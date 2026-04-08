2026年度のTCK開幕を飾る 2夜連続重賞！　「東京スプリント（JpnIII）」と「ブリリアントカップ（SIII）」を実施！

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）では、2026年度の開幕となる大井競馬第1回開催（4/13～4/17）にて、2夜連続の重賞レースとなる「東京スプリント（JpnIII）」と「ブリリアントカップ（SIII）」を実施いたします。またTCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」は、お笑い芸人・TIMのレッド吉田さんとアーティストのSEAMOさんを新レギュラーに迎え、パワーアップしてお届け。

そのほかG-FRONTの新店舗オープンや、リニューアルしたファイナルレース２択予想キャンペーンなど、2026年度の開幕週を飾る多彩なイベントを実施いたします。オンラインでも競馬場でも楽しめる熱気あふれる開幕週に、ぜひご注目ください。

「東京スプリント（JpnIII）」「ブリリアントカップ（SIII）」の2夜連続重賞！

4月15日（水）には、1,200mのダートグレード競走「東京スプリント（JpnIII）」を実施。秋の東京盃（JpnII）と双璧をなす電撃6ハロン戦には、全国各地からスピード自慢が集結し、春のスプリント王を目指して熱戦を繰り広げます。4月16日（木）には、大井記念（SI）への重要なステップレースとなる「ブリリアントカップ（SIII）」を実施。南関東の中距離路線を歩む精鋭たちが激突する一戦です。“一年の計は第1回開催から！” 2026年度のTCKのスタートを飾る2夜連続重賞に注目です。

＊レース情報はこちら

東京スプリント（JpnIII） ： https://www.tokyocitykeiba.com/race/grade_race/2026-04-15/

ブリリアントカップ（SIII） ： https://www.tokyocitykeiba.com/race/grade_race/2026-04-16/

2026年度もTCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」を毎日2部構成でお届け！4/15（水）は元サッカー日本代表の太田宏介さん、4/16（木）は野球人の内川聖一さんが登場！

TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」は、2026年度も第1レースから最終レースまで出演者が登場する2部構成でお届けします。

4月15日（水）は、元サッカー日本代表の太田宏介さんが出演。現役時代は、運動量が必要とされるサイドバックとしてピッチを駆け抜けた太田さんですが、ダートコースを駆ける勝馬を見極めることができるのか。予想に注目です！

4月16日（木）は、野球人の内川聖一さんが出演。現役時代には2,000本安打を達成し、WBCでも活躍した内川さん。打席では、バットを巧みに操り安打を量産してきました。往年のバットさばきのような“巧みな予想”で、高額配当を掴むことができるのか、期待が高まります！

そのほか、4月13日（月）にはお笑い芸人のキャイ～ン天野ひろゆきさん、4月14日（火）にはSKE48の太田彩夏さん、4月17日（金）にはプロ雀士の魚谷侑未さんが登場！2026年度も豪華メンバーでお送りする「ウマきゅん」にぜひご注目ください！！

＜TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」第１回開催概要＞

実施日 ：第1回開催中は毎日実施

時間 ：14時00分～17時20分、17時25分～21時00分の2部構成

配信チャンネル：TCK公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/user/tckkeiba）

出演者 ：下表のとおり

※視聴者プレゼントの内容、応募方法等は番組内で発表します。

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

ファイナルレース2択予想～奇数or偶数～

大井競馬開催日は毎日、最終レースを対象としたXでの勝馬予想イベント「ファイナルレース2択予想キャンペーン」を実施します。

参加方法は、TCK公式Xアカウント（@tck_keiba）をフォローし、「勝ち馬の馬番は奇数か偶数か」を予想してキャンペーン投稿内の選択肢をクリックするだけ！予想が的中した方の中から抽選で100名様にデジコポイントをプレゼントします。

奮ってご参加ください！

※キャンペーンの詳細はこちら（https://tck2026-cp.com）

G-FRONTに新店舗オープン！

大井競馬場G-FRONTに、飲食店3店舗が新たにオープンいたします。ご来場の際は、ぜひお立ち寄りください！大井競馬場G-FRONTに、飲食店3店舗が新たにオープンします。

さらに、オープンを記念して、TCK所属ジョッキーのアクリルスタンドが付いてくるスペシャルセットを4月13日（月）～4月17日（金）、4月27日（月）～5月1日（金）の10日間に販売します。（各日数量限定）運が良ければ「直筆サイン入りアクスタ」が当たる大チャンスです！

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■ G-FRONT1階 ラーメン店「なんつッ亭」

代表メニューの「焦がしにんにく黒とんこつラーメン」は真っ黒な「秘伝の黒マー油」を使用し、とんこつスープ、麺とチャーシューのすべての味をまとめ上げています。

★アクリルスタンド対象セット（各日30セット）：黒マー油全部のせスペシャル・生ビール（2,600円）

■ G-FRONT2階「煮込みとビールのお店 2532 by STAR LIGHT」

一度食べたら癖になる牛すじ煮込みを中心に、多彩なおつまみメニューをご用意しております。

★アクリルスタンド対象セット（各日30セット）：牛すじ煮込み、大きなあじフライ、ごぼうチップ（2,410円）

■ G-FRONT3階 プライムフロア（指定席）内「THE17GATE by STAR LIGHT」

うな重やステーキ重などのお重メニューをはじめ、カレーやナポリタンまで、幅広いお客様にお楽しみいただける多彩なメニューを取り揃えています。

★アクリルスタンド対象セット（各日30セット）：生姜焼きプレート、しじみの味噌汁（2,450円）

※本店舗は、G-FRONT3階指定席（プライムシート、ボックス、ルーム）をご利用のお客様のみご利用いただけます。

「ウマいーっスポっと」オープン

大井競馬場のスイーツステーブルが、「ウマいーっスポっと」として生まれ変わります！

飲食店も2店舗が新規オープンしますので、ぜひお立ち寄りください。

■ 「カバジョ デ カレーラ」

メキシコの国民的料理のナチョスやタコスを、大井競馬場で手軽に食べられるメニューとしてアレンジしました。カリカリのトルティーヤチップスにジューシーなタコスミート、ワカモレ、チーズなどをトッピングしたナチョスは、お酒との相性が抜群です。

■ 「大金持ち蜂の家」

長崎県佐世保市で大人気のレストラン「蜂の家」のカレーパンをはじめ、ビーフカレーやミートソースパスタを販売します。蜂の家特製のコク深いビーフカレーをモチっとしたドーナツ生地で包んだカレーパンは絶品です。長崎・五島列島のレモングラスを使用した五島列島マルシェオリジナルビール「バラモンビール」と一緒にどうぞ。

新人騎手お披露目式

4月13日（月）の第10レース終了後に、令和8年4月1日（水）付けで騎手免許を取得した西 優哉騎手（澤 佳宏きゅう舎）のお披露目式を実施します。

実施日： 4月13日（月）

時 間 ：第10レース終了後（19時40分頃）～

場 所 ：賞典台

※レース等の都合により実施しない場合がございます。

※雨天・荒天時にはセレモニーを中止する場合がございます。

2025TCK大賞受賞者お披露目式

西 優哉騎手 (C)NAR

4月14日（火）、2025年において優秀な成績をおさめたTCK所属の競走馬・きゅう舎関係者や、TCKの発展に功績のあった人馬等を顕彰する「2025TCK大賞」受賞者のお披露目式を実施します。ご来場の際はぜひご注目ください。

※昨年の様子

実施日：4月14日（火）

時間 ：19時40分頃～（第10レース終了後）

場所 ：賞典台

受賞者：こちら（https://www.tokyocitykeiba.com/news/71226/ ）

※雨天・荒天時には中止する場合がございます。

※レース等の都合により欠席となる場合がございます。

重賞予想トークステージ

4月15日（水）、4月16日(木)の2日間、TCKに精通するゲストが東京スプリントやブリリアントカップの予想に挑戦する「重賞予想トークステージ」を実施します。日替わりのゲスト陣が繰り広げる予想は果たして！？ 当日は、ぜひトゥインクルステージにお越しください。

実施日：4月15日（水）、4月16日（木）

時間 ：各日

１.18時30分頃（第8レース確定後）

２.19時05分頃（第9レース確定後）

場所 ：トゥインクルステージ

内容 ：4月15日（水）東京スプリント（JpnIII）の予想ほか

4月16日（木）ブリリアントカップ（SIII）の予想ほか

出演者：【4月15日（水）】

一瀬恵菜さん（MC）、小田哲也さん（解説）、稲富菜穂さん（ゲスト）

【4月16日（木）】

田中歩さん（MC）、藤田裕之さん（解説）

※出演者は予告なく変更する場合がございます。

★その他の第1回開催のイベント情報はこちらをご覧ください★

https://www.tokyocitykeiba.com/guide/events/