日本一のおからドーナツを決める第４回おからドーナツ選手を開催！

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一般社団法人 日本乾燥おから協会

特別審査員　和田まあやさん(タレント・元乃木坂46)

一般社団法人日本乾燥おから協会(愛知県半田市/会長　塚田　裕一)は、4月8日おからの日の記念イベントとして、おからを使ったドーナツ日本一を決める第４回おからドーナツ選手権を開催しました。
プレーン部門金賞は初出品のくすもと食品（鹿児島県）、バラエティ部門はとうふやたかはし(茨城県)、 Jimo豆腐Soia(北海道)が同点のダブル金賞！


特別審査員和田まあや賞にはとうふやたかはし(茨城県)、（株）オカラテクノロジズ(宮崎県)が選ばれました。







【第４回全日本おからドーナツ選手権結果】


★プレーン部門金賞★



おとうふ工房くすもと食品（鹿児島県）
https://tofu-kusumoto.co.jp/


豆腐屋のとうふドーナツ





★バラエティ部門金賞★



とうふやたかはし(茨城県)
https://tofuya-takahashi.com/
醗酵生おからドーナツ ダブルチョコ






Jimo豆腐Soia Jimo Do(北海道)　
https://www.jimotofu-soia.com/
オールドファッション木苺





★プレーン部門銀賞★



たかさん豆腐店(東京都)


https://www.instagram.com/takasan.toufu/
焼きおからドーナツ






Jimo豆腐Soia Jimo Do(北海道)


https://www.jimotofu-soia.com/


焼きジェノワリング





★バラエティ部門銀賞★



湯河原十二庵(神奈川県)　


https://12an.jp/


豆乳おから焼きどうなつ　湘南ゴールド






たかさん豆腐店(東京都)　
https://www.instagram.com/takasan.toufu/
焼きおからドーナツ　レモン





★プレーン部門　銅賞★



湯河原十二庵(神奈川県)　
https://12an.jp/


豆乳おから焼きどうなつ　プレーン







SOILIKKLEベイクドドーナツ(愛媛県)　


https://soilikkle.com/
ベイクドドーナツ　プレーン






とうふ工房とちぎや(神奈川県)　
https://www.instagram.com/otoufutochigiya/
おとうふどーなつ






★バラエティ部門　銅賞★



とうふ工房とちぎや(神奈川県)　


https://www.instagram.com/otoufutochigiya/


おとうふどーなつ　きなこ






にこや本店(愛知県)


https://nikoya.jp/


おからドーナツ







とうふ処豆達人(宮城県)　


https://www.mametatsujin.com/


黒糖おからどーなつ





★審査員特別賞：和田まあや賞★



●プレーン部門


とうふやたかはし(茨城県)　


https://tofuya-takahashi.com/


醗酵生おからドーナツ






●バラエティ部門


（株）オカラテクノロジズ(宮崎県)　
https://okarat.jp/
もっちりベジリングにんじん味







【４月８日おからの日とは】※2020 年に一般社団法人日本乾燥おから協会が制定。


新年度に健康食材である「おから」を食べることで、新生活での体調管理と１年間の無病息災をお祈りし、また食べ物のありがたみや日本古来の「もったいない」心を思い起こす良い機会として、「卯の花」とご縁の深いお釈迦様のお誕生日である４月８日をおからの日に制定されました。





<お問い合わせ先>


一般社団法人日本乾燥おから協会 事務局(https://okara.or.jp/)