【小野建株式会社】株式会社シェアードリサーチによるアナリストレポート公開のお知らせ

レポートの概要

小野建株式会社

当社は、投資家の皆様に向けて、当社へ興味を持っていただき、ご理解を深めていただくことを目的としてアナリストレポートを発行いたしました。

アナリストレポートでは、株式会社シェアードリサーチによる第三者の視点からの調査、分析に基づいて作成されております。当社の事業内容および成長戦略等を分かりやすく記載しており、投資家の皆様に当社理解を深めていただくツールとなります。

【公開日】

2026年4月8日

【公開URL】

https://sharedresearch.jp/ja/companies/7414

シェアードリサーチ社概要

世界の投資家に企業の本質を伝えるリサーチ会社であり、国内外の金融機関で、日本株の調査・運用に携わってきたスタッフによるスポンサード・リサーチ『リサーチカバレッジ』を提供しています。

機関投資家向けにつくられた「企業徹底分析レポート」は130カ国6,000を超える機関投資家のほか、多くの個人投資家にも活用されています。スポンサー企業を対象とした徹底的な分析情報を広く投資家に共有することで投資家の企業理解促進、企業IRの効率化に貢献しています。

当社概要

当社は「クニづくり・マチづくり・モノづくりに貢献する」企業として、鉄鋼事業および建設事業を全国に展開しております。

会社名：小野建株式会社

所在地：〒803-8558 福岡県北九州市小倉北区西港町12-1

設 立：1949年8月

営業拠点一覧

本支店：小倉、福岡、大分、熊本、広島、長崎、大阪、東京、仙台

営業所：南福岡、佐賀、山口、宮崎、鹿児島、佐世保、福山、岡山、名古屋、岐阜、美濃、三重、北陸、京都、奈良、滋賀、南大阪、北摂、姫路、神戸、四国、新居浜、丸亀、八戸

ＴＥＬ：093-561-0036

Ｈ Ｐ：https://www.onoken.co.jp/jp/