埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、2026シーズン「ユニフォームパートナー(オフィシャルパートナー)」決定のお知らせ

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

このたび、COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社とともに2026シーズンを戦うユニフォームパートナーが決定しましたので、お知らせします。

【ユニフォーム販売はこちら】

（大人用） https://shop.c-kawagoe.com/products/2026adult

（子ども用）https://shop.c-kawagoe.com/products/2026child

2026シーズンも多大なるご支援、心より感謝申し上げます。

今シーズンもどうぞよろしくお願い致します。

■ユニフォームスポンサー（胸）

株式会社協同商事（コエドブルワリー） 様

【本社所在地】埼玉県川越市中台南2-20-1

【代表者】代表取締役社長 朝霧重治 様

【ホームページ】https://coedobrewery.com/

■ユニフォームスポンサー（鎖骨/右）

三共木工株式会社（@FARM等） 様

【本社所在地】埼玉県川越市大字今福2776番地2

【代表者】代表取締役社長 森田精一郎 様

【ホームページ】http://www.sankyo-mokko.co.jp/

■ユニフォームスポンサー（鎖骨/左）

株式会社ウニクス 様

【本社所在地】埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5ソニックシティビル26階

【代表者】代表取締役 村木正之 様

【ホームページ】https://www.unicus-sc.jp/

■ユニフォームスポンサー（左袖）

岩堀建設工業株式会社 様

【本社所在地】埼玉県川越市六軒町1-3-10

【代表者】代表取締役社長 岩堀和久 様

【ホームページ】https://www.iwahori.co.jp/

■ユニフォームスポンサー（背中/上）

株式会社アークマネージメント 様

【本店所在地】東京都板橋区高島平8-13-8 第一北野ビル2階

【代表者】代表取締役 小山友宏 様

【ホームページ】http://www.arrc.co.jp/

■ユニフォームスポンサー（背中/下）

株式会社細川洋行 様

【本社所在地】東京都千代田区二番町11番地5

【代表者】代表取締役社長 佐藤哲也 様

【ホームページ】https://www.hosokawa-yoko.co.jp/

■ユニフォームスポンサー（パンツ/前面）

株式会社タカインフォテクノ 様

【本社所在地】 埼玉県川越市脇田本町15番地10大樹生命川越駅前ビル9F

【代表者】代表取締役社長 阿部将永 様

【ホームページ】https://www.taka-infotechno.co.jp/

■ユニフォームスポンサー（パンツ/後面）

明治安田生命保険相互会社 川越支社 様

【本社所在地】 埼玉県川越市脇田本町24-19明治安田生命川越ビル2階

【代表者】川越支社長 鈴木崇生 様

【ホームページ】https://as.chizumaru.com/meijiyasuda/detailMap?account=meijiyasuda&accmd=0&c2=6&bid=564-01&pgret=2(https://as.chizumaru.com/meijiyasuda/detailMap?account=meijiyasuda&accmd=0&c2=6&bid=564-01&pgret=2)

■ユニフォームサプライヤー

サッカースポーツアパレルブランド「SOLum(ソルン)」(SOLUM株式会社)

2025シーズンに引き続き、漫画家の高橋陽一先生と一緒に面白い”モノ”を作り出そうという想いの元に立ち上がり、サッカースポーツアパレルブランド「SOLum(ソルン)」を中心に事業展開するSOLUM株式会社（埼玉県吉川市、代表取締役 古川将士）様がユニフォームサプライヤーを務めます。

公式HP：https://www.solum-sports.co.jp/

また、2026シーズンは川越市の隣町である埼玉県富士見市に本社を置き、「言葉をデザインする」をコンセプトに、目的を理解して情報整理を行い、届けたい言葉をデザインする、デザイン事務所のフジミノデザイン株式会社（本社：埼玉県富士見市）にデザイン制作を務めていただきました。

公式HP：https://fujimino-d.jp/ (https://fujimino-d.jp/)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com