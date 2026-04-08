【ＪＲ東海】ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ限定ＺＩＰＰＯのクラウドファンディング企画開始！

東海旅客鉄道株式会社

東海旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲ東海）が運営するＥＣサイト「ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ」において、新たにオープンするカナレールショップ（株式会社インスピリア運営）がクラウドファンディング企画でＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ限定ＺＩＰＰＯを製作します。

９２３形ドクターイエローＺＩＰＰＯライター完成イメージ（左） Ｎ７００Ｓ ＺＩＰＰＯライター完成イメージ（右）

１.プロジェクト概要

本企画では、ＪＲ東海が所有するＮ７００Ｓおよび新幹線電気軌道総合試験車９２３形０番代（通称「ドクターイエロー」・Ｔ４編成)をモチーフとしたＺＩＰＰＯライターを製作します。純銀メッキにいぶし仕上げを施し、車体形状を繊細な凹凸で表現することで、重厚感と精密感を兼ね備えた特別仕様のモデルとなっています。

２.クラウドファンディング開始日時

開始日時：２０２６年４月８日（水）１５：００～

ＵＲＬ： https://market.jr-central.co.jp/shop/e/ezippo/

形式： ALL or Nothing（目標金額に達した場合のみ支援金を受け取り、未達成時は支援者様に全額返金）

３.製品（返礼品）の詳細

特設ページはこちら！ :https://market.jr-central.co.jp/shop/e/ezippo/（１）９２３形ドクターイエローＺＩＰＰＯライター

目標金額：１，９８０，０００円 （一口１９，８００円）※税・送料込

発送時期：２０２６年８月頃（予定）

（２）Ｎ７００Ｓ ＺＩＰＰＯライター

目標金額：１，９８０，０００円 （一口１９，８００円）※税・送料込

発送時期：２０２６年８月頃（予定）

９２３形ドクターイエローＺＩＰＰＯライター完成イメージＮ７００Ｓ ＺＩＰＰＯライター完成イメージ共通箱イメージ

（中身のZIPPO本体は当商品とは異なります）

４.こだわりポイント

・ＪＲ東海が所有するＮ７００Ｓ車両をモチーフとしたＺＩＰＰＯライターの製作は初の企画です。

・ 裏面には専用シリアルナンバーを刻印し、コレクション性を高めています。

・ 専用の箱に入れてお届けをいたします。※２商品とも同じ仕様の箱となります

※製品デザインはイメージです。実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。

※内容・価格・数量・実施箇所・実施期間等は変更する場合がございます。