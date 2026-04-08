活動から12周年を迎えクラブシーンを熱狂させ続ける大人気イベント「Beginning」がZEROTOKYOをTake overし早くも2026年2度目の開催!! 台湾の新星「W2」が来日!!
活動から12周年を迎えクラブシーンを熱狂させ続ける大人気イベント「Beginning」がZEROTOKYOをTake overし早くも2026年2度目の開催!!!!
YELLOW CLAWともコラボする台湾の新星「W2」が来日!!
BARONG FAMILYからのリリースに、S2O TAIWANなどにもラインナップ、アジアでの注目度が増すニューカマーがいよいよ東京に上陸する。
将来のビッグスターが確約されたと言っても過言ではない彼女の今を体感せよ!!
EVENT INFO
2026.5.4(月・祝日) Beginnig ZERO
@ZEROTOKYO
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/beginnig-zero-0504/
DOOR：TBA
TRAVELERS PASS (新幹線 or 飛行機の乗車証明)：\2,500- (当日券のみ)
FASTPASS TICKET：\2,800-（優先入場・入場料金含む）
U-23 TICKET：\2,500- (優先入場・入場料金含む)
【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/beginnig-zero-0504
【RA】https://ja.ra.co/events/2413198
※混雑時に入店規制を行う場合がございます。FASTPASS TICKETをお持ちの方も入店規制があった場合に、入店ができない場合がございますので、お早めにご来場ください。
※U-23 TICKET
2026年5月4日までに23歳以下の方が対象です。チケット受付時に生年月日が確認できる写真付き身分証をご提示いただきます。ご本人様と年齢の確認が取れない場合は一般発売価格との差額をお支払いいただきます。
※TRAVELERS PASS
新幹線や飛行機などでの日本国内または国外から東京への「来京記録」がわかるものをご提示ください。※前後3日分有効
例：航空券、新幹線チケット(紙、デジタルチケット問わず)
【RING】〈BASS〉
-Beginning ZERO-
DJ：W2 (TAIWAN)
【ENTER】
-Beginning ZERO-
【R BAR】
-Beginning ZERO-
ARTIST INFO
W2 (TAIWAN)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vCSC6mIQlcM ]
W2 @Ariva 20260314Guangzhou(Full Set)
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RA：https://ja.ra.co/clubs/210778
※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。