【ソムリエ・ワインエキスパート試験対策】2026年版ヴィノテラスオリジナルテキスト 予約販売開始

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ワインエナジー株式会社

ソムリエ・ワインエキスパート試験対策の決定版！


ヴィノテラスワインスクールオリジナルテキストが今年も発売されます。




詳しくみる :
https://amzn.asia/d/0hZOTLR2

ソムリエ・ワインエキスパート一次試験対策はテキスト選びが肝心です。
2026年版の「ソムリエ協会教本」改定部分に早くも対応。
試験に出題されるのは最新の教本の内容です。



＼POINT！／
●単行本はVol.1、Vol.2と2部構成で持ち運びが便利なB5サイズ
●試験に必要な地図を完全網羅
●単行本は赤シートを重ねることで重要部分の赤字が消え、覚えやすい！
●QRコードを読み込むとWEB問題集「VINOLET」の該当問題に移動！


　テキストで学んだことをすぐにアウトプットできます♪



ソムリエ・ワインエキスパート合格を目指すすべての人に寄り添ったテキストです。


ぜひご予約ください。



出版予定日：2026年5月9日(土)


ご予約はこちらから（Amason） :
https://amzn.asia/d/0fn5kDNu

ヴィノテラスのソムリエ・ワインエキスパート試験対策


■一次試験対策


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■二次試験対策


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■累計12,000人以上が利用！5,000問以上搭載のWEB問題集アプリ「VINOLET」


https://vinolet.jp/




ワインエナジー株式会社


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