格好


・シューズ(スパイク以外)


・飲み物


・タオル



■チャレンジポイント


　池袋会員限定のチャレンジポイント対象イベントで、今回は蹴祭キャンペーンとして2ポイントを付与いたします。


≫詳細はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/campaign/every_year/challenge_point.html)



■その他


・荒天時は開始1時間前に中止または実施の判断をいたします。


　天候不良の場合は、スクールHPにてご確認ください。


・本イベントのクラス空き状況は学年により異なり、定員に達しているクラスはキャンセル待ちとなります。


・キャンセルの際は、必ずマイページよりお申込みをお願いいたします。


・前日20時以降のキャンセルは、キャンセル料として全額お支払いとなります。


・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。



■お申込み


※初めて当スクールのプログラムに参加される非会員の方は、下記のボタンをクリックするとマイページ登録のページに進みますので、まずはマイページ登録とお子様の情報及びクレジットカードのご入力をお願いいたします。


　マイページ登録後、予約ボタンよりお申込みください。



・マイページ登録済みの方(会員・非会員)


お申込みはこちら :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/reserve/schedule/7/11/?date_from=2026-05-04


・マイページ登録がなく初めて参加する方(非会員)　　　　　　　　　　　　　　　　


ご登録はこちら :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/register/?_gl=1%2a1nlikfq%2a_gcl_au%2aMjAxOTQ0NjgyNy4xNzU1MDQ3NDc3%2a_ga%2aMTAyMzQzNTY1My4xNzU1MDQ3NDc3%2a_ga_LHTSP0G23K%2aczE3NTc2Mzg4NjgkbzE5JGcxJHQxNzU3NjQzNTM0JGo2MCRsMCRoMA..#_ga=2.190254306.818006561.1757638865-1023435653.1755047477


■お問い合わせ


お問い合わせはこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/contact.html


■詳細URL


　https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2026_year/coach_live_game_tournament_260504.html