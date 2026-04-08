【技能・日本一】第33回技能グランプリ金賞の原田宗広（静岡県代表）が静岡県庁にて知事顕彰を受章。所属の株式会社平成建設も「技能者の指導育成」の功績で同時表彰の快挙。

株式会社 平成建設

株式会社平成建設（本社：静岡県沼津市）の大工：原田 宗広（はらだ むねひろ）が、2026年2月に開催された第33回 技能グランプリ「建築大工」に静岡県代表として出場。最高位である「金賞」および「厚生労働大臣賞」を受賞いたしました。

これを受け、静岡県庁にて執り行われた静岡県選手団の表彰式において、原田大工本人への知事顕彰が授与されたほか、金賞受賞者を輩出した所属団体として、株式会社平成建設に対しても知事褒章が授与されましたことをお知らせいたします。

「建築大工」の職種で日本一に輝いた平成建設大工の原田宗広（左）と、技能者育成への貢献により団体表彰を受けた平成建設社長の田中俊臣（右）。企業・個人の連名での輝かしいダブル受章となりました。厳かな雰囲気の中、「静岡オレンジ」のジャケットを纏ったメダリストたちが顔を揃えました。副知事より表彰状を授与された原田大工。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社平成建設 広報デザイン課

TEL：055-962-1000

Email：public_relations@heiseikensetu.co.jp

技能グランプリとは？

厚生労働省、中央職業能力開発協会、および全日本技能士会連合会の共催により開催される、国内で最も権威ある技能競技大会の一つ。（技能グランプリオフィシャルサイト(https://worldskills.jp/skillgrandprix/)）

受章大工：原田宗広のコメント

弊社社長田中と、建築大工技能日本一に輝いた大工 原田。

知事顕彰という名誉ある賞をいただき、率直に嬉しい反面、身の引き締まる思いです。今回の結果は自分一人の力ではなく、多くの方々の支えと、日々の建築現場での積み重ねがあったからこそだと感じています。

表彰式では職種は違いますが、同じ志を持つ職人の方々と一堂に会したことで、現状に満足することなく、さらに技術を研鑽していかなければならないという強い刺激も受けました。

今後は、自らの技術を磨き続けることはもちろん、その技術を次の世代に伝えていく責任があると考えています。競技を通じて得た経験や考え方を現場に還元し、社会や業界全体の技術力向上にも貢献していくとともに、大工という職業に魅力を感じ、「大工になりたい」「一緒に働きたい」と思ってくれる人が一人でも増えるよう、精進してまいりたいと思います。

金賞受賞者を輩出した「指導者」と「企業」も共に県表彰を受章

たゆまぬ指導育成と環境づくりが評価

平成建設は金メダリストを輩出した企業として表彰されました。

今回の表彰式では、金賞を受賞した原田宗広個人の卓越した技能に加え、長年にわたり技能者の指導育成に尽力し、優れた技能者を輩出した功績を称え、所属企業である当社・平成建設に対しても知事褒賞が授与されました。

静岡県の平木副知事は祝辞において、AIやDXが広く言われる時代だからこそ、自らの手と体を使って素晴らしいものをつくり上げる技能は未来永劫不変の価値を持つものであり、その技を磨き上げ、過去から未来へと繋いでいくことこそが「ものづくり県・静岡」の強みであると、個人の研鑽とそれを支える育成環境の双方を称えました。

２00名を超える職人を有する平成建設の

「大工育成」これから

平成建設は創業時より「大工の育成」を地道に推進し、現在では200名を超える自社職人集団を有する企業へと成長いたしました。技能グランプリにおける今回の「個人・企業」のダブル受章は、弊社の「職人の価値向上」と「職人の教育システムの確立」が、一つの成果であると考えております。

今回の表彰を受け、弊社・社長の田中俊臣は、「この栄誉を糧に、日本の建築を支える職人の育成にさらに情熱を注ぎ、地域社会に貢献し続ける。大工を目指す若者が平成建設に入社したくなるようこれからも尽力し、育成を続け、技能を研鑽し続けることで、ひいては日本のものづくりに貢献できれば」と決意を新たにしました。

平成建設はこれからも、次代を担う若手技能者の育成に邁進してまいります。

会社概要

社名：株式会社 平成建設

本社所在地：〒410-0022 静岡県沼津市大岡1540-1

代表取締役会長：秋元久雄

取締役社長：田中俊臣

事業内容：建築工事全般（土地活用提案・住宅事業・リフォーム事業）不動産事業

設立：1989年2月

HP：https://www.heiseikensetu.co.jp/