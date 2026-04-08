「立川グリーンウィーク2026緑化まつり」開催

立川市役所

急激な気候変動や生物多様性の損失といった深刻な課題に直面する中、多様な機能を有する「緑」への期待が高まっています。この「緑化まつり」を通じて、豊かな緑を守り、増やし、育てる輪を広げ、うるおいのあるまちづくりにつなげます。

今年は、「みどりをまもろう、ふやそう、そだてよう」をテーマに、立川市の生産農家が中心となり植木、花苗などを販売・展示して、立川の春を盛り上げます。

大人気の花苗・苗木の無料配布は、５５０名様にプレゼント。恒例のたい肥の配布も行います。

ケータリングカーによる軽食の販売があるので、ご家族・お友達とご来場ください。

＜立川グリーンウィーク2026緑化まつり＞

https://www.city.tachikawa.lg.jp/event/e-moyooshi/1009018.html

イベントの詳細

緑化まつり案内ポスター緑化まつり会場マップ[表: https://prtimes.jp/data/corp/156956/table/79_1_336c67a309c532ef194d73ef52b9d2ac.jpg?v=202604080651 ]

※小雨決行、荒天の場合は中止。公共交通機関をご利用下さい。

なお、中止の場合は当日朝8時頃からホームページでお知らせします。

苗木・花苗の無料配布

整理券を10時より配布します(550名様限り)

赤・青・黄色の整理券→花苗緑色の整理券→苗木

混雑緩和のため、苗のお渡しの時間を整理券の色によって指定いたします。

整理券赤色・緑色→11時00分～12時00分お渡し

整理券青色→12時10分～13時10分お渡し

整理券黄色→13時20分～14時20分お渡し

アンケートでお花や野菜の種プレゼント

先着300袋。

本部にてアンケートを書いていただいた方に、花の種（アスター、黄花コスモス、ラディッシュ）をプレゼントします。

たい肥の無料配布

先着500袋。たい肥は学校給食課から提供されたものです。

ステージの催し

・ガーデニング教室

壁掛けタイプの寄せ植え（ハンギングバスケット）の作り方を教えていただきます。

一回目：11時30分～12時00分

二回目：13時30分～14時00分

講師：日本ハンギングバスケット協会東京支部

・じゃんけん大会

14時00分～

ガーデニング教室で制作した壁掛けタイプの寄せ植え（ハンギングバスケット）を2名の方にプレゼントします。

その他の催し

・植木・花苗の販売

・盆栽の展示、販売

・いけばな体験

・木工広場

・ガールスカウト体験

・パステルアート体験

・小物販売