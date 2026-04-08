話題の新バンド″GUMMY″、1stワンマンライブ「グミ」振り返り生配信SP決定！メンバーとともに話題を呼んだステージと舞台裏を語る特別番組【4月15日（水）21時～ニコニコ生放送】
株式会社ドワンゴは、話題のヴィジュアル系バンド・GUMMYによる特別番組
「GUMMY 1st ONEMAN LIVE『グミ』振り返り生配信SP」を、2026年4月15日（水）21時よりニコニコ生放送にて配信いたします。
本番組では、2026年3月7日に新宿LOFTにて開催され、大きな話題を呼んだ初のワンマンライブの模様を、メンバーとともに振り返ります。
ライブ映像を見ながら、当日のエピソードや舞台裏、初ワンマンにかけた想いなどをたっぷりお届けします。
さらに、ここでしか聞けないトークや、今後の活動に関する最新情報も予定。
ファン必見の特別番組となっています。
GUMMY 1st ONEMAN LIVE「グミ」振り返り生配信SP
[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1293_1_20efd61617b35f060525db300c6e84b3.jpg?v=202604080651 ]
■チケット価格
税込2,500円（＋サービス手数料10％）
■チケット販売期間
2026年4月8日(水)18時00分 ～ 2026年4月30日(木)20時00分
■タイムシフト視聴期間
2026年4月30日(木)23時59分まで
※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することができます。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
チケット購入はこちら :
https://dwango-ticket.jp/project/xb49T8HCQt
出演者
GUMMY（グミ）
GUMMY（グミ）
Vo:Gara @merrygara0706(https://www.instagram.com/merrygara0706?igsh=ZzRyeDFxZ2s0bHB6)
Gt:マッド・デンジャラス @THEGOD_aie(https://x.com/THEGOD_aie)
Ba:康太 @KOHTA63official(https://x.com/KOHTA63official)
Dr:Lotty @Lotto_drums(https://x.com/Lotto_drums)
OFFICIAL X：https://x.com/Gummy_20260307
OFFICIAL サイト：https://gummy-official.com/
視聴する :
https://live.nicovideo.jp/watch/lv350197413