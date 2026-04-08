【ちえうみPLUS】ちえうみ書評委員・碧海寿広氏による『京都 祈りと差別の千二百年』（亜紀書房）の書評が公開！
【記事】
『京都 祈りと差別の千二百年』（亜紀書房）
磯前順一・著
評者・碧海寿広（ちえうみ書評委員）
https://chieumiplus.com/article/c-bookreview20260403(https://chieumiplus.com/article/c-bookreview20260403)
【プロフィール】
碧海寿広（おおみ・としひろ)
武蔵野大学文学部教授。1981年東京生まれ。慶應義塾大学経済学部卒、同大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。博士（社会学）。龍谷大学アジア仏教文化研究センター博士研究員などを経て現職。専門は宗教学、近代仏教研究。著書に『近代仏教とは何か』（青土社）、『高楠順次郎』（吉川弘文館）、『考える親鸞』（新潮選書）、『科学化する仏教』（角川選書）、『仏像と日本人』（中公新書）など。訳書に、鈴木大拙『禅と日本文化 新訳完全版』（角川ソフィア文庫）、クリントン・ゴダール『ダーウィン、仏教、神』（人文書院）。
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