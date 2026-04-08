CRGホールディングスがプロダンスチーム「SEGA SAMMY LUX」と2025-26シーズン パートナー契約を締結

CRGホールディングス株式会社

CRGホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小田 康浩、以下 CRGホールディングス）は、このたび、プロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦するプロダンスチーム 「SEGA SAMMY LUX（セガサミールクス）」 と、2025-26シーズンにおけるパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

■パートナー契約締結の背景

SEGA SAMMY LUXは、HIP HOPを軸としつつ、その枠にとどまらず、ストリートとエンタテインメントを融合させた新しい表現に挑戦するプロダンスチームです。「各々がクリエイターであれ」という思想のもと、“NEO CREATOR SQUAD” を掲げ、チーム全員がクリエイターとして常に革新を追求する姿勢は、多くの観客やファンを魅了し続けています。

SEGA SAMMY LUX公式サイト：https://segasammylux.jp/(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000039528.html)

こうした創造性と挑戦を楽しみながら進化し続ける姿勢は、当社が掲げる企業理念 「成長を愉（たの）しもう」と強く共鳴するものであり、本パートナーシップを締結する大きな理由の一つとなりました。

また、SEGA SAMMY LUXは競技活動にとどまらず、品川区を中心とした地域貢献活動にも積極的に取り組み、ダンスを通じて地域に笑顔と活力を届ける活動を続けています。このような姿勢は、社会価値の創出を重視する当社の企業姿勢とも合致しており、企業として共に歩む意義があると考えています。

■今後の展望

当社は本パートナーシップを通じて、SEGA SAMMY LUXが大切にする「一人ひとりが主体的に挑戦し、成長を楽しみ続ける姿勢」を共に体現してまいります。今後も、理念を共有するパートナーとして、前向きな挑戦と成長を積み重ねてまいります。

■CRGグループについて

当社グループは、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、それに伴う構造的な人手不足を解決するために、主力の人材派遣紹介事業における「ヒューマンリソース」の提供に加え、専門ノウハウを活用した「アウトソーシング」、AI/RPA といった「インフォメーションテクノロジー」、障がいをお持ちの方の就労移行支援やサテライトオフィス運営といった「障がい者雇用支援」、専門性の高い通訳・翻訳を提供する「オンライン通訳・翻訳」、近年のインバウンド需要の高まりを見据えた外国人観光客向け「宿泊管理事業」などの多種多様なサービスを提供しています。 今後も、全てのステークホルダーの満足度向上のために邁進してまいります。

CRGホールディングス株式会社

代表：代表取締役社長 小田 康浩

本社：東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング37階

設立：2013年10月

資本金：452百万円 ※2025年9月末時点

従業員数：36名（アルバイト、契約社員含む）2025年9月末時点

事業内容：グループの経営方針策定、経営管理他

URL：https://www.crgh.co.jp/

【報道に関するお問い合わせ】

ＣＲＧホールディングス株式会社 広報担当

メールアドレス：media@crgh.co.jp