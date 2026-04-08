クリエイターアクセラレーションプログラム 『創風』第3期映像・映画部門運営者にNOTHING NEWが決定

株式会社NOTHING NEW

株式会社NOTHING NEW（代表取締役：林 健太郎／所在地：東京都渋谷区 以下 NOTHING NEW）が、令和７年度補正予算コンテンツ産業成長投資支援事業費補助金（IP新規創出支援）スタートアップ支援事業（映像・映画部門）『創風』（読み：そうふう）において、「映像・映画部門」の運営者として参画することが決定いたしました。また、3月31日付で2026年度の公募を開始いたしました。

『創風』とは？

コンテンツ等の制作・発信・ビジネス展開を支援し、未来を担う次世代のクリエイターやエンタメスタートアップの発掘、創出を目指すアクセラレーション（事業成長支援）プログラムです。

2024年度より『創風』というプログラム名でスタートし、映像・映画業界において、世界を目標に活躍する30組以上のクリエイターを伴走させていただきました。

3期目の『創風』プロジェクトでは、実写・アニメーション・VRなどのジャンルはもちろん、縦型・短編・中長編など尺や手法にとらわれずより門戸を広げて新しい才能の発掘を目指してまいります。

また、今年度より補助上限を変更し、1クリエイター（チームおよび法人での応募も可）あたり1,000万円の補助金を上限として交付が可能となりました。事業期間中は、作品制作はもちろんその先のビジネス展開までを見据えてメンター、サポーターと共に伴走します。

今年度は国内外で活躍の幅を広げることを希望するクリエイターを後押ししていくため、事業期間中にさまざまな分野でご支援いただくサポーターの方にも参画いただきます。

事業期間中には、作品を業界内外のステークホルダーに発表する場の提供も行います。



なお、採択作品に関する権利はクリエイターが一切を保持いたします。2026年3月31日（火）から募集を開始し、事業期間は2026年6月頃～2027年2月末までの9ヶ月間を予定しています。

NOTHING NEWは、世界を目指す才能とともに、本プログラムを通じて映像・映画業界全体を盛り上げていけるよう、本年度も取り組んでまいります。

【『創風』について】

■目的

コンテンツ等の制作・発信・ビジネス展開を支援し、未来を担う次世代のクリエイターやエンタメスタートアップの発掘、創出することで日本のコンテンツ産業市場規模の拡大を目指しています。

■プログラム実施期間

2026年6月頃～2027年2月末（予定）

■応募期間

～2026年4月30日（木）

■応募要件

（公募要項の抜粋となります。必ず全ての資料に目を通してご応募ください）

- 「個人」または「チーム※（個人2人以上で構成 / 人数制限なし）」、「法人」いずれの形であっても応募可能- いずれの場合も、代表者は日本国籍または日本永住権を有すること- 法人の場合は、日本国法人かつ本店が日本に所在すること- 2026年4月1日時点で中学校を卒業していること（中学校卒業以上であれば、未成年の応募も可能です）- 高品質なコンテンツを自ら制作することができ、海外を含めたビジネス展開を目指していること

■応募方法

『創風』映像・映画部門 公式サイト

https://film-sofu.jp



■経済産業省「IP360 -Toward 20 Trillion Yen-」

メニュー１．IP新規創出支援（スタートアップ支援）詳細

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/menu_contents.html

本プロジェクトをサポートするメンバー・チーム

【プロジェクト運営者】NOTHING NEWNOTHING NEW

才能が潰されない世の中を目指して設立された映画レーベル。

第一作『NN4444』は、ロッテルダム国際映画祭、クレルモン＝フェラン国際短編映画祭、サンフランシスコ国際映画祭をはじめとする10以上の国際映画祭に選出された。下北沢K2での先行上映は、14日間にわたり全回満員を記録。2025年には、参列型中編ホラー映画『〇〇式』を公開し、41分の中編作品としては異例のヒットとなった。『我々は宇宙人』は、NOTHING NEWとして初めての長編アニメーション作品である。さらに、映画『チルド』は第76回ベルリン国際映画祭フォーラム部門へ正式出品され、国際映画批評家連盟賞を受賞。

アニメーションプロデューサー

史耕

史耕

-プロフィール

CG、手描きアニメーションなどの幅広い表現を得意としたアニメーションプロデューサー。

2022年に発足したアニメーション制作チーム「騎虎」を主宰する。

作品プロデュースを得意としており、制作をした映画、ミュージックビデオ、CMは国内外で高い評価を得る。

-参加コメント

創作が作品として世に届くまでには、

膨大な時間と体力、そして揺るがない意志が必要です。

だからこそ、クリエイターが創作に集中できる環境を整えることは

創風プログラムの大切な役割だと考えています。

支援企画に採択された瞬間から、もう「環境のせい」にはできません。

届けるべき人に“面白い”と感じてもらえるように、あなたの経験、知識、勇気、哲学をすべて注ぎ込み、作品を大きく育てていきましょう。

熱量あるクリエイターの皆さまとの出会いを、心から楽しみにしています。



XRコンテンツプロデューサー

待場勝利

待場勝利

-プロフィール

東京藝術大学院映像研究科非常勤講師。日本初のXR特化型国際映画祭「Beyond The Frame Festival」開催。 アメリカで映画製作を学ぶ。TVディレクター、20世紀フォックスホームエンターテイメント ジャパンで日本語版プロデューサー、サムスン電子ジャパンではGearVRを担当。数々 のVRプロジェクトをプロデュースし、国内外の映画祭で高評価を得る。2020年, 2021年, 2022年, 2023年, 2024年に5年連続でベネツィア国際映画祭VR部門「VENICE IMMAERSIVE」にコンペティション作品としてノミネート。

-参加コメント

「世界に届けたい」という切実な願いを、形にする準備はできているか。

手法は問いません。実写、アニメ、XRなど。あらゆる境界を超え、あなたの内側にある熱量をぶつけてください。「いま、この時代に何を刻むべきか」。その答えを、共に悩み、共に創り上げましょう。まだ見ぬ表現の先駆者に会えるのを、楽しみにしています。

プロデューサー

別所梢

別所梢

-プロフィール

クリエイティブハウス mimoidプロデューサー。武蔵野美術大学映像学部卒業。在学中より国内外作家の展覧会や出版企画、レーベル運営に携わる。プロデュース作品に「特務機関NERV防災啓発動画」シリーズ、ポケモン Kids TV「POKETOON」シリーズ「ふぶきのなつやすみ」、JAXA PRムービー「JAXAの事業紹介」、世界各国のアニメーション作家によるアンソロジーブック「LIMEN」など。メディアを問わず活動を行う。

-参加コメント

アイデアは、構造や伝達の設計によって初めて力を持ちます。企画の芯と届け方の両方を一緒に整理していけたらと思います。どこにも属しきらない「いつか」と留めてきた企画を、この場でそっと動かしてみてください。



こねこフィルム

こねこフィルム

-プロフィール

映画やドラマの現場で経験を積んだ精鋭クリエイターたちが集結し、新たな価値を生み出すプロフェッショナル集団です。

2023年6月よりTikTokを中心としたSNSで毎週作品を公開し、わずか1年で総フォロワー数100万人を突破。

現在ではさらに拡大し、SNS総フォロワー数は500万人超、累計再生回数25億回超を記録している。（※2025年11月03日時点）

-参加コメント

あなたのまだ形になっていないアイデアにこそ、価値があります。

この事業は、その一歩を現実に変えるための場です。

挑戦を恐れず、あなたにしか作れない作品を私たちと一緒に世の中に届けましょう！

新たな才能に出会えることを楽しみにしています。

【会社概要】株式会社NOTHING NEW

公式ホームページ：https://nothingnew.ltd/

Instagram：https://www.instagram.com/NOTHINGNEW_FILM/

X（旧Twitter）：https://x.com/NOTHINGNEW_FILM/

公式LINE：@nothingnew

