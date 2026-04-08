本物の生コンクリートミキサー車が巨大ガラポンに“体験”で伝えるインフラの価値、実車活用の参加型企画を実施

株式会社タイハク仙台89ERS使用のラッピングミキサー車。実際に現場で稼働している生コンクリートミキサー車を活用し、体験型ガラポンとして再構築

■“働く車”が体験コンテンツに

株式会社タイハク（本社：宮城県名取市）は、2026年4月11日（土）・12日（日）に開催される「青葉山パークDAYS」にて、生コンクリートミキサー車を活用した体験型企画「ミキサー車ガラポン」を実施します。ミキサー車は建設現場で欠かせない存在である一方、一般の方がその構造や役割に触れる機会は多くありません。本企画では、その実車を活用し、「見る」だけでなく「体験する」コンテンツとして展開します。

■“働く車”を「見る」から「体験する」へ

ミキサー車は建設現場において欠かすことのできない存在である一方、その構造や役割を一般の方が直接体感する機会は多くありません。

本企画では、実際に現場で稼働しているミキサー車を活用し、「見る」だけでなく「体験する」コンテンツとして再構築。子どもから大人まで楽しみながら、ものづくりやインフラの裏側に触れる機会を提供します。

■構造を活かした“巨大ガラポン”という新しい発想

ミキサー車は、生コンクリートを均一に保つためにドラムを回転させ続ける構造を持っています。本企画ではその回転機構を応用し、内部でカプセルを撹拌し排出口から取り出す仕組みの「ガラポン」として再構築しました。

模型などを用いた類似の取り組みは一部で見られるものの、実際の生コンクリートミキサー車を活用した体験型コンテンツは珍しく、本物ならではのスケール感と迫力を体感いただけます

開発段階から試験を重ね、実際の車両を安全に活用できる構造として完成させました。

本企画のガラポンは、石巻市の東日本自動車株式会社の協力のもと製作され、安全性と実用性の両立を図っています。画像は、試験運用の様子です。およそ2カ月の製作期間を経て、実装しました。

■地域スポーツとの連携による参加価値の創出

本企画では、地元プロバスケットボールチーム「仙台89ERS」と連携し、参加者の中から先着100名様にオリジナルグッズが当たる特典を用意しています。

体験の楽しさに加え、「参加したくなる理由」を設計することで、イベント全体の賑わい創出にもつなげます。

■モルタルワークショップも同時開催

同日には、モルタルワークショップを開催します。

砂やセメントなどの材料に触れ、混ぜて形にしていく工程を体験でき、普段は目にすることの少ないコンクリートの製造過程を楽しく学ぶことができます。

“触れる・つくる”体験を通じて、素材としてのコンクリートをより身近に感じていただきます。

■「目立たないが、なくてはならない」価値を伝える取り組み

生コンクリートは、建物や道路など社会基盤を支えるうえで欠かすことのできない素材です。一方で、完成した構造物の中に組み込まれるため、その存在が一般に意識される機会は多くありません。

当社では、この“目立たないが、なくてはならない価値”を社会に伝えることも、製造業としての重要な役割であると考えています。

本企画では、子どもたちに人気の高い“働く車（ミキサー車）”や体験型コンテンツを入り口として、素材としてのコンクリートの役割や重要性を、楽しみながら身近に感じていただく機会を提供します。

■イベント概要

イベント名：青葉山パークDAYS

開催日：2026年4月11日（土）・12日（日）

会場：青葉山公園 仙臺緑彩館（宮城県仙台市青葉区川内追廻無番）

料金：入場無料（一部ブース有料）

主催：SENDAI DOT PROJECT

協力：青葉山エリアマネジメント

公式サイト：https://www.portal-aobayama.jp

出展内容：

・ミキサー車ガラポン体験

・モルタルワークショップ

特典：先着100名様に仙台89ERSグッズが当たる

■取材のご案内

当日は、実際に稼働するミキサー車を活用した体験の様子をご取材いただけます。ドラムの回転によりカプセルが排出される一連の動きは視覚的にもインパクトがあり、写真・動画ともに撮影素材としてご活用いただけます。テレビやWEB動画素材としても活用しやすい内容となっています。

また、ワークショップでは来場者が実際に手を動かして体験する様子も撮影可能であり、幅広い世代の反応を収めることができます。

■会社概要

会社名：株式会社タイハク

所在地：宮城県名取市高舘熊野堂字今成西37

事業内容：生コンクリートの製造・販売

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社タイハク 広報担当：南條

TEL: 022-397-8688

MAIL: info@taihaku.co.jp