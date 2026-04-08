こわさとかわいさが融合した「Kowaii」モンスターが話題の『Maniani World』が台北メトロとのコラボ商品を発売決定！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
アニメイトグループの株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、世界中で注目を集めるイラストレーターManianiとフロンティアワークスが贈るオリジナルブランド『Maniani World』が、台湾・台北の地下鉄を運営する台北大衆捷運股份有限公司（所在地：台湾台北市、董事長：趙 紹廉、以下「台北メトロ」）とのコラボ商品の発売を決定しました。
第一弾として、4月下旬より、イラストレーター・Maniani氏による黒ねこの「Mimi」の描き下ろしイラストを使用した台北メトロとのコラボ商品を発売いたします。販売場所は台北メトロ駅構内の「METRO SHOP（捷運商品館）」と台北メトロ公式オンラインショップを予定しています。
また、第二弾のコラボ商品も予定しております。続報にぜひご期待ください。
■「台北メトロ×Maniani World」コラボ商品
商品ラインナップ
・アクリルキーホルダー（全2種）
・缶バッジ（全2種）
・ステッカー（全2種）
METRO SHOP（捷運商品館）
営業時間（全店舗共通）：12:30～19:30（現地時間）
公式サイト：https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=C0C01E489E479018
・忠孝復興店
忠孝復興駅 文湖線コンコース階（改札内）・インフォメーション付近
・南京復興店
南京復興駅 松山新店線の乗り換え通路階（改札内）・出口5付近
・中山店
中山駅 中山地下街（中山駅～ジャズスクエア間）・R10出口付近
台北メトロオンラインショップ
https://www.momoshop.com.tw/TP/TP0005207/main
■『Maniani World』とは
こわ～い？×かわいい？＝Kowaii！
国内外で人気のイラストレーターManianiが生みだした「Kowaii（こわくてかわいい）」キャラクターたちが暮らす、未知で無二な世界『Maniani World』。
公式サイト：https://maniani-world.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/maniani_world/
公式Facebook：https://www.facebook.com/ManianiWorld/
海外向けECサイト：https://www.animate.shop/collections/maniani
■イラストレーター紹介
マニアニ/Maniani
SNSを中心に活躍するイラストレーター/キャラクターデザイナー。
モンスターシリーズをはじめ可愛さとダークな雰囲気が絶妙にミックスされた「Kowaii」作風が人気で、ゲームキャラクターデザインや書籍挿絵など様々なプロジェクトに携わる。
公式X：https://x.com/maniani0122
公式Instagram：https://www.instagram.com/maniani0122/
公式pixiv：https://www.pixiv.net/users/8873261
■著作権表記
(C) Maniani / Frontier Works Inc.
■株式会社フロンティアワークス
事業内容：DVD・CD・書籍・雑誌・ラジオ・グッズ・ゲーム・イベント・ミュージカルの企画、制作、販売、映画配給
所在地：東京都豊島区東池袋三丁目22番17号 東池袋セントラルプレイス 4F・5F
代表者：辻 政英
設立：平成14年8月
公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/
公式X：https://x.com/frontier_works
公式YouTube：https://www.youtube.com/@FRONTIERWORKS
海外向け公式X：https://x.com/global_fwinc
海外向け公式Facebook：https://www.facebook.com/frontierworksglobal
海外向け公式Instagram：https://www.instagram.com/frontierworksglobal