【eスポーツ×医学】選手生命を伸ばす新技術。コンディショニングデバイス『Billy’s care』がプロゲーマーをトータルサポート。

株式会社 Hands JAPAN【背景：プロゲーマーの身体的負荷とキャリア短命化の現状】

eスポーツ選手の選手寿命は、他競技と比較しても極めて短いと言われています。1日平均10～15時間におよぶ同じ姿勢での反復操作は、目、手指、手首、頸部への過度な負担を引き起こし、20代半ばでの引退を余儀なくされるケースが少なくありません。これは、熟練した才能を早期に失うプロチームにとって、人的資本の損失という経営課題に直結しています。

【解決策：手技とテクノロジーを融合させたコンディショニング・システム】

株式会社Hands JAPAN（本社：東京都渋谷区）が提供する『Billy’s care（ビリーズケア）』は、医学博士が開発した独自波形を用いるコンディショニング・デバイスです。以下の客観的機能に基づき、選手の身体ケアをサポートします。

※本製品は医療機器ではございません。1. 指先までカバーする「導電グローブ」によるアプローチ

プロゲーマーの生命線である「指先の感覚」を損なわず、深層筋肉をケアするために、専用の導電グローブ（BillyHands）を採用。施術者の指先から直接電流を流すことで、従来のパッド式機器では困難だった微細な筋肉への緻密なアプローチを可能にします。

2. デバイス重量「176g」と「水」のみによる運用利便性

本体重量は約176gと超軽量であり、スマートフォンのように携帯可能です。また、電気伝導を助ける媒体として専用のジェルやオイルを必要とせず、少量の「水」のみで通電します。これにより、精密機器が密集するゲーミング環境においても、清潔かつ迅速なケア環境の構築を可能にしました。

※現在iOSにのみ対応しております。3. 専属アプリによるコンディションの「可視化」と「データ管理」

専用Webアプリを通じて、筋肉の抵抗値をリアルタイムで数値化します。データに基づいてコンディションを管理することで、オーバーワークによる故障リスクを事前に検知。チーム運営におけるデータドリブンな意思決定を支援します。

【眼精疲労」と「腰痛」などトータルボディケアに対応】

『Billy’s care』は、指先や首回りだけでなく、ゲーマーを悩ませる「眼精疲労」や長時間の着座による「腰痛」にも効果を発揮します。

眼精疲労へのアプローチ:

施術者の手技を通じて目元の繊細な筋肉や側頭部へアプローチし、医学博士開発の独自波形が深層筋肉の緊張を和らげ、視神経の疲れや重さを緩和します。

腰痛へのアプローチ:

同じ姿勢で硬化しやすい腰方形筋や多裂筋などの深層筋肉へ的確にアプローチし、血行を促進して痛みを緩和します。これにより、長時間の着座でも安定したパフォーマンスを維持できるようサポートします。

【料金説明】

ご利用期間 1～36ヵ月目 ： 月額 30,000円

ご利用期間 37～60ヵ月目 ： 月額 15,000円

ご利用期間 61ヵ月目～ ： 月額 4,500円

※Billy１台あたりの料金。

※利用年数に応じて自動的に料金が切り替わるため、申請等の手続きは不要です。

■ 開発者：織田 聡 氏（医学博士）のコメント

「0.1秒の判断が勝敗を分けるeスポーツの世界では、選手の神経と筋肉は常に極限状態にあります。過度な反復操作は生体電流のバランスを乱し、それが蓄積することで手指の不調や集中力の低下を招きます。 『Billy’s care』は、独自の波形を用いることで、従来のケアでは届きにくかった深層筋肉へダイレクトに、かつ低刺激でアプローチします。医学的観点から設計されたこのシステムが、選手の故障リスクを低減し、その類まれなる才能を一日でも長く維持するための『身体的インフラ』となることを確信しています。」

「eスポーツを、一生のキャリアへ。」

織田聡氏の医学的知見と、株式会社Hands JAPANのテクノロジーが結実した『Billy’s care』。それは単なるケアデバイスの枠を超え、選手の才能を守り抜く「防具」であり、チームの成長を支える「戦略」です。 私たちは、身体的限界という壁を取り払い、プロゲーマーがその情熱を一生のキャリアとして全うできる、新しいeスポーツのスタンダードを共に創り上げます。

お問い合わせはこちらから :https://www.billyscare-system.com/contact.html

株式会社 Hands JAPAN

株式会社Hands JAPANは、医師開発の次世代ハンドテクノロジー『Billy's Care』を展開するウェルネススタートアップです。「176gの超軽量設計」「Webアプリ連携による施術の数値化」「医学的知見に基づく独自波形」を軸にプロフェッショナルケアのインフラ構築を目指しています。手技とテクノロジーを融合させることで、施術者の身体的負担を軽減し、多領域におけるコンディショニングの質を劇的に進化させます。





所在地：東京都渋谷区渋谷3-6-18-2F

代表者：織田しのぶ

HP：https://corp.hands-japan.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社HandsJAPAN 担当：大橋・樋口

下記フォームからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://www.billyscare-system.com/contact.html