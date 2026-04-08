【ＪＲ東海】ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ限定ＺＩＰＰＯのクラウドファンディング企画開始！
東海旅客鉄道株式会社
９２３形ドクターイエローＺＩＰＰＯライター完成イメージ（左） Ｎ７００Ｓ ＺＩＰＰＯライター完成イメージ（右）
特設ページはこちら！ :
https://market.jr-central.co.jp/shop/e/ezippo/
（２）Ｎ７００Ｓ ＺＩＰＰＯライター
９２３形ドクターイエローＺＩＰＰＯライター完成イメージ
Ｎ７００Ｓ ＺＩＰＰＯライター完成イメージ
共通箱イメージ
東海旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲ東海）が運営するＥＣサイト「ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ」において、新たにオープンするカナレールショップ（株式会社インスピリア運営）がクラウドファンディング企画でＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ限定ＺＩＰＰＯを製作します。
９２３形ドクターイエローＺＩＰＰＯライター完成イメージ（左） Ｎ７００Ｓ ＺＩＰＰＯライター完成イメージ（右）
１.プロジェクト概要
本企画では、ＪＲ東海が所有するＮ７００Ｓおよび新幹線電気軌道総合試験車９２３形０番代（通称「ドクターイエロー」・Ｔ４編成)をモチーフとしたＺＩＰＰＯライターを製作します。純銀メッキにいぶし仕上げを施し、車体形状を繊細な凹凸で表現することで、重厚感と精密感を兼ね備えた特別仕様のモデルとなっています。
２.クラウドファンディング開始日時
開始日時：２０２６年４月８日（水）１５：００～
ＵＲＬ： https://market.jr-central.co.jp/shop/e/ezippo/
形式： ALL or Nothing（目標金額に達した場合のみ支援金を受け取り、未達成時は支援者様に全額返金）
特設ページはこちら！ :
https://market.jr-central.co.jp/shop/e/ezippo/
３.製品（返礼品）の詳細（１）９２３形ドクターイエローＺＩＰＰＯライター
目標金額：１，９８０，０００円 （一口１９，８００円）※税・送料込
発送時期：２０２６年８月頃（予定）
（２）Ｎ７００Ｓ ＺＩＰＰＯライター
目標金額：１，９８０，０００円 （一口１９，８００円）※税・送料込
発送時期：２０２６年８月頃（予定）
９２３形ドクターイエローＺＩＰＰＯライター完成イメージ
Ｎ７００Ｓ ＺＩＰＰＯライター完成イメージ
共通箱イメージ
（中身のZIPPO本体は当商品とは異なります）
４.こだわりポイント
・ＪＲ東海が所有するＮ７００Ｓ車両をモチーフとしたＺＩＰＰＯライターの製作は初の企画です。
・ 裏面には専用シリアルナンバーを刻印し、コレクション性を高めています。
・ 専用の箱に入れてお届けをいたします。※２商品とも同じ仕様の箱となります
※製品デザインはイメージです。実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・実施箇所・実施期間等は変更する場合がございます。