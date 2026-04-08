THEキャラCAFE×アニメ「DARK MOON: THE BLOOD ALTAR」がグランドスケープ池袋　2階にてOPEN！

株式会社コンテンツシード

今回のイベントでは、アニメ「DARK MOON: THE BLOOD ALTAR」の新作グッズを販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=112126

【イベント情報】

イベント名：THEキャラCAFE×アニメ「DARK MOON: THE BLOOD ALTAR」

開催期間：2026年4月25日(土)～5月6日(水)

開催場所：グランドスケープ池袋 2階「THEキャラCAFE グランドスケープ池袋店」

【カフェメニュー】

【ご購入者様特典】

【販売商品】

クリアカード(ランダム) Cafe ver.

価格：440円(税込)

種類数：全7種

サイズ：約55×91mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

コレクションカード(ランダム) Cafe ver.

価格：440円(税込)

種類数：全7種

サイズ：約W86×H54mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルブロック(ランダム) Cafe ver.

価格：880円(税込)

種類数：全7種

サイズ：約H50×W50×D8mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルキーホルダー Cafe ver.

価格：各880円(税込)

種類数：全7種

サイズ：全高約50mm

アクリルフィギュア Cafe ver.

価格：各1,760円(税込)

種類数：全7種

サイズ：全高約150mm

ポストカードセット Cafe ver.

価格：770円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約148×100mm

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【関連サイト】

公式サイト：https://darkmoon-tba.com/

公式X：@DARKMOON_TBA(https://x.com/DARKMOON_TBA)

THEキャラ：https://www.the-chara.com/

【権利表記】

(C)HYBE/Project DARK MOON

【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売