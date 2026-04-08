『ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん～駐在さんと赤い糸～』5月28日(木)～5月31日(日)IMM THEATERにて開催決定！

吉本興業株式会社

このたび、舞台「ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん～駐在さんと赤い糸～」を5月28日(木)から5月31日(日)の4日間、IMM THEATERにて開催することが決定しました。

チケットが即日完売となった一昨年、昨年に続いて3回目となる本公演。おなじみのメンバーであるジミー大西、川畑泰史に加え、ベテランから若手までの豪華キャストが勢ぞろいし、抱腹絶倒のドタバタコメディをお届けします。笑いと感動に溢れた舞台「花の駐在さん」に、ぜひご期待ください。



チケットの先行販売は4月9日(木)11:00より、一般販売は4月18日(土)10:00より、FANYチケットにて販売開始します。

岡村隆史 本人コメント

今年もIMM THEATERで駐在さんをやらせていただきます！

IMM THEATERの隣には東京ドームがあり、一昨年は同じ日にTOBEさん、昨年は櫻坂46さんがライブをやっていました。今年は嵐さんがやっています。

絶対に来てください。絶対に。

公演概要

『ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん～駐在さんと赤い糸～』

【日程】2026年5月28日(木) 19:00開演

5月29日(金) 19:00開演

5月30日(土) 17:00開演

5月31日(日) 13:00開演

【会場】 IMM THEATER (東京都文京区後楽1丁目3-53)

【料金(税込)】 前売：6,500円｜ 当日：7,000円 ※配信チケットなし

【出演者】岡村隆史(ナインティナイン)、島田一の介、ジミー大西、川畑泰史、原西(FUJIWARA)、

おいでやす小田、守谷日和、ちょんまげラーメン、エルフ、生田衣梨奈

＜Wキャスト＞くっきー！(野性爆弾) ：5月28日(木)、5月29日(金)

秋山竜次(ロバート) ：5月30日(土)、5月31日(日)

＜脚本・演出＞久馬歩

＜チケット販売スケジュール＞

■先行販売：4月9日(木)11:00～4月14日(火)11:00

■一般販売：4月18日(土)10:00～

＞＞FANYチケットURL：https://ticket.fany.lol/event/detail/14937