【本編無料公開】ケイト・ベッキンセイル、マット・ディロンらが出演した衝撃のサスペンス『ザ・クリミナル 合衆国の陰謀』を4/10（金）21:00～期間限定無料公開

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Prime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」の公式YouTubeにて、ケイト・ベッキンセイル、マット・ディロンらが出演した、実在の事件を基にした衝撃のサスペンス『ザ・クリミナル 合衆国の陰謀』を4月10日（金）21：00～2週間限定無料公開！

実在の事件“ブレイム事件”にヒントを得た本作。アメリカの国家権力と対立する女性記者を演じたのは『パール・ハーバー』『アンダーワールド』のケイト・ベッキンセイル。貴重な無料公開をお見逃しなく。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mMIO85l9LoY ]

ザ・クリミナル 合衆国の陰謀（2008年／アメリカ／107分）

監督：ロッド・ルーリー

キャスト：ケイト・ベッキンセイル／マット・ディロン／アンジェラ・バセット／アラン・アルダ

■あらすじ

アメリカ大統領の暗殺未遂事件が起こり、米国政府はベネズエラ政府の陰謀だと判断して報復を開始する。記者のレイチェルは、ベネズエラの陰謀を否定する報告文書が存在したのに、政府がそれを握りつぶしたという情報を入手し、記事にする。彼女の記事は大きな反響を集めるが、政府から情報開示請求を拒否したという理由で収監されてしまう。彼女は政府と戦うことを決め情報提供者の名前を決して明かすことなく最高裁で争うことに。

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■毎月第2金曜21時：名画上映＜2週間限定無料公開＞

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■1ヶ月限定「ドラマシリーズ第1話無料配信」

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■毎週水曜20時更新：期間限定「ドラマシリーズ全話無料配信」

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■期間限定「アニメシリーズ第1話無料配信」

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