オープン部門は明治大学フリーフライヤーズ、ウィメン部門は2年連続でGONAが優勝！[第8回全日本U21アルティメット選手権大会]
2026年3月21日(土)-22日(日)に静岡県掛川市 つま恋リゾート彩の郷で開催した第8回全日本U21アルティメット選手権大会において、オープン部門は明治大学フリーフライヤーズ、ウィメン部門は2年連続でGONAが日本一を獲得しました。
＜オープン部門＞
優勝：明治大学フリーフライヤーズ
準優勝：早稲田大学SONICS
第3位：大阪成蹊大学Plum Bonds
SOTG賞：宮崎大学SunnySideUp
MVP賞：五十嵐優人（明治大学フリーフライヤーズ #10）
敢闘賞：軸丸陽希（早稲田大学SONICS #0）
オープン部門 優勝：明治大学フリーフライヤーズ
MVP賞：五十嵐優人（明治大学フリーフライヤーズ #10）
オープン部門 準優勝：早稲田大学SONICS
敢闘賞：軸丸陽希（早稲田大学SONICS #0）
＜ウィメン部門＞
優勝：GONA
準優勝：大阪体育大学BOUHSEARS
第3位：国際基督教大学ウィンズ
SOTG賞：大阪体育大学BOUHSEARS
MVP賞：穴吹誉葉（GONA #3）
敢闘賞：寺内春美（大阪体育大学 #5）
ウィメン部門 優勝：GONA
MVP賞：穴吹誉葉（GONA #3）
ウィメン部門 準優勝：大阪体育大学BOUHSEARS
敢闘賞：寺内春美（大阪体育大学 #5）
フライングディスク競技「アルティメット」について
アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。
「第8回全日本U21アルティメット選手権大会」について
フライングディスク競技「アルティメット」において、全国のU21世代の日本一を決定する全国大会です。
主催 ：一般社団法人日本フライングディスク協会
後援：スポーツ庁
協賛：文化シヤッター株式会社
＜開催期間/ 場所＞
本戦・決勝戦
2026年3月21日(土)-22日(日)
静岡県掛川市 つま恋リゾート彩の郷
北海道・東北地区予選
オープン部門：2025年10月4日(土)-5日(日)
ウィメン部門：2025年10月5日(日)
山形県上山市 猿倉イベントパーク
関東地区予選
A：2025年11月8日(土)-9日(日)
静岡県御殿場市 時之栖スポーツセンター（うさぎ島グラウンド）
B：2025年11月8日(土)-9日(日)
茨城県神栖市 矢田部サッカー場
C：2025年11月8日(土)-9日(日)
茨城県ひたちなか市 ひたちなか勝倉サッカー場
中部地区予選
2025年11月8日(土)-9日(日)
静岡県御殿場市 時之栖スポーツセンター（うさぎ島グラウンド）
関西・中四国地区予選
A（ウィメン部門）：2025年11月29日(土)-30日(日)
奈良県奈良市 大和高原ボスコヴィラ
B（オープン部門）：2025年12月6日(土)-7日(日)
広島県福山市 ツネイシフィールド
九州・沖縄地区予選
オープン部門：2025年10月25日(土)-26日(日)
ウィメン部門：2025年10月26日(日)
熊本県水俣市 エコパーク水俣
本大会について、詳しくはこちら：
https://www.jfda.or.jp/2025/07/30/2025alljapan-u21-ultimate-main/
【協会概要】
団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会
所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901
代表者：会長 齊藤 晴義
URL：https://www.jfda.or.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/
X(Twitter) : https://twitter.com/JapanFlyingdisc
Instagram：https://www.instagram.com/japanflyingdisc/
YouTube : https://www.youtube.com/user/JapanUltimate
TikTok：https://www.tiktok.com/@japanflyingdisc_official
加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会
【本件に関するお問合せ先】
担当：齋藤 勇太
TEL : 03‐6434-0721
MAIL : news@jfda.or.jp