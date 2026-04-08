2026SS〈TICCAのリネンシリーズ 〉TICCA のリネンという選択3 - 軽やかなシルエット

株式会社FLAPPERS

一緒に時を重ねる喜びを教えてくれる、上質なTICCAのリネン。

毎シーズン、早い時期に完売するアイテムも多い人気のシリーズです。

今回初めて受注会を開催するにあたり、

その魅力をより深く知っていただけるように、全3回に分けてご紹介いたします。

〈配信スケジュール〉

▼TICCA のリネンという選択1 - 新しいかたち

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000088.000138347.html

▼TICCA のリネンという選択2 - 定番のかたち（トップス編）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000138347.html

▼2026年4月8日（水）

TICCA のリネンという選択3 - 軽やかなシルエット

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000090.000138347.html

TICCAのリネンと共に、心地よく、美しく、夏を楽しむ

一枚でさらりと着ても、羽織りとしても活躍する万能なTICCAのリネンシャツ。

リラックス感のあるシルエットで、

身体のラインを拾いにくくしたリネンドレスやコンビネゾン。

軽やかな肌触りと履き心地で、幅広いスタイリングに使える人気のカーゴパンツは、

サイズ感を見直し、よりすっきりとしたシルエットにアップデートしました。

夏のスタイリングを上品に整えるTICCAのリネンシリーズは、

着る人それぞれのライフスタイルや個性に合わせて、

異なる表情が生まれるようにデザインしています。

定番から新作まで今シーズンは14型*、各8色**を展開。

これからも変わらず、そして少しずつ変化しながら。

TICCAのもの作りに、今後もご注目ください。

TICCA公式サイト :https://ticca.jp/

The Choice of TICCA Linen vol.3 - Flowing Silhouettes TICCA のリネンという選択3 - 軽やかなシルエット

リネンの魅力は、軽やかな着心地だけではありません。風をはらみながら生まれるシルエットや、身体の動きに寄り添うしなやかな落ち感も、この素材ならではの美しさです。

Vol.3 では、そんなリネンの表情をより感じられるボトムスやワンピース、コンビネゾンをご紹介します。歩くたびに揺れるラインや、リラックスした着心地の中にある上品さ。TICCA のリネンが描く、軽やかな夏のスタイルをお楽しみください。

軽やかに、涼やかに。ツイストスリーブのリネンドレス

毎年ご好評をいただいている、ツイストスリーブが印象的な人気のワンピース。今季はクールなキーネックデザインを取り入れ、デコルテを美しく見せながら顔まわりをすっきりと引き立てる一枚に仕上げました。身体のラインを拾いにくいすっきりとしたシルエットに、ロング丈の揺れるヘムが女性らしい軽やかな動きを演出。ツイストされた袖のディテールがさりげないアクセントとなり、シンプルな中にも洗練された表情を生み出します。素材には、清涼感と上品さを兼ね備えた国産リネン 100％のシャツ地を使用。リラックス感を残しながらもクリーンでクリアな印象を纏う素材感が特徴です。洗うほどに肌にやさしくなじみ、リネンならではの風合いの変化を楽しみながらも、美しい表情を長く保ち続けます。軽やかな着心地と揺れるシルエットが、夏の装いを上品に彩るサマードレスです。

マニッシュに、美しく。リネンのコンビネゾン

毎シーズン人気を集める TICCA のコンビネゾン。今季はシャツ仕立てのマニッシュなデザインで、すっきりとした印象に仕上げました。フレンチスリーブの軽やかなバランスが涼しげで、身体のラインを拾いすぎないリラックス感のあるシルエット。シンプルでありながらモードな表情も感じさせる、存在感のある一枚です。

ミリタリーを、軽やかなリネンで

毎シーズン人気のミリタリーパンツを、やわらかく軽やかなリネン素材で仕立てたカーゴパンツ。ハードなミリタリーデザインと、しなやかなリネンの風合いが生み出す絶妙なミックス感が魅力の一枚です。今季はサイズ感を見直し、よりすっきりとしたシルエットにアップデート。リラックスした穿き心地を保ちながらも、洗練されたバランスで着こなしていただけます。夏のボトムスとして幅広いスタイリングに馴染む万能アイテムです。さらりとした肌触りと軽やかな穿き心地で、夏の装いに自然と馴染む一本です。

クリーンに決まる、リネンのワイドパンツ

クリーンでマニッシュな印象のワイドタックパンツ。ゆとりのあるシルエットと、しっかりとしたフォルムが生み出す端正なバランスが魅力の一本です。程よい張り感を持ちながらもしなやかな素材感で、さらりと涼しい穿き心地。リラックスした着用感でありながら、きちんと感のある佇まいを保ち、夏のスタイリングを上品に整えてくれます。シンプルでありながら存在感があり、夏の装いに自然と馴染む一本です。

風を通し、時間を重ね、日常に馴染んでいく。

リネンならではの自然な表情が、日常の装いにさりげない美しさを添えてくれます。

シャツ、ワンピースやコンビネゾン、ボトムス。

それぞれのアイテムが描くラインの中に、

TICCAらしい上品さとリラックスした空気が共存しています。

季節が巡るたびに、自然と手に取りたくなる服。

それが、TICCAのリネンという選択です。

26SS〈リネンシリーズ〉 展開スケジュール

■〈TICCA金沢〉受注会 3月20日(金)～3月29日（日）終了

石川県金沢市十間町9-5

電話番号 076-204-8640

営業時間 11:00 - 19:00

定休日 木曜日

https://www.instagram.com/ticca_kanazawa/

■〈TICCA東京〉受注会 4月4日(土)～4月14日（火）に開催

東京都世田谷区若林4-31-17 木村ビル1階

電話番号 03-6804-0310

営業時間 12:00 - 19:00

定休日 水曜日・日曜日

https://www.instagram.com/ticca.tokyo/

■〈公式オンラインストア〉予約販売 3月27日（金）より継続中

https://ticca.jp/

■〈公式インスタライブ〉リネンシリーズvol .1

3月19日(木) TICCA金沢から配信済み

リネンシリーズ受注会の様子から金沢店スタッフのコーディネートまで幅広くお届け

https://www.instagram.com/reel/DWDllLRCc7L/

■〈公式インスタライブ〉リネンシリーズvol .2

4月4日(土)TICCA東京から配信済み

受注会初日のTICCA東京より、圧巻の14型8色のラインナップをご紹介

https://www.instagram.com/reel/DWsXmWoCipL/

*シャツ5型〈リネンノーカラーシャツ〉\25,300〈リネンスクエアビッグシャツUNI〉\26,400〈リネンフレンチシャツ〉\23,100〈リネン半袖シャツ〉\25,300〈リネンスキッパーシャツ〉\26,400 | ベスト1型〈リネンキャミソールベスト〉\26,400 | ジャケット2型〈リネンシャツジャケット〉\31,900〈リネンギャザーブラウスジャケット〉\26,400 |ワンピース2型〈リネンツイストスリーブワンピース〉\35,200〈リネンフレンチスリーブバルーンドレス〉\33,000 | コンビネゾン2型〈リネンコンビネゾン〉\42,900〈リネンノースリーブコンビネゾン〉\39,600 | パンツ2型〈リネンカーゴパンツ〉\26,400〈リネンワイドタッグパンツ〉\26,400の14型(全て税込)

**ホワイト・ベージュ・サックス・ベビーピンク・ブラウン・カーキ・ネイビー・ブラックの各8色展開

■ノベルティ〈TICCAオリジナル ランドリーネット〉

洗うほどに肌にやさしくなじみ、上品な表情を長く保ち続けるTICCAのリネン。その風合いを日々のお手入れとともに楽しんでいただけるよう、オリジナルのランドリーネットをご用意しました。

期間中、リネンシリーズを1点お買い上げごとに〈TICCAオリジナル ランドリーネット〉を1点、プレゼントいたします。

＊カラー（黒または白）はランダムでのお渡し。数量限定。

服は自分自身の生き方にぴったり寄り添ったものであるべきなのです。

身につけていると気分が良く、自分に自信が湧いてきて、セクシーになり、

素敵に見えてハッピーになれる。

それは、その人だけにしか出せないオリジナルのテイストでありチャームでもある。

着ていてとても気分の良くなってくるような服をきちんと揃えて

自分のスタイルの基本にする。

懐かしくて新しい。

時間や流行を超えていつまでも存在し続ける服。

ワークの意匠を持ちながらモード顔を見せる、タフさと上品さが備わった服。

そんな気品を添えるニューベーシックは自由でしなやかでエレガントなTICCAティッカ

▼フルコレクションが揃う直営店。

■2024年春にオープンしたTICCA 東京は世田谷線松陰神社前駅から商店街を抜けて松陰神社の前を通り、若林公園の前に位置する緑豊かなロケーション。

■同夏に移転オープンしたTICCA 金沢（石川県金沢市）。地元の人や観光客で賑わう近江町市場に隣接する便利な場所にありながら、古い町並みも残る静かなエリアに位置します。

https://ticca.jp/blogs/shop/ticca-shop-info

▼公式LINE: https://line.me/ti/p/~@696wvcuw

▼公式Instagram: https://www.instagram.com/ticca_jp/

TICCA公式オンラインストア :https://ticca.jp/

詳しくは、＜TICCA公式サイト＞https://ticca.jp/ をご覧ください。