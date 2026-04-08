【ソムリエ・ワインエキスパート試験対策】2026年版ヴィノテラスオリジナルテキスト 予約販売開始
ワインエナジー株式会社
詳しくみる :
https://amzn.asia/d/0hZOTLR2
ソムリエ・ワインエキスパート一次試験対策はテキスト選びが肝心です。
＼POINT！／
ご予約はこちらから（Amason） :
https://amzn.asia/d/0fn5kDNu
ヴィノテラス
ソムリエ・ワインエキスパート試験対策の決定版！
ヴィノテラスワインスクールオリジナルテキストが今年も発売されます。
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ソムリエ・ワインエキスパート一次試験対策はテキスト選びが肝心です。
2026年版の「ソムリエ協会教本」改定部分に早くも対応。
試験に出題されるのは最新の教本の内容です。
＼POINT！／
●単行本はVol.1、Vol.2と2部構成で持ち運びが便利なB5サイズ
●試験に必要な地図を完全網羅
●単行本は赤シートを重ねることで重要部分の赤字が消え、覚えやすい！
●QRコードを読み込むとWEB問題集「VINOLET」の該当問題に移動！
テキストで学んだことをすぐにアウトプットできます♪
ソムリエ・ワインエキスパート合格を目指すすべての人に寄り添ったテキストです。
ぜひご予約ください。
出版予定日：2026年5月9日(土)
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ヴィノテラスのソムリエ・ワインエキスパート試験対策
■一次試験対策
https://vnts.shop/firststage-exam/
■二次試験対策
https://vnts.shop/lpc/vinolettasting
■累計12,000人以上が利用！5,000問以上搭載のWEB問題集アプリ「VINOLET」
https://vinolet.jp/
ワインエナジー株式会社
ヴィノテラス
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-1-8 麹町市原ビル12階
[電話番号] 03-6268-9683（平日9:00～18:00）
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