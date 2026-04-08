2026-27シーズン ベーシックパートナー締結（継続）のお知らせ

一般社団法人ラフェスタエンターテイメント

この度、KAWAGOE BC/LAFESTA KAWAGOE（埼玉県川越市、代表：浜田大暉）は、2026-27シーズン オフィシャルパートナーとして、以下企業様とベーシックパートナー契約を正式に契約締結（継続）をさせて頂きましたのでお知らせいたします。

株式会社グリンコーヒー

『株式会社グリンコーヒー』

https://glincoffee.jp

株式会社PRiSM Lab

『株式会社PRiSM Lab』

https://prismlab.jp

株式会社マヤマ

『株式会社マヤマ』

https://k-mayama.jp/index.html

株式会社Free Style

『株式会社Free Style』

https://freestyle7000.com

LAFESTA KAWAGOE/KAWAGOE BCは、『関わる全ての人に素晴らしい感動と喜びを』という理念を掲げ、 パートナー企業様やクラブを応援していただける皆様に支えられ活動しています。