吉野家公式通販ショップにて『母の日ギフト』を販売感謝をかたちにする『感謝丼』セットを今年も展開！

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区 代表取締役社長 成瀬哲也、以下吉野家）は、「吉野家公式通販ショップ」他ECモール店舗で、本日から5月15日(金)10時まで『母の日ギフト』を販売します。対象商品は全て送料込みで「サンクスカード」がついてきます。2026年の母の日は、5月10日(日)です。今年の母の日は、忙しい毎日にも役立つ吉野家のギフトでお祝いされるのはいかがでしょうか。

吉野家公式通販『母の日ギフト』特設ページ

詳細を見る :https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/etitihaha/

●母の日ギフト商品 「吉野家感謝丼」

吉野家の全国店舗で「牛丼並盛」などを提供する際に使用する丼に、金色で「感謝」の文字をあしらった有田焼の「吉野家感謝丼」が付いたセットを2種類ご用意いたしました。

日頃の「感謝」の気持ちを特別感のある有田焼の丼とともに伝えることができます。

「吉野家感謝丼（並）」 有田焼

●ギフトラッピング

「吉野家感謝丼（並）」が含まれるセット商品は、通販限定の特製どんぶり柄箱に梱包してお届けいたします。対象商品には感謝の気持ちを伝えるハガキサイズのサンクスカードを同梱します。また、ご購入時に「母の日祝」のしを選択していただくと、吉野家のロゴをデザインした特製ギフトラッピングでお包みして配送いたします。

特製どんぶり柄箱特製ギフトラッピングサンクスカード

【吉野家公式通販ショップ】母の日ギフトのラインナップ

特設ページ ：https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/etitihaha/

■牛丼の具6袋＆感謝丼(並)セット

価 格：6,600円(税込)

内 容：冷凍牛丼の具6袋、感謝丼(並) 1個

※特製どんぶり柄箱に入れてお届けいたします。

■牛丼の具6袋＆感謝丼(並)＆お箸セット

価 格：8,580円(税込)

内 容：冷凍牛丼の具6袋、感謝丼(並) 1個、オリジナル若狭塗箸1膳

※特製どんぶり柄箱に入れてお届けいたします。

■大人気5品11袋セット

価 格：3,996円(税込)

内 容：冷凍牛丼の具4袋、冷凍豚丼の具2袋、冷凍牛焼肉丼の具2袋、冷凍焼鶏丼の具2袋、冷凍紅生姜1袋

■牛豚食べ比べ＋紅生姜セット

価 格：4,536円(税込)

内 容：冷凍牛丼の具5袋、冷凍豚丼の具5袋、冷凍紅生姜1袋

■から揚げバラエティセット

価 格：5,300円(税込)

内 容：冷凍牛丼の具6袋、冷凍豚丼の具2袋、

冷凍牛鍋丼の具2袋、冷凍焼鶏丼の具2袋、

冷凍から揚げ1袋、冷凍紅生姜1袋

■SPEEDIA母の日ギフト【梅】

価 格：3,300円(税込)

内 容：オーストリッチオイルセラムミスト1本、

モイスチャーマスク2枚

■SPEEDIA母の日ギフト【竹】

価 格：5,720円(税込)

内 容：オーストリッチオイルセラムミスト1本、ハンドミルク20g1本、モイスチャーマスク2枚

■SPEEDIA母の日ギフト【松】

価 格：9,020円(税込)

内 容：オーストリッチオイルセラムミスト1本、ハンドミルク20g1本グラマラスブースターオイル17ml 1本、モイスチャーマスク3枚

■吉野家公式通販ショップ https://e-shop.yoshinoya.com/

■その他モール公式通販サイト

吉野家オフィシャルショップ 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/yoshinoya-shop/

吉野家公式ショップ Yahoo！ショッピング店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/yoshinoya-shop/

吉野家公式ショップ dショッピング店 https://dshopping.docomo.ne.jp/partner/yoshinoya/

吉野家公式ショップ auPAYマーケット店 https://wowma.jp/user/94866314/feature

（参考）吉野家公式通販ショップはeギフトサービスを展開しています。

https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/eanygift/

株式会社 吉野家

吉野家はお客様に本物の「うまさ」をご提供することをこだわるとともに、お客様の日々の生活によりそい「うまい、やすい、はやい」の価値を提供できるよう努めてまいります。