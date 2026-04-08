TVアニメ『BLACK TORCH』×AnimeJapan 2026 3/28（土）スペシャルステージ、3/28（土）・3/29（日）エクストラステージオフィシャルレポートが到着！Vol.1

株式会社ブシロード

2026年7月6日（土）より放送のTVアニメ『BLACK TORCH』。2026年3月28日(土)・29日(日)の2日間、東京ビッグサイトで開催された「AnimeJapan 2026」にて開催された本作の３つのステージイベントのオフィシャルレポートが到着！3月28日(土)は公式WHITEステージで実施された「スペシャルステージ」と、ShoProブースで実施された「エクストラステージ」。また翌日3月29日(日)に同じくShoProブースで開催された「エクストラステージ」の内容をお届けします。本件は株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）がプロモーションを担当しております。

3月28日(土) AnimeJapan 2026『BLACK TORCH』スペシャルステージ

WHITEステージに主要キャスト6名が勢ぞろい！

3月28日の「WHITEステージ」にでは、『BLACK TORCH』のスペシャルトークステージが行われました。本ステージには、我妻弐郎役の鈴木崚汰さん、羅睺役の上田燿司さん、鬼子母神一華役の千本木彩花さん、桐原零司役の榎木淳弥さん、司場涼介役の諏訪部順一さん、宇佐美花役の上田麗奈さんが登壇。主要キャスト6名が勢ぞろいし、作品の魅力やキャラクターについてのトークが繰り広げました。

諏訪部さん「“難しいこと言ってる手当”を出してほしい」

昨年2025年に公開された本作のティザーPVの上映後、MCを務める上田燿司さんの呼び込みでキャスト陣が登壇すると、客席からは大きな拍手が送られました。ステージ上には、作中で対物ノ怪特別機動隠密部隊《黒の灯火（ブラックトーチ）》として活躍するメンバーが勢ぞろいしたことで会場の熱気も一気に高まります。

続いてスクリーンには、キャラクター同士の関係性を示した相関図が映し出され、これをもとにトークが展開されました。

上田燿司さんは「羅睺と弐郎は離れたくても離れられない関係」と語り、鈴木さんも「最後まで一緒に戦っていきたい」とコメント。この2人は過去にも共演経験があることから、上田燿司さんは「いい感じにバディ感を出せたかな」と手応えをにじませました。

また、千本木さんが演じる鬼子母神一華については、男性キャラクターに対して「バカ」「だらしない」といった厳しい印象を抱いていることが紹介されました。一方で、榎木さんが演じる桐原零司は一華のことを「天使」と思っているという対照的な関係性も明かされます。榎木さんは「零司は全部一方通行なんです」と冗談交じりに話すと、「女性にだらしないけど知的な一面もあるんです。自分が演じるうえで、新たな一面を発掘してもらいました」と語り、キャラクターの魅力について言及しました。

上田麗奈さんが演じる宇佐美花については、これまで演じてきた役柄の中でも“癒やし系”の存在だと紹介されました。上田麗奈さんは「1人だけテンポが違うんです」と語りつつ、個性の強いキャラクターたちに囲まれながら振り回されている一面も明かします。

一方、諏訪部さんが演じる司場涼介は、普段は飄々とした昼行灯でありながら、実は頼りになる部隊の上司というキャラクターです。諏訪部さんは「こういうキャラクターを演じるのは得意ですよ」と余裕を見せ、上田燿司さんも「こういう人物に憧れます」とコメント。さらに上田麗奈さんも「振り回されているけど、それでも憎めない感じがあるんです」と、その人柄の魅力に触れました。

また諏訪部さんは、「立場的に難しい説明を喋ることもある」としつつ、「“難しいこと言ってる手当”を出してほしい」とユーモアを交えて語り、会場の笑いを誘いました。

作中の掛け合いについて話が及ぶと、鈴木さんは「弐郎は分け隔てなく噛みついていくので、誰に対しても熱量高く会話しているんです」とコメント。登場人物同士の距離の近さや、感情をぶつけ合うようなやり取りの魅力を語りました。これに対し榎木さんも「喧嘩しながら会話するシーンが多いですよね」と共感している様子。

そんなやり取りを見守る立場の花について、上田麗奈さんは「花ちゃんはそれを見て『青春だわ～』」と思っているのだとか。

また千本木さんは、一華というキャラクターについて、男性キャラクターが多い部隊の中で「暴力女だと言われようとガツガツしている」と表現。強気で物怖じしない性格が、物語のテンポの良さや掛け合いの面白さにつながっていることを語りました。

さらに鈴木さんはアフレコについて、「監督からも『尺を気にしなくていい』と言われていた」と振り返り、キャスト同士が自由度の高いやり取りをしながら収録に臨めたことを明かしました。

ちなみに、諏訪部さんと上田麗奈さんは『BLACK TORCH』関連のイベントへの参加は今回が初めてとのこと。

諏訪部さんは「あらためてキャストとして、作品を紹介できるのはありがたい。アフレコが終わったのはだいぶ前なので『ようやく』という気持ちが強いです。なにより、完成したのを早く見たいですね」と率直な感想を語りました。

原作者・タカキツヨシ先生の描き下ろしイラストに大興奮！

続いて、原作者・タカキツヨシ先生による6キャラクターの描き下ろしイラストが公開されました。主要メンバーが勢ぞろいした迫力あるビジュアルに、会場からは拍手が巻き起こります。

キャスト陣は喜びを語ると、鈴木さんは「僕がよくつけてるリングも描いてる！」と細かいところにも発見があったようです。

ここで上田燿司さんが“ビッグニュース”があることを発表。スクリーンでは天鬼・咬牙のキャラクター紹介PVが上映されました。謎に包まれた物ノ怪である天鬼と咬牙の声を、森川智之さんと岡本信彦さんが担当することが初めて明かされると、会場からは驚きとともに大きな拍手が起こります。

さらに、この二人から寄せられたコメントが到着しているとして、上田燿司さんが代読。森川さんは「原作の熱量と魂を大切に、天鬼の内に秘めた激情と覚悟を全力で表現したいと思っております」、岡本さんも「本質としては童心を持っているキャラクターだと思います。ヤンチャ精神を込めながら全力で弐郎に突っかかっていこうと思います」と、それぞれの役への意気込みを語りました。

そして上田燿司さんが「実はもう一つあるんです」と、さらにサプライズがあることを明かします。期待が高まる中、スクリーンに映し出されたのは、タカキツヨシ先生描き下ろしによる天鬼＆咬牙のキャスト発表お祝いイラストでした。まさかの追加公開に登壇者も驚きを隠せない様子で、諏訪部さん「カラーで描いてくれたの！？」と驚き、鈴木さん「すごく綺麗」と感嘆の声を上げていました。

上田麗奈さんは「アフレコ現場でも熱量を持って見守ってくれているんです」と、アフレコの様子を説明。「先生からの言葉でキャラクターについて説明してくれるので本当にありがたかったです」と感謝の気持を述べていました。

最後はキャストを代表して、イベント初出演となった諏訪部さんと上田麗奈さんが挨拶。諏訪部さんは「7月からの放送が決まりましたので、絶対見てください」と力強くアピールすると、上田麗奈さんは「完成したのを見るのがますます楽しみになりました。相関図を見るとあまり仲良さそうじゃないですけど（笑）、そんなメンバーがひとつのチームでどう関わっていくのか、みなさんぜひ楽しんでいただければと思います」と笑顔で語り、イベントは幕を閉じました。

作品基本情報

放送情報

2026年7月4日（土）放送開始

INTRODUCTION

忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。

一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。

その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？

そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。

そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。

羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは――！？

物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕――！！！

CAST

我妻弐郎：鈴木崚汰

羅睺：上田燿司

鬼子母神一華：千本木彩花

司場涼介：諏訪部順一

天鬼：森川智之

咬牙：岡本信彦

STAFF

原作：タカキツヨシ（集英社刊）

監督：馬引 圭

キャラクターデザイン：鈴木 豪

シリーズ構成・脚本：市川十億衛門

音楽：やまだ 豊

アニメーション制作：100studio

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原作情報

原作コミックス1～５巻好評発売中！

▼原作コミックス試し読み

https://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501(https://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501)

▼コミックス情報

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(C)タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH製作委員会