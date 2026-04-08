【千葉県市原市】市原湖畔美術館企画展「暗闇をくぐってみたら Part1 竹内公太展『のののののまつり』

市原市役所

市原湖畔美術館は2026 年1 月～ 4 月の改修工事に伴う完全休館を経て、9 月まで部分的開館のかたちで、作風の全く異なる2 組のアーティストによる劇場型の連続個展を開催します。



ミュージアムショップの奥にある秘密の入口をくぐり、真っ暗な闇を進むとそこは日常とは異なる世界が拡がっている。

展覧会に足を踏み入れた皆様を、不思議な異世界へと導きます。

見どころ

改修中の美術館。真っ暗な入口をくぐると、異世界〈アナザーワールド〉が広がっていた…。第一弾は、石碑や遺構を取材してアート作品を手掛ける竹内公太による映像インスタレーション。

４か月にわたる市原でのフィールドワークをベースに、自然の移ろいとともに太古から流れてきた時間を遡ります。

はじまりは太陽と月。滝、土、炎。生命を慈しむ祈り。そして近代化と戦争。祀りと政が重なり合う異空間へ、あなたを誘います。

アーティストプロフィール

《水泥棒》2024年竹内 公太（たけうち こうた）

1982年兵庫県生まれ。福島県在住。

石碑や映画館などの地域の歴史の痕跡を題材にしたインスタレーション等を手がける。また、第二次世界大戦中に太平洋を横断した風船爆弾の歴史に関する連作を発表。

近年の参加展覧会に「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2024」（2024年 新潟）、「さばかれえぬ私へ」東京都現代美術館（2023年 東京）、個展「浜の向こう」いわき市立美術館・いわき芸術文化交流館アリオス（2022年 福島）など。Tokyo Contemporary Art Award 2021 -2023 受賞。

開催情報

会場

市原湖畔美術館（千葉県市原市不入 75-1）

開館時間

平日／10時～17時 土曜・祝前日／9時30分～19時 日曜・祝日／9時30分～18時

※最終入館は閉館時間 30 分前まで

休館日

月曜日（祝日の場合は翌平日）

料金

一般800（600）円 ／ 大高生・65 歳以上：600（400）円

※（）内は 20 名以上の団体料金。

※中学生以下無料・障がい者手帳をお持ちの方（または障害者手帳アプリ「ミライロID 」提示）とその介添者（1 名）は無料

関連イベント

https://prtimes.jp/a/?f=d127749-193-0ecfac7ad5e625551e6ceb53265a215d.pdf竹内公太スペシャルトーク

本展の出品作家・竹内公太が登壇し、本展の作品について紹介するとともに、これまでの制作活動や制作の背景について語ります。

開催日時：5月2日(土)11時～12時

参加費 ：無料 ※要別途入館料

定員 ：先着50人

申込み ：申込フォーム(https://ssl.form-mailer.jp/fms/87320f05877525)に必要事項を記入

大放談!! 「市原にアナザーワールドはあるのか?」

郷土史家の多い市原市で、地域のまちづくりや文化的な活動に関わる方々を招き、出展作家・竹内とともによもやま話をざっくばらんに語り合う座談会です。

開催日時：5月2日(土)13時30分～15時

参加費 ：無料 ※要別途入館料

定員 ：定員50人

申込み ：申込フォーム(https://ssl.form-mailer.jp/fms/9771aacf877526)に必要事項を記入

市原湖畔美術館ウェブサイト

https://lsm-ichihara.jp/exhibition/kotatakeuchi_kurayami/