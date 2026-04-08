コーチ、伊勢丹新宿店 本館 ザ・ステージにて 4 月 8 日（水）より開催

タペストリー・ジャパン合同会社

コーチは、ブランドのマスコットキャラクターである恐竜の "Rexy（レキシー）" の誕生 10 周年を記念した、ポップアップ ストア を 4 月 8 日（水）～ 4 月 14 日 (火) まで、伊勢丹新宿店 本館 1 階 ザ・ステージにて開催します。

2016 年の Spring コレクションでデビューしたレキシーは、その凛々しくも愛らしい姿で多くの人々に親しまれ、いまやコ ーチを代表するマスコットキャラクターへと成長しました。大胆不敵で自由奔放、そして表現力豊かなキャラクターは、スケルトン風の化石モチーフから、ダイナミックで存在感あふれるシルエットまで、シーズンごとに多彩な表情で表現され、多くのファンを魅了しています。

レキシーの 10 周年を記念してデザインされた特別なカプセルコレクションより、このポップアップストアのためにデザインされ た限定アイテムが登場。レキシーのチャームでアップデートされたコーチのアイコンバッグ、"タビー（Tabby）" をはじめ、Spring コレクションから着想を得たステッカープリントのアイテムなど、ここでしか出会えない特別なラインナップが揃います。

今回のポップアップ ストアでは、レキシーが持つサプライズと遊び心のスピリットを表現した特別な空間を展開します。 圧倒的な存在感を放つ巨大なレキシーのぬいぐるみインスタレーションが登場し、心に残る特別な瞬間を演出。また、コークリエーションテーブルでは、会場内で撮影したポラロイドをオリジナルステッカーでカスタマイズし、自分らしく仕上げる体験型コンテンツもお楽しみいただけます。

タビー ショルダー バッグ 26・レキシー チャームズ (H14 x W26 x D7cm) 各 187,000 円

レキシー コレクティブル・シアリング 66,000 円

バディ ダイナソー バッグ チャーム・シアリング 42,900 円

トート・レキシー プリント (H60 x W34 x D13cm) 各 33,000 円

レキシー コレクティブル・シアリング 66,000 円

リトル レキシー ディノ バッグ チャーム・シアリング 42,900 円

ラジオ カメラ バッグ (H16 x W24 x D7cm) 60,500 円

ビルフォード ウォレット (H9 x W11 x D3cm) 38,500 円

"COACH REXY’S BIRTHDAY（コーチ レキシー バースデー）" の開催を記念して、本ポップアップ ストアにて期間中 に税込88,000 円以上ご購入いただいた方には、オリジナル ギフトを数量限定でプレゼントいたします。

"COACH REXY’S BIRTHDAY（コーチ レキシー バースデー）" の詳細はこちら(https://japan.coach.com/feature/rexybirthday_popup.html)からもご覧いただけます。

イベント概要

名称：コーチ "COACH REXY’S BIRTHDAY（コーチ レキシー バースデー）" ポップアップ ストア

開催期間：2026 年 4 月 8 日（水）～ 4 月 14 日（火）

営業時間：10:00～ 20:00

会場：伊勢丹新宿店 本館 1 階 ザ・ステージ

住所：東京都新宿区新宿 3 丁目 14-1

TEL：03-3352-1111 大代表

WEB: https://japan.coach.com/feature/rexybirthday_popup.html

※ギフトは数に限りがございます。詳細はストアスタッフにお問い合わせください。

コーチについて ：

コーチは、1941 年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクタ ーのスチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢（インクルーシブ）、そして勇気ある精神にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボル TPR で上場しています。

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