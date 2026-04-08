日本一のおからドーナツを決める第４回おからドーナツ選手を開催！

一般社団法人 日本乾燥おから協会特別審査員 和田まあやさん(タレント・元乃木坂46)

一般社団法人日本乾燥おから協会(愛知県半田市/会長 塚田 裕一)は、4月8日おからの日の記念イベントとして、おからを使ったドーナツ日本一を決める第４回おからドーナツ選手権を開催しました。

プレーン部門金賞は初出品のくすもと食品（鹿児島県）、バラエティ部門はとうふやたかはし(茨城県)、 Jimo豆腐Soia(北海道)が同点のダブル金賞！

特別審査員和田まあや賞にはとうふやたかはし(茨城県)、（株）オカラテクノロジズ(宮崎県)が選ばれました。

【第４回全日本おからドーナツ選手権結果】

★プレーン部門金賞★

おとうふ工房くすもと食品（鹿児島県）

https://tofu-kusumoto.co.jp/

豆腐屋のとうふドーナツ

★バラエティ部門金賞★

とうふやたかはし(茨城県)

https://tofuya-takahashi.com/

醗酵生おからドーナツ ダブルチョコ

Jimo豆腐Soia Jimo Do(北海道)

https://www.jimotofu-soia.com/

オールドファッション木苺

★プレーン部門銀賞★

たかさん豆腐店(東京都)

https://www.instagram.com/takasan.toufu/

焼きおからドーナツ

Jimo豆腐Soia Jimo Do(北海道)

https://www.jimotofu-soia.com/

焼きジェノワリング

★バラエティ部門銀賞★

湯河原十二庵(神奈川県)

https://12an.jp/

豆乳おから焼きどうなつ 湘南ゴールド

たかさん豆腐店(東京都)

https://www.instagram.com/takasan.toufu/

焼きおからドーナツ レモン

★プレーン部門 銅賞★

湯河原十二庵(神奈川県)

https://12an.jp/

豆乳おから焼きどうなつ プレーン

SOILIKKLEベイクドドーナツ(愛媛県)

https://soilikkle.com/

ベイクドドーナツ プレーン

とうふ工房とちぎや(神奈川県)

https://www.instagram.com/otoufutochigiya/

おとうふどーなつ

★バラエティ部門 銅賞★

とうふ工房とちぎや(神奈川県)

https://www.instagram.com/otoufutochigiya/

おとうふどーなつ きなこ

にこや本店(愛知県)

https://nikoya.jp/

おからドーナツ

とうふ処豆達人(宮城県)

https://www.mametatsujin.com/

黒糖おからどーなつ

★審査員特別賞：和田まあや賞★

●プレーン部門

とうふやたかはし(茨城県)

https://tofuya-takahashi.com/

醗酵生おからドーナツ

●バラエティ部門

（株）オカラテクノロジズ(宮崎県)

https://okarat.jp/

もっちりベジリングにんじん味

【４月８日おからの日とは】※2020 年に一般社団法人日本乾燥おから協会が制定。

新年度に健康食材である「おから」を食べることで、新生活での体調管理と１年間の無病息災をお祈りし、また食べ物のありがたみや日本古来の「もったいない」心を思い起こす良い機会として、「卯の花」とご縁の深いお釈迦様のお誕生日である４月８日をおからの日に制定されました。

<お問い合わせ先>

一般社団法人日本乾燥おから協会 事務局(https://okara.or.jp/)