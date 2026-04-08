人気BLコミック『お金も愛も貢がせて？～No.1ホストの快感レッスン』がDMMスクラッチに初登場！描き下ろしイラストを使用した限定グッズのラインナップ公開

株式会社ファンギルド

株式会社ファンギルド（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：梅木読子）が運営する漫画出版社モバイルメディアリサーチは、BLレーベル「caramelコミック」の人気作品『お金も愛も貢がせて？～No.1ホストの快感レッスン』が、DMM.comのオンラインくじサービス「DMMスクラッチ」にて展開されることを決定いたしました。

あわせて、発売予定の賞品ラインナップを公開いたしましたので、お知らせいたします。

■賞品ラインナップ

本スクラッチでは、秋月かづ先生（@akiduki_kd(https://x.com/akiduki_kd)）の描き下ろしイラストを使用したグッズをはじめ、DMMスクラッチ限定アイテムなど、多彩な賞品ラインナップを予定しております。

販売ページ：https://scratch.dmm.com/kuji/akiduki_kd/

価格：1回770円（税込）

販売期間：2026年４月15日（水）18：00～2026年5月15日（金）17:59

A賞 A5複製サイン入りキャラファインマット（全1種）

B賞 チャーム付きフラットポーチ（全2種）

C賞 アクリルスタンド（全6種）

D賞 配信風アクリルキーホルダー（全6種）

E賞 カード＆ステッカーセット（全6種）

Wチャンス賞

第１弾 秋月かづ先生直筆イラスト入りサイン色紙

第２弾 ～ 第６弾 ブロマイド

スクラッチ1枚ご購入ごとにWチャンス賞の抽せんが行われ、当せんした方には特別な賞品をプレゼントいたします。購入者全員が参加できるラッキーチャンスです！

当せんされた賞品は、通常のスクラッチの当せん賞品と同梱し、お届けいたします。

キャンペーン期間中でも、規定数に達し次第終了となります。

※抽せんはご購入いただいた枚数分行いますが、演出の関係上Wチャンスカードの表示はすべての抽せん結果をまとめたものとなりますのでご留意ください。

■DMMスクラッチとは

1枚から購入できる、ハズレなしのオンラインくじです。お好きなスクラッチを購入していただくと当たったアイテムが画面上でわかり、後日ご指定先の住所までお届けします。また、アイテムは全てDMMスクラッチでしか手に入らない限定ラインナップをご用意しております。

・DMMスクラッチ公式サイト：https://scratch.dmm.com/

・DMMスクラッチ公式X：https://x.com/dmm_scratch

【DMMスクラッチに関するお問い合わせについて】

DMMサポートセンター(24時間・365日受付)

http://www.dmm.com/help/support/index.html

TEL： 03-6670-3911

■作品情報

『お金も愛も貢がせて？～No.1ホストの快感レッスン』

作：秋月かづ

No.1ホストが重課金“している”のは新人俳優!?

駆け出しの舞台俳優・歩は自分の色気のなさに焦っていた…！というのも、彼がオーディションで勝ち取りたい役は客を次々と虜にする男娼役。つまり色気は必須…。悩む歩が見かけたのは、女の子を口説くホストの姿！彼らから色気を学べるのでは!?と訪れたホストクラブで、見惚れるほど美しいホスト・淳に出会う。しかも事情を話したら、淳自ら色気の手ほどきをしてくれることに…!!

本体価格：750円（税抜）

■電子書店フェア情報

DMMスクラッチの発売を記念して、DMMブックスでは無料や割引のキャンペーンを実施いたします。

「お金も愛も貢がせて？～No.1ホストの快感レッスン」DMMスクラッチ発売記念

・実施期間：2026年4月15 日（水）～4月28日（火）

・実施書店：DMMブックス

・施策内容：無料や割引

電子書店にて好評連載中！最新巻をいちはやくお楽しみいただけます。

https://book.dmm.com/product/4230034/b351ammrc06999/(https://book.dmm.com/product/4230034/b351ammrc06999/)

■BLレーベル「caramelコミックス」について

「恋が始まる。体とけあう。」

甘いBL電子コミックレーベル

編集部公式X：@caramel_comic(https://x.com/caramel_comic)

https://x.com/caramel_comic

レーベル公式HP：https://caramelcomic.jp/

caramelコミックスは奇数月17日頃発売。