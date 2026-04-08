TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』LINEスタンプ・着せかえ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』LINEスタンプ・着せかえ（(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会）の配信を開始したことをお知らせいたします。

■配信はこちらにて

LINEスタンプ TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE））

LINE STORE：https://line.me/S/sticker/33454753

LINE着せかえ TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』（150LINEコイン（スタンプショップ）／370 円（LINE STORE））

LINE STORE ：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=34d823a7-c746-45af-bab8-bd6f6708c2c8

■TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』とは

これは、とあるいかれた世界の話。

少女たちが挑むのは、死が隣り合わせのゲーム。

生還すれば賞金を得るが、万全を尽くしても命を落とすことがある。

そんな世界で、生きていく。

この世にはそういう人間たちが確かにいる。

プレイヤーネーム・幽鬼。

職業・殺人ゲームのプロフェッショナル。

彼女は今日も、死亡遊戯で飯を食う。

【アニメ公式HP】https://shiboyugi-anime.com/

【作品公式X】https://x.com/shibouyugi_

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Creative Plus

お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp

以上