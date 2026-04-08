オープン部門は明治大学フリーフライヤーズ、ウィメン部門は2年連続でGONAが優勝！[第8回全日本U21アルティメット選手権大会]

一般社団法人日本フライングディスク協会

2026年3月21日(土)-22日(日)に静岡県掛川市 つま恋リゾート彩の郷で開催した第8回全日本U21アルティメット選手権大会において、オープン部門は明治大学フリーフライヤーズ、ウィメン部門は2年連続でGONAが日本一を獲得しました。



＜オープン部門＞

優勝：明治大学フリーフライヤーズ

準優勝：早稲田大学SONICS

第3位：大阪成蹊大学Plum Bonds

SOTG賞：宮崎大学SunnySideUp

MVP賞：五十嵐優人（明治大学フリーフライヤーズ #10）

敢闘賞：軸丸陽希（早稲田大学SONICS #0）

オープン部門 優勝：明治大学フリーフライヤーズMVP賞：五十嵐優人（明治大学フリーフライヤーズ #10）オープン部門 準優勝：早稲田大学SONICS敢闘賞：軸丸陽希（早稲田大学SONICS #0）





＜ウィメン部門＞

優勝：GONA

準優勝：大阪体育大学BOUHSEARS

第3位：国際基督教大学ウィンズ

SOTG賞：大阪体育大学BOUHSEARS

MVP賞：穴吹誉葉（GONA #3）

敢闘賞：寺内春美（大阪体育大学 #5）

ウィメン部門 優勝：GONAMVP賞：穴吹誉葉（GONA #3）ウィメン部門 準優勝：大阪体育大学BOUHSEARS敢闘賞：寺内春美（大阪体育大学 #5）

フライングディスク競技「アルティメット」について

アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。

「第8回全日本U21アルティメット選手権大会」について

フライングディスク競技「アルティメット」において、全国のU21世代の日本一を決定する全国大会です。



主催 ：一般社団法人日本フライングディスク協会

後援：スポーツ庁

協賛：文化シヤッター株式会社



＜開催期間/ 場所＞

本戦・決勝戦

2026年3月21日(土)-22日(日)

静岡県掛川市 つま恋リゾート彩の郷

北海道・東北地区予選

オープン部門：2025年10月4日(土)-5日(日)

ウィメン部門：2025年10月5日(日)

山形県上山市 猿倉イベントパーク

関東地区予選

A：2025年11月8日(土)-9日(日)

静岡県御殿場市 時之栖スポーツセンター（うさぎ島グラウンド）

B：2025年11月8日(土)-9日(日)

茨城県神栖市 矢田部サッカー場

C：2025年11月8日(土)-9日(日)

茨城県ひたちなか市 ひたちなか勝倉サッカー場

中部地区予選

2025年11月8日(土)-9日(日)

静岡県御殿場市 時之栖スポーツセンター（うさぎ島グラウンド）

関西・中四国地区予選

A（ウィメン部門）：2025年11月29日(土)-30日(日)

奈良県奈良市 大和高原ボスコヴィラ

B（オープン部門）：2025年12月6日(土)-7日(日)

広島県福山市 ツネイシフィールド

九州・沖縄地区予選

オープン部門：2025年10月25日(土)-26日(日)

ウィメン部門：2025年10月26日(日)

熊本県水俣市 エコパーク水俣



本大会について、詳しくはこちら：

https://www.jfda.or.jp/2025/07/30/2025alljapan-u21-ultimate-main/



【協会概要】

団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会

所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901

代表者：会長 齊藤 晴義

URL：https://www.jfda.or.jp/

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加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会



【本件に関するお問合せ先】

担当：齋藤 勇太

TEL : 03‐6434-0721

MAIL : news@jfda.or.jp