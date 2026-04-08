【30名限定】建築意匠設計者・建築設備設計者向け　4/22（水）NTTファシリティーズによる“建築意匠設計職・設備設計職”採用セミナーをオンラインで開催!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

プロフェッショナル・エージェンシー事業を展開する株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）の建築グループは4月22日（水）、意匠設計、設備設計職で活躍されている方々を対象に、社会インフラを支える多様な建築を手がけてきた株式会社NTTファシリティーズによるキャリア採用セミナー(https://www.arc-agency.jp/magazine/14052)を、オンラインで開催いたします。本セミナーでは、建築×ICTを強みとする事業の特徴、再開発やデータセンターなど社会インフラを支える多様なプロジェクトを通じてのキャリア実例を紹介します。設計（意匠＆設備）の専門性を活かしたキャリアを考えたい方、キャリアの選択肢を広げたい方におすすめの内容です。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。

NTTファシリティーズによる“建築意匠設計者・建築設備設計者向け”採用セミナー概要

【株式会社NTTファシリティーズについて】

NTTファシリティーズは通信施設、オフィス、公共施設、データセンターまで、社会インフラを支える多様な建築を手がけてきました。「止めない建築・設備」を実現する高い設計力と、設計にとどまらず、企画・基本構想から工事監理、運用を見据えた検討まで一貫して関われる点が最大の特徴です。

https://www.ntt-f.co.jp/



■日時

2026年4月22日（水）19：00～20：30（予定）



■場所

オンライン（※Zoom）



■内容

NTTファシリティーズからの会社説明会

・会社概要

・バリエーション豊富なPJ事例を通じた仕事の実態およびCDPの紹介

・座談会（キャリア実例の紹介）

・福利厚生、キャリア支援制度の紹介

・質疑応答



■登壇者

・ファシリテーター

東日本事業本部 都市・建築設計部 建築設計部門／意匠設計 担当部長 木村輝之 氏

東日本事業本部 都市・建築設計部 設備設計部門／設備設計 担当部長 新田考伸 氏

・座談会参加者

東日本事業本部 都市・建築設計部 建築設計部門／意匠設計 担当課長 佐藤雄彦 氏

東日本事業本部 都市・建築設計部 設備設計部門／機械設計 主査 鈴木 洋 氏

東日本事業本部 都市・建築設計部 設備設計部門／電気設計 主査 大瀬良 亮祐 氏



■募集職種

意匠設計者（オフィス・再開発・データセンターなど）

設備設計者（オフィス・再開発・データセンターなど）

※職務内容や求める経験など、募集職種の詳細はお申し込みページをご覧ください。



■参加費

無料



■定員

30名

※お申し込み多数の場合は抽選となります



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.arc-agency.jp/magazine/14052(https://www.arc-agency.jp/magazine/14052)





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 建築グループ

NTTファシリティーズ採用セミナー 担当

E-Mail：archi_hr@hq.cri.co.jp

【C&R社のアーキテクト・エージェンシー事業について】

C&R社は2013年より、建築業界に特化したエージェンシー事業をスタート。企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、建築業界に携わるプロフェッショナルの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。建築士や設計士など、建築分野のプロフェッショナルの皆さまに向けては転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」のほか、建築業界の最新情報をお届けする情報サイト「Architect‘s magazine」を展開しております。また、住み手のライフスタイルとオーナーの収益性を兼ね備えた賃貸住宅をプロデュースする「CREATIVE RESIDENCE(R)」や、建築士・工務店と注文住宅を建てたい人の双方をVR空間で結び付けるVR建築展示場「XR EXPO(R)」も展開中です。C&R社建築グループはこれからも、さまざまな取り組みを通して、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」「クライアントの価値創造への貢献」の実現をめざしてまいります。



＜C&R社建築グループの関連サイト＞

▼建築業界専門の転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」

https://www.arc-agency.jp/



▼建築業界の情報メディア「Architect's magazine」

https://www.arc-agency.jp/magazine



▼賃貸住宅シリーズ「CREATIVE RESIDENCE(R)」

https://creative-residence.com/



▼建築DXサービス

https://xr-expo.co.jp/



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/ （プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）