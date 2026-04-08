【シントトロイデン】徳島県 美波町とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、徳島県 美波町と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。

【徳島県 美波町 コメント】

「全国の自治体で初めてSTVV様とスポンサー契約を締結でき大変光栄です！美波町は『SDGs未来都市』として、ウミガメが訪れる豊かな自然を活かした持続可能なまちづくりを進めています。STVVのベルギーサッカー協会加盟番号『373（ミナミ）』の縁を機に、世界へ挑むSTVVと共に当町の魅力を国内外へ発信し、関係人口の拡大という新たな未来を切り拓いてまいります。ここから、世界へ！共に盛り上げていきましょう！」

■自治体概要

自治体名：美波町（徳島県 ）

代表者：町長 影治 信良

所在地（町役場）：徳島県海部郡美波町奥河内字本村18-1

自治体の紹介：徳島県美波町はウミガメが産卵に訪れる豊かな自然に恵まれた町です。「にぎやかそ（にぎやかな過疎）」を合言葉に、多様な人や企業と関わり合うSDGs未来都市として、持続可能なまちづくりを進めています。

公式サイト：https://www.town.minami.lg.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。