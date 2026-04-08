菅田将暉ワンマンライブ「菅田将暉 LIVE 2026」をU-NEXTにて独占ライブ配信！過去ライブ″SPIN″の配信も決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、「菅田将暉 LIVE 2026 in 東京ガーデンシアター 2026.01.25」の模様を5月1日（金）に独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

(C)Sony Music Labels Inc.

俳優、歌手としてマルチな活躍を続ける菅田将暉が、今年1月24日、25日の二日間に渡り、東京ガーデンシアターで開催したワンマンライブ「菅田将暉 LIVE 2026」。菅田将暉が全曲プロデュースを行った最新EP『SENSATION CIRCLE』の楽曲を中心に、「さよならエレジー」「まちがいさがし」「虹」といった代表曲なども披露し、圧巻のパフォーマンスで会場に詰めかけた約1万4千人のファンを熱狂させました。

この度U-NEXTでは、本公演の模様を5月1日（金）に独占ライブ配信することが決定いたしました。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でライブをお楽しみください。

また、これを記念して、2024年に開催されたワンマンライブ「菅田将暉 LIVE 2024 "SPIN"」をライブ配信と同日となる5月1日（金）より配信いたします。さらにU-NEXTでは過去のライブ映像、MVや出演映画、ドラマも好評配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

菅田将暉 LIVE 2026 in 東京ガーデンシアター 2026.01.25

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ig0NcKgY4og ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014131

ライブ配信：5月1日（金）20:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～5月15日（金）23:59まで

配信公演：1月25日 東京ガーデンシアター 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【菅田将暉 ライブ＆MV配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011911

【菅田将暉 出演映画＆ドラマ配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0004001

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年3月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。