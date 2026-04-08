日本一のおからドーナツを決める第４回おからドーナツ選手を開催！
特別審査員 和田まあやさん(タレント・元乃木坂46)
一般社団法人日本乾燥おから協会(愛知県半田市/会長 塚田 裕一)は、4月8日おからの日の記念イベントとして、おからを使ったドーナツ日本一を決める第４回おからドーナツ選手権を開催しました。
プレーン部門金賞は初出品のくすもと食品（鹿児島県）、バラエティ部門はとうふやたかはし(茨城県)、 Jimo豆腐Soia(北海道)が同点のダブル金賞！
特別審査員和田まあや賞にはとうふやたかはし(茨城県)、（株）オカラテクノロジズ(宮崎県)が選ばれました。
【第４回全日本おからドーナツ選手権結果】
★プレーン部門金賞★
おとうふ工房くすもと食品（鹿児島県）
https://tofu-kusumoto.co.jp/
豆腐屋のとうふドーナツ
★バラエティ部門金賞★
とうふやたかはし(茨城県)
https://tofuya-takahashi.com/
醗酵生おからドーナツ ダブルチョコ
Jimo豆腐Soia Jimo Do(北海道)
https://www.jimotofu-soia.com/
オールドファッション木苺
★プレーン部門銀賞★
たかさん豆腐店(東京都)
https://www.instagram.com/takasan.toufu/
焼きおからドーナツ
Jimo豆腐Soia Jimo Do(北海道)
https://www.jimotofu-soia.com/
焼きジェノワリング
★バラエティ部門銀賞★
湯河原十二庵(神奈川県)
https://12an.jp/
豆乳おから焼きどうなつ 湘南ゴールド
たかさん豆腐店(東京都)
https://www.instagram.com/takasan.toufu/
焼きおからドーナツ レモン
★プレーン部門 銅賞★
湯河原十二庵(神奈川県)
https://12an.jp/
豆乳おから焼きどうなつ プレーン
SOILIKKLEベイクドドーナツ(愛媛県)
https://soilikkle.com/
ベイクドドーナツ プレーン
とうふ工房とちぎや(神奈川県)
https://www.instagram.com/otoufutochigiya/
おとうふどーなつ
★バラエティ部門 銅賞★
とうふ工房とちぎや(神奈川県)
https://www.instagram.com/otoufutochigiya/
おとうふどーなつ きなこ
にこや本店(愛知県)
https://nikoya.jp/
おからドーナツ
とうふ処豆達人(宮城県)
https://www.mametatsujin.com/
黒糖おからどーなつ
★審査員特別賞：和田まあや賞★
●プレーン部門
とうふやたかはし(茨城県)
https://tofuya-takahashi.com/
醗酵生おからドーナツ
●バラエティ部門
（株）オカラテクノロジズ(宮崎県)
https://okarat.jp/
もっちりベジリングにんじん味
【４月８日おからの日とは】※2020 年に一般社団法人日本乾燥おから協会が制定。
新年度に健康食材である「おから」を食べることで、新生活での体調管理と１年間の無病息災をお祈りし、また食べ物のありがたみや日本古来の「もったいない」心を思い起こす良い機会として、「卯の花」とご縁の深いお釈迦様のお誕生日である４月８日をおからの日に制定されました。
<お問い合わせ先>
一般社団法人日本乾燥おから協会 事務局(https://okara.or.jp/)