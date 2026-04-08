TVアニメ『BLACK TORCH』×AnimeJapan 2026 3/28（土）スペシャルステージ、3/28（土）・3/29（日）エクストラステージオフィシャルレポートが到着！Vol.2

株式会社ブシロード

2026年7月6日（土）より放送のTVアニメ『BLACK TORCH』。2026年3月28日(土)・29日(日)の2日間、東京ビッグサイトで開催された「AnimeJapan 2026」にて開催された本作の３つのステージイベントのオフィシャルレポートが到着！3月28日(土)は公式WHITEステージで実施された「スペシャルステージ」と、ShoProブースで実施された「エクストラステージ」。また翌日3月29日(日)に同じくShoProブースで開催された「エクストラステージ」の内容をお届けします。本件は株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）がプロモーションを担当しております。

3月28日(土) AnimeJapan 2026『BLACK TORCH』エクストラステージ

キャスト陣が考えるキャラクターとの共通点は？

3月28日のShoProブースでは、『BLACK TORCH』のエクストラステージが行われました。本ステージには、鈴木崚汰さん、上田燿司さん、諏訪部順一さん、上田麗奈さんが登壇しました。

本ステージに先立ち、実施された「WHITEステージ」でのイベントに続けて参加したファンの姿も多くいた様子。ステージと客席の距離も近く、終始和やかで親しみやすい雰囲気に包まれていました。

そんな空気の中、最初のトークテーマとして掲げられたのは「演じるキャラクターとの共通点」です。登壇者それぞれが、自身の役柄とどのような部分が似ているのかを語りました。

キャラクターとの共通点はある？ない？

鈴木さんは、自身が演じる我妻弐郎との共通点について「負けん気が強い」とコメント。「部活でも遊びでも、とにかく負けたくなかったんです」と過去を振り返ります。

すると上田燿司さんは「マイクに向かうときの気合を感じます」と、鈴木さんのアフレコの様子を説明。収録時から「負けん気の強さ」が滲み出ているそう。

また、上田麗奈さんも鈴木さんの収録時の様子を「怖いくらい」と表現。上田麗奈さんは、鈴木さんがまだ制服を着ているころから知っているとのことで、「頼もしさを感じるようになりました」と感慨深く話していました。

続いて上田燿司さんは、羅睺との共通点を「色々頭の中で思考しているうちに、先に誰かが動く所」と語ります。私生活でもついつい先のことを考えてしまうのだとか。

すると同い年の諏訪部さんは「意外と真面目な答え！」と笑顔でツッコミを入れます。そんな諏訪部さんは司場涼介との共通点を「強いて言うなら性別」回答。共通点はあまり見いだせなかったようで、「僕はタバコ吸わないし」と飄々と答えて会場の笑いを誘います。その一方で「人間性が近くない役を演じるのは楽しいですよ」と、声優としての矜持も語っていました。

そして上田麗奈さんは宇佐美花との共通点を「上司に振り回されるところ」と笑顔で明かしました。というのも、上田麗奈さんは自宅で猫を飼っており、「いたずらしたり、ツンデレだったり、気分によって動かされています」と笑顔を見せます。宇佐美花もまた、周囲に振り回されながらも「しょうがないなぁ」と愛情を持って接しており、そこに共通点を見出したそうです。

続いて、スクリーンには原作者・タカキツヨシ先生が描き下ろした、司場涼介と宇佐美花のキャスト解禁を祝うイラストが映し出されました。普段とは違う爽やかな1枚に、司場涼介役の諏訪部さんも思わず「違う作品が生まれそう」と感想を述べます。

タカキツヨシ先生はアフレコ現場にもほぼすべて立ち会っていたそうで、この話題をきっかけに上田麗奈さんが「キャラクター説明も先生から直接言葉をいただいたので頼もしかったです」と収録時のエピソードを披露。原作者が同席する中での収録ならではの雰囲気や、作品づくりへの真摯な姿勢がうかがえる裏話に、来場者も耳を傾けていました。

さらに、千本木彩花さんが演じる鬼子母神一華、榎木淳弥さんが演じる桐原零司を含めた「ブラックトーチ」メンバー6人の集合イラストも公開。主要キャラクターが一堂に会した豪華な一枚に、会場の熱気はいっそう高まります。

上田燿司さんも「描き下ろしでこのレベルのものをいただけるとは」とコメントし、作品に対する愛情を改めて受け取っていました。

最後の挨拶では、上田麗奈さんは「弐郎君をはじめ、個性が強烈なメンバーが一つのチームとして、物語を動かしていきます。バラバラなのにどこか共通点もあるような、不思議な関係に魅了されていく作品だと思います。ぜひ最後まで楽しんでもらえたらと思います」とコメント。

諏訪部さんは「我々もまだ完成したものを見てないので、1日でも早く見たいなと楽しみにしております」と完成品への期待を語ると、上田燿司さんも「放送に向けて、これからもすごいキャストが命を吹き込んだキャラクターが登場します。ぜひ心を燃やして、7月4日の放送を待っていただければと思います」と熱くアピール。

そして鈴木さんは、「タカキ先生の原作、素晴らしいアニメーションを仕上げてくださる制作チームの皆様、そして我々も素晴らしい役者が揃っています。エネルギーの詰まった、熱い夏にはもってこいの作品ですので、ぜひ心待ちにしていただければと思います」とファンにメッセージを残し、イベントは終了しました。

3月2９日(日) AnimeJapan 2026『BLACK TORCH』エクストラステージ

初の”敵サイド”のキャストが登壇

3月29日にもShoProブースにて、本作のエクストラステージが行われました。本ステージには、鬼子母神一華役の千本木彩花さんと桐原零司役の榎木淳弥さんに加え、前日のスペシャルステージで追加キャストとして発表されたばかりの天鬼役・森川智之さんと咬牙役・岡本信彦さんが登壇。対物ノ怪特別機動部隊《黒の灯火（ブラックトーチ）》側と物ノ怪側のキャストがステージ上で初めて顔を揃え、これまで語られてこなかった"敵サイド"の魅力がたっぷりと語られました。

ベテランの貫禄炸裂！ 物ノ怪コンビの初登壇

千本木さん、榎木さん、森川さん、岡本さんの4名が登壇すると、岡本さんがさっそく観客を煽ってコール＆レスポンスを展開し、場の空気を一瞬で掴んでみせます。

MCから「ブラックトーチ」側と物ノ怪側のキャストが揃うのは今回が初と紹介されると、榎木さんはお二人のイベント慣れした姿に圧倒されたと語り、「やっぱ何十年もやってきてますから、森川社長は」とコメント。森川さんが「まだまだ新人と言いたいから」と返すと、「森川さんが新人だと、僕らはまだ生まれてすらいないです」と切り返し、会場の笑いを誘っていました。千本木さんは、アフレコがすでに終了しているなか再びこうして集まりブラックトーチの話ができることが嬉しいと笑顔を見せます。

ここで岡本さんから、この場に主人公・我妻弐郎役の鈴木崚汰さんがいないことが話題に。森川さんが「どうせ大きな声で叫んでたんだろ？」と前日のステージを振り返ると、千本木さんは「元気でした。いつもどおり」と返答。岡本さんと森川さんは口を揃えて「いつか全員で集まりたい」と語っていました。

前日に公開された天鬼と咬牙のキャラクター紹介PVが上映されたのち、原作者・タカキツヨシ先生描き下ろしのキャスト発表お祝いイラストが披露されます。

岡本さんは「かっけー！」と興奮気味に声を上げ、森川さんも天鬼のビジュアルに見惚れた様子。岡本さんが隈のような模様のある天鬼の顔を見て「寝不足ですか？」とボケると、森川さんは「ちょっとアイライナーがね（笑）」と応じます。天鬼の特徴的な髪型を「今日そうしてくればよかった」と森川さんが言えば、岡本さんが「きっといずれのイベントで！」、千本木さんも「アイライナーも入れて」と畳みかけ、会場は笑いに包まれました。森川さんはイラストについて「額に入れてしまっておきたい」と感激を語りました。

PVの話題では、森川さんが冒頭に一瞬映る天鬼の目のアップに注目し、その目力にアニメスタッフの意気込みを感じたとコメント。岡本さんは発表前のもどかしさを振り返り、「アニメジャパンで来るだろうと思って早めにスタンバイしていたので、すぐXでポストできました（笑）」と裏話も。アフレコ後に開催されたというご飯会にも触れ、たくさんのスタッフやキャストが集まった光景を見て「改めて強力な布陣でお届けしているアニメだなと思った」と振り返っていました。

森川さんは「久しぶりに超悪い奴」を低く、含みを持たせて

キャラクター深掘りコーナーでは、まず森川さんが演じる天鬼について。人智を越えた力を持つ物ノ怪で、冷酷なほどの合理主義者。"弱肉強食"を理念とし、古くから公儀隠密局と対立してきた存在です。

MCがキャラクター紹介をひととおり読み上げると、森川さんは「大体、全部喋ってくれたよ（笑）」と苦笑い。そして「天鬼のことは、あまぎ（あまり）言えませんよ」とダジャレを披露し、岡本さんに「これが社長ジョーク」と拾われる一幕も。

演じてみての印象について、森川さんは久しぶりに"超悪い奴"を演じたと語ります。冷酷な感じを出すために、なるべく感情を表に出さず、かといって棒読みにならないよう低く含みを持たせる演技を心がけたとのこと。岡本さんから年齢感の難しさを問われると、「物ノ怪だから見た目とは全然違う。何百年、何千年と生きている存在」とその苦労を語っていました。

続いて岡本さんが演じる咬牙。天鬼と行動を共にする若い物ノ怪で、"最強の物ノ怪"を目指して羅睺に異常なほど執着しているキャラクターです。

岡本さんによると、ディレクションでは"ちょっとやんちゃな感じ"を求められたものの、主人公の弐郎も同じくやんちゃなキャラクターのため、「弐郎が高校生のヤンキーだとしたら、中学生のヤンキーでお願いします」と言われたそう。その絶妙なラインに会場からも笑いが起きました。

出だしでは雰囲気を持たせて登場するものの、実際は子どもっぽい言動がメインのキャラクターで「可愛いやつだなと思った」と語る岡本さん。榎木さんが公開されたビジュアルの刀に大量の血がついている点を指摘すると、岡本さんは「かっこいいからです。たぶん」とニヤリ。森川さんが「中二なんで、たぶんマッキーかなんかで」と被せると、会場は笑いに包まれました。

岡本さんは天鬼との対比にも触れ、天鬼が腹の底を見せない対象的なタイプであるのに対し、咬牙は全部見せるタイプだと紹介。その戦い方の違いも見どころのひとつだと語っていました。

世界初公開！天鬼＆咬牙の本編初登場シーンに会場沸騰

そしてこのステージ最大のサプライズが訪れます。天鬼と咬牙の本編映像が間に合ったとのことで、初登場シーンがこのエクストラステージにて世界初公開。森川さんと岡本さんもこの日が初見です。

上映が終わると会場から大きな拍手が送られます。森川さんは「車の止まり方がすごかった。ちゃんとシートベルトしてたのかなと一瞬思ったけど、天鬼は多分してないね。物ノ怪だから」と独特の視点でコメント。岡本さんは天鬼のピアスの量に驚きつつ、「底が知れないオーラが出てる」と絶賛します。千本木さんも映像の美しさに、榎木さんも格好良さにそれぞれ感嘆の声を上げていました。

咬牙の戦闘シーンでは、瞬間移動して相手の肩に肘を置く余裕ある動きが話題に。岡本さんが「僕も一回はやってみたい（笑）」と少年のように目を輝かせると、森川さんや千本木さんもその余裕ある佇まいに感心した様子でした。

最後に、登壇した4名からファンへ向けたメッセージが贈られました。

岡本さんは、どのキャラクターも個性豊かで格好良く、攻撃方法や戦闘スタイルもスタイリッシュだと語り、「ぜひ自分の好きなキャラクターを見つけてみてください」とアピール。森川さんは「もしかしたら天鬼は、新たな僕の代表作になるんではないかと思っています。ぜひ7月4日の放送を楽しみに待っていてください」と力強く宣言しました。榎木さんは原作の画力とアクションがアニメでも余すところなく発揮されていると映像面への期待を語り、千本木さんは2日間のステージを振り返りながら「ぜひ原作を読みながら、7月4日（土）の放送を楽しみにしてもらえたら嬉しいです」とメッセージを送り、ステージは幕を閉じました。

前日のスペシャルステージでメインキャスト6名が揃い踏みし、追加キャスト発表で沸いた『BLACK TORCH』。この日のエクストラステージでは、「ブラックトーチ」側と物ノ怪側の初共演に加え、天鬼＆咬牙の本編初登場シーンの世界初公開という特大のサプライズも。森川さんと岡本さんのベテランならではの軽妙なトークと、千本木さん・榎木さんとの息の合った掛け合いが随所に光り、作品への期待がいっそう高まるステージでした。「新たな代表作に」という森川さんの言葉どおり、天鬼と咬牙がどんな存在感を見せてくれるのか。7月4日（土）の放送開始が待ち遠しい限りです。

作品基本情報

放送情報

2026年7月4日（土）放送開始

INTRODUCTION

忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。

一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。

その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？

そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。

そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。

羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは――！？

物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕――！！！

CAST

我妻弐郎：鈴木崚汰

羅睺：上田燿司

鬼子母神一華：千本木彩花

司場涼介：諏訪部順一

天鬼：森川智之

咬牙：岡本信彦

STAFF

原作：タカキツヨシ（集英社刊）

監督：馬引 圭

キャラクターデザイン：鈴木 豪

シリーズ構成・脚本：市川十億衛門

音楽：やまだ 豊

アニメーション制作：100studio

公式サイト・公式SNS

【国内向け】

公式サイト：https://blacktorch-anime.com/(https://blacktorch-anime.com/)

公式X（旧: Twitter）：@BlackTorchAnime（https://x.com/blacktorchanime(https://x.com/blacktorchanime)）

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原作情報

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▼原作コミックス試し読み

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▼コミックス情報

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(C)タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH製作委員会