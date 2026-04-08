『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4、5月1日（金）20時よりPrime Videoで独占配信！バチェラーシリーズの司会進行役として“真実の愛の旅”を見届け続けた坂東工氏が本作をもって卒業！

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Prime Video は、大人気恋愛リアリティ番組の最新作となる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4を5月1日（金）20時より、プライム会員向けに独占配信いたします。本シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信します。『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4は、Amazonプライム特典対象作品の最新作です。プライム会員の皆様は、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、その他さまざまなショッピング特典やエンターテインメントをお楽しみいただけます。

『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。一人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜きます。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいます。

シリーズの歴史とともに歩んだ存在が、ついに卒業

「私にとっての真実の愛とは、人の幸せを我がことのように思えること」

愛の決断を見守り続けた司会進行役・坂東工氏が感動のラスト出演！

そしてこのたび、『バチェラー・ジャパン』および『バチェロレッテ・ジャパン』をあわせた『バチェラー・ジャパン』シリーズの司会進行役として長年親しまれてきた坂東工氏が、本作をもって卒業することが決定いたしました。

坂東氏は、2017年にスタートした『バチェラー・ジャパン』シーズン1より司会進行役として番組に参加し、シリーズを象徴する存在として、参加者たちの旅に寄り添い、数々の愛の物語を見届けてきました。真実の愛を探す旅の中で生まれる葛藤や決断、そのすべてを間近で見守り続けてきた坂東氏は、参加者のみならず、視聴者にとっても特別な存在で、その語り口と佇まいは、バチェラーシリーズに欠かせない要素として、多くのファンの記憶に刻まれています。

『バチェラー・ジャパン』シリーズは、本作で記念すべき10作目を迎えます。その節目となる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4をもって、坂東氏は長年にわたる司会進行役としての役目に幕を下ろします。

シリーズとともに歩んできた坂東氏の最後の姿を、ぜひその目でお確かめください！

本作で、バチェラーシリーズでの最後の役目を終えた坂東氏から、以下のコメントが届きました。

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＜坂東工氏 コメント＞

皆さまへ

この度、『バチェラー・ジャパン』『バチェロレッテ・ジャパン』を卒業させていただくことになりました。

本シーズンが、私にとって最後のシーズンとなります。

この旅を通して、本当に多くの大切なことを教えてもらいました。

人が誰かの幸せを願い、勇気を持って一歩を踏み出していく姿をたくさん目の当たりにしました。

そして今シーズン、まっすぐで情熱的な真実の愛に触れ、私の役目を終えたのだと実感しています。

10作品にわたる旅を共にする中で、私にとっての真実の愛とは、人の幸せを我がことのように思えることだと感じています。

これからも、それぞれの愛の物語が、美しく紡がれていきますように。

そして、間もなく始まる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4という新たな旅が、皆さまの心にそっと届きますように。

これまで見守ってくださった皆さま、本当にありがとうございました。

坂東 工

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坂東氏の卒業という大きな節目を迎えた『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4では、シリーズ史上最年少のバチェロレッテ・平松里菜氏による新たな愛の旅が描かれます。

坂東氏が「役目を終えたと感じた」と語るほど、かつてないほどに“まっすぐで情熱的な真実の愛の行方”に、どうぞご期待ください！

坂東氏の卒業を記念した特別番組の配信も決定

坂東氏が初めて明かす10年間の裏側とは？

さらに、坂東氏卒業記念のボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル ～沢山のローズをありがとう！～」が5月15日（金）20時からPrime Videoで配信されることも決定しました。坂東氏に加え、『バチェラー・ジャパン』シーズン1の初代バチェラー久保裕丈氏、MCに相席スタートの山添寛氏、マユリカの中谷氏・阪本氏、オダウエダの植田紫帆氏とともに、『バチェラージャパン』シリーズ10作品の当時の思い出を振り返ります。10作品すべてを知る坂東氏が語る舞台裏をご紹介するボーナスコンテンツにこうご期待です。

■「坂東さん卒業スペシャル ～沢山のローズをありがとう！～」予告動画

URL：https://youtu.be/9tJdqh6Pnhg(https://youtu.be/9tJdqh6Pnhg)

『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4概要

タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4

配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始

話数：全9話

5 月1日(金)20時 第1話-第4話 配信開始

5 月8日(金)20時 第5話-第7話 配信開始

5 月15日(金)20時 第8話-第9話 配信開始

製作：Amazon

コピーライト：(C)2026 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved.

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