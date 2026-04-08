世界No.1*ポータブルファンブランドJisuLife 日本初の製品発表会を開催

JISULIFE TECHNOLOGY株式会社

発表会では日本市場への本格参入の背景や今後の展望について発表された他、プレミアムシリーズを含む新商品6モデルが発表された。また、気象予報士・森田正光氏とのトークセッションも実施され、日本の多様化する暑さへの対策としてポータブルファンの効果や正しい使い方なども話し合われた。

米国・東南アジア・中国を中心にポータブルファンで世界No.1*のシェアを誇るJisuLifeグループの日本法人、JISULIFE TECHNOLOGY株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：清原 健司）は、2026年4月8日（水）、日本法人設立にともなう初の製品発表会を開催しました。発表では日本市場への本格参入の背景や今後の展望について代表の清原から発表があった他、プレミアムシリーズを含む新商品6モデルが発表されました。その後、気象予報士・森田正光氏とのトークセッションも実施され、日本の多様化する暑さへの対策としてポータブルファンの効果や正しい使い方なども話し合われました。森田氏は、JisuLife製品を推奨できるポイントとして「100段階の細かい風量設定」や「最大9m/sの風速」を挙げ、実際の使用シーンとして「冷房で部屋全体を冷やすだけでなく、個々人での暑さ対策が重要」と述べました。

◼︎代表取締役 清原 健司によるプレゼンテーション

発表会の冒頭では、JISULIFE TECHNOLOGY株式会社 代表取締役 清原 健司が登壇し、日本法人設立の背景と今後の展望を語りました。清原は「技術開発力とそれを支える組織力が強み」と述べ、グローバルブランドとしての実績と、日本市場への本格参入を強調しました。

続けて、2026年春夏シーズンに展開する製品ラインナップを紹介。プレミアムラインである「Handheld Fan Pro1 Mini」「Handheld Fan Pro1 S」を筆頭に、スタンダードライン「Handheld Fan 9 S」「Handheld Fan 10 S」、そして「Neck Fan 5」「Stroller Fan 4」の計6モデルを発表しました。

◼︎気象予報士・森田正光氏とのトークセッション「2026年・日本の暑さの正体と対策の新常識」

プレゼンテーション後には、株式会社ウェザーマップ会長の気象予報士・森田 正光氏をゲストに迎えたトークセッションを実施しました。森田氏は「異常気象が続き、気候変動の時代になってきている」と語り、近年の日本の夏の気温上昇と都市型熱中症リスクについて解説。科学的データに基づく暑さ対策の新常識を提示しました。

対談の中では、森田氏より携帯性・風量・安全性を兼ね備えたポータブルファンの重要性についても「次世代の暑さ対策として、あらゆる世代にとって有効です」と述べました。最後に清原からJisuLifeが目指すポジションとして「セルフメンテナンスガジェットとして、ポータブルファンを幅広いお客様に使っていただきたい」と締めくくりました。

◼︎フォトセッション・タッチ＆トライ

トークセッション終了後には、清原代表と森田氏によるフォトセッションを実施したほか、全製品を実際に体験できるタッチ＆トライコーナーを開放しました。参加メディアは各モデルの風量・重量・デザインを直接体感し、「コンパクトな見た目にも関わらず、大風量でこれからのシーズン持ち歩きたくなる」といった声も聞かれました。

◼︎発表製品一覧

Handheld Fan Pro1 Mini： 8,580円（税込）

Handheld Fan Pro1 S：6,980円（税込）

Handheld Fan 9 S：4,280円（税込）

Handheld Fan 10 S：3,980円（税込）

Neck Fan 5：5,980円（税込）

Stroller Fan 4：5,980円（税込）

販路情報

店頭

ケーズデンキ / コジマ / ビックカメラ / ロフト / ヨドバシカメラ

※一部店舗を除く※取り扱いのない製品もございます

オンライン

JisuLife 公式オンラインストア(https://jisulife.co.jp/) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/stores/page/14531F22-83B4-4857-A3F5-9F28C6731107) / 楽天市場(https://www.rakuten.co.jp/jisulifejapan/) / Qoo10(https://www.qoo10.jp/shop/jisulifejp?cit=1192427897) 他

◼︎JISULIFE TECHNOLOGY株式会社について

JISULIFE TECHNOLOGYは、4年連続世界No.1のシェア*を誇るポータブルファンブランドJisuLifeの日本法人です。Feel Goodをビジョンに掲げ、先進技術と洗練されたデザインを組み合わせた製品づくりに取り組んでいます。

*出典：JisuLifeは、世界販売金額において4年連続世界No.1のポータブルファンブランドです。データ出典：ユーロモニター・インターナショナル上海。2021年から2024年の各ブランドのポータブルファン世界販売金額を測定。製品の販売、マーケティング、流通のために他社に商標の使用を許諾しているブランドは除外。ポータブルファンとは、USBケーブルを介して電力が供給される小型の扇風機と定義する。（2025年7月調査実施）