『銀魂』と『PUI PUI モルカー』のコラボグッズ販売「銀魂×PUI PUI モルカー　POP UP STORE　～モルカーに乗ってもかもしれない運転でいけ～」

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：河野 聡、住所:東京都杉並区］は、『銀魂』と『PUI PUI モルカー』のオリジナルコラボグッズの販売を行うPOP UP STORE「銀魂×PUI PUI モルカー POP UP STORE ～モルカーに乗ってもかもしれない運転でいけ～」を、MAGNET by SHIBUYA109 6階にて2026年4月24日（金）から5月10日（日）まで、期間限定で開催いたします。 また、2026年5月30日（土）から6月7日（日）まで大阪・アベノラクバスでの期間限定開催も決定しています。

本イベントでは、TVアニメ『銀魂』人気エピソードの72話「かもしれない運転でいけ」をモチーフにした新規描き下ろしイラストを使用した新商品の販売を行います。

また、１会計につきご購入金額2,200円（税込）ごとに「ランダムブロマイド」（全9種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス (C)見里朝希／PUI PUI モルカー製作委員会

▲新規描き下ろしイラストビジュアル2種

◀商品一覧

■「銀魂×PUI PUI モルカー POP UP STORE

～モルカーに乗ってもかもしれない運転でいけ～」イベント概要

《東京会場》

【開催場所】MAGNET by SHIBUYA109 6階

【開催期間】2026年4月24日（金）～5月10日（日）

【営業時間】10:00～21:00

※営業時間等はMAGNET by SHIBUYA109に準じて変更になる場合がございます。

《大阪会場》

【開催場所】アベノラクバス(あべのhoop 4階)

【開催期間】2026年5月30日（土）～6月7日（日）

【営業時間】11:00～19:00

※営業時間等はアベノラクバスに準じて変更になる場合がございます。



【イベント内容】

●新規描き下ろしイラストを使用したグッズ等、新商品を多数販売

※ご購入個数制限につきましては下記の通りとなります。

また、制限につきましては予告なく解除になる場合もございます。あらかじめご了承ください。

・ランダム商品のご購入は、各商品1会計24個まで。

・オープン商品のご購入は、それぞれの商品で各種類 1会計3個まで。

※個数制限につきましては状況により予告なく変更・解除になる場合がございますので

ご了承ください。

●購入特典

1会計につき2,200円(税込)お買い上げいただくごとに、「ランダムブロマイド」(全9種)を

ランダムで1枚プレゼント！

【主催】株式会社バンダイナムコフィルムワークス

■入場に関するご案内

多くのお客さまのご来店が予測される為、東京会場４月24日（金）、4月25日（土）、

4月26日（日）は、LINEアプリを利用した事前予約制(抽選)を実施させていただきます。

※大阪会場の入場に関しては後日別途ご案内いたします。

【お申し込み方法】

「mogily」でLINEよりご希望の日程にお申し込みください。

※「mogily」はLINE上でデジタル整理券を配布・受け取ることができるサービスです。



■対象日程

東京会場４月24日（金）、4月25日（土）、4月26日（日）

・1アカウントにつき1日程お申し込みが可能です。



■受付ページ

https://miniapp.line.me/2007896261-DZNyWN6a?eventID=xM69ETQl8c4HPTAmNXXO



■一次受付(抽選)

申込期間：4月8日（水）18:00～４月12日（日）23:59

当落発表：4月13日（月）18:00



■二次受付(先着)

申込期間：4月14日（火）18:00～上限数に達し次第終了

※一次抽選受付にて枠の上限に達した場合、二次先着受付は行いません。予めご了承ください。

※事前抽選入場の申込にはLINEアプリが必要になります。

※会場にお持ちになるスマートフォンからお申し込みください。

※商品の確保をお約束するものではございませんのでご了承ください。

※注意事項をご確認の上、お申し込みください。

【フリー入場について】

上記以外の日程につきましてはフリー入場を予定しておりますが、店内混雑状況に応じて

入場規制や整理券の配布を行う場合がございますので予めご了承ください。

入店時間前の待ち行為や場所の確保は固く禁止とさせていただきます。

場合によっては、お声掛けさせていただきますのでご了承下さい。



ご来店いただくお客様にはご不便をおかけいたしますが、お客様とスタッフの安全の為、

何卒ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

■『銀魂』について

コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）の人気コミック『銀魂』（作：空知英秋）を原作としたテレビ&劇場アニメシリーズ。

2006年にテレビアニメ化され、休止を挟みつつ13年に渡り放送されました。劇場版は2011年に『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』（興行収入11億円）、2013年に原作者空知英秋描き下ろしの『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ』（興行収入17億円）、そして2021年1月に原作のラストを描いた『銀魂 THE FINAL』（興行収入19億円）が公開され大ヒットました。

また、2025年10月には小説「３年Z組銀八先生」（著者：大崎知仁／原作：空知英秋）のアニメもテレ東系列にて放送。連載開始から約20年を経てもなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ愛され続けるコンテンツへと成長し続けています。

■『PUI PUI モルカー』について

モルモットが車になった世界で＜モルカー＞たちが繰り広げる癒しあり、友情あり、冒険あり、ハチャメチャアクションありのストップモーションアニメ『PUI PUI モルカー』。その愛らしさや、実際のモルモットがモルカーの声優を担当するという奇抜さで、2021 年の放送開始後から斬新な世界観とキャラクター、ダイナミックな映像が子どもから大人までを魅了し世界的に”モルカーブーム”を巻き起こしました。その後2022 年に放送された新シリーズ『PUI PUI モルカー DRIVING SCHOOL』も好評を博しました。さらに、CG アニメーションで制作されたシリーズ初の完全新作映画『PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX』が、2024年に全国劇場で公開されました。

■関連サイト・SNS

◎『銀魂』20周年記念サイト：https://anime-gintama.com/

◎アニメ『銀魂』公式X：https://twitter.com/gintamamovie

◎YouTube「銀魂チャンネル」： https://www.youtube.com/@gintama_channel_official

◎『PUI PUI モルカー』公式サイト：https://molcar-anime.com/

◎『PUI PUI モルカー』公式YouTube：https://www.youtube.com/@molcar_anime

◎『PUI PUI モルカー』公式X： https://x.com/molcar_anime

◎公式WEBショップ「PUI PUI モルカーPARKING」：https://a-onstore.jp/shop/molcar-anime/

◎バンダイナムコフィルムワークス作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/



※本イベントの内容は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。