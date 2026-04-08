【海洋博公園】～海洋博公園を遊びつくそう！！～「海洋博美ら海GWスペシャル」開催

一般財団法人 沖縄美ら島財団

海洋博公園、沖縄美ら海水族館では、令和8年4月25日（土）～5月6日（水・祝）のGW期間、連休を家族や仲間で楽しめる様々なアクティビティを開催します。

令和 8年4月25日（土）・5月4日（月・祝）

海洋文化館＆熱帯ドリームセンター（美ら島植物園） 大人（高校生以上）無料入館日

なお、中学生以下はいつでも無料です。

（沖縄美ら海水族館では大人、中人、小人とも無料入館は実施しません。）

～海洋博公園～

■ひまわり畑とひまわり展

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/174_1_22b4924b6981879284dce2c9039b75cd.jpg?v=202604080651 ]

■第38回海洋博公園マーチング・バンドフェスティバル

～沖縄美ら海水族館～

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/174_2_4423fa5211526b7491d3c1f4378de915.jpg?v=202604080651 ]

■美ら海ミュージックナイトVol.1

ヴァイオリニスト「竜馬」特別公演

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/174_3_a7fd6017f09f136018f7dc484bd8ebcb.jpg?v=202604080651 ]

■美ら海ミュージックナイトVol.2

「Kiroro金城綾乃」特別公演

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/174_4_a5c1ec0b9ad555f953852b690521036f.jpg?v=202604080651 ]

「海洋博美ら海GWスペシャル」の他のイベントにつきましては、下記の特設サイトよりご確認ください。

GWの特設サイトはこちらから :http://oki-park.jp/gwspecial/

「海洋博公園」

海洋博公園は、沖縄の「太陽と花と海」を体感できる国営公園です。

「沖縄の海との出会い」をテーマにした”沖縄美ら海水族館”や亜熱帯気候の植物が楽しめる”熱帯ドリームセンター”、太平洋地域および沖縄の海洋民族の歴史・文化を発信する”海洋文化館”、郷土文化を伝える”おきなわ郷土村”など多彩な施設を有します。

沖縄美ら海水族館について

「沖縄美ら海水族館」の「ちゅら」とは、沖縄の言葉で「美しい、清（きよ）らしい」という意味を持ち、自然豊かな沖縄の海を再現する展示コンセプトのもと、「沖縄の海との出会い」をテーマに南西諸島・黒潮の海に生きる多種多様な水圏の生きものとの出会いの場を創出しています。また、世界最先端の水族館として希少生物の保全・繁殖学的研究および生物学的研究を行うほか、質の高い教育の機会をすべての人々に提供し、持続可能な観光をけん引する拠点施設を目指しています。日本全国の博物館のうち、法律上の位置付けがある登録博物館に認定されています。

※沖縄美ら海水族館は、「一般財団法人 沖縄美ら島財団（URL https://churashima.okinawa/」が管理・運営しています。