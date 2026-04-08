話題の新バンド″GUMMY″、1stワンマンライブ「グミ」振り返り生配信SP決定！メンバーとともに話題を呼んだステージと舞台裏を語る特別番組【4月15日（水）21時～ニコニコ生放送】

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、話題のヴィジュアル系バンド・GUMMYによる特別番組

「GUMMY 1st ONEMAN LIVE『グミ』振り返り生配信SP」を、2026年4月15日（水）21時よりニコニコ生放送にて配信いたします。

本番組では、2026年3月7日に新宿LOFTにて開催され、大きな話題を呼んだ初のワンマンライブの模様を、メンバーとともに振り返ります。

ライブ映像を見ながら、当日のエピソードや舞台裏、初ワンマンにかけた想いなどをたっぷりお届けします。

さらに、ここでしか聞けないトークや、今後の活動に関する最新情報も予定。

ファン必見の特別番組となっています。

GUMMY 1st ONEMAN LIVE「グミ」振り返り生配信SP[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1293_1_20efd61617b35f060525db300c6e84b3.jpg?v=202604080651 ]

■チケット価格

税込2,500円（＋サービス手数料10％）



■チケット販売期間

2026年4月8日(水)18時00分 ～ 2026年4月30日(木)20時00分



■タイムシフト視聴期間

2026年4月30日(木)23時59分まで

※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することができます。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

チケット購入はこちら :https://dwango-ticket.jp/project/xb49T8HCQt

出演者

GUMMY（グミ）GUMMY（グミ）

Vo:Gara @merrygara0706(https://www.instagram.com/merrygara0706?igsh=ZzRyeDFxZ2s0bHB6)

Gt:マッド・デンジャラス @THEGOD_aie(https://x.com/THEGOD_aie)

Ba:康太 @KOHTA63official(https://x.com/KOHTA63official)

Dr:Lotty @Lotto_drums(https://x.com/Lotto_drums)

OFFICIAL X：https://x.com/Gummy_20260307

OFFICIAL サイト：https://gummy-official.com/

視聴する :https://live.nicovideo.jp/watch/lv350197413